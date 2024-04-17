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Bublik1
Boston Dynamics отказалась от дальнейшей разработки антропоморфного робота Atlas
А между тем этим летом роботу могло исполниться 11 лет

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Сегодня мы становимся свидетелями зарождения совершенно нового сегмента электроники, о котором так много пишут в книгах и показывают в фильмах, когда дело заходит о недалёком будущем нашей расы. Речь о роботизированных антропоморфных механизмах, которые будут выполнять тяжёлую работу по дому, смогут переносить грузы, доставлять посылки и в целом заниматься тем, что человеку не очень нравится. Несколько крупных компаний инвестируют в новую технологию значительные суммы, надеясь прийти к финишу первыми. К примеру, Илон Маск готовится выпустить робота, которые сможет выступать в качестве помощника для человека. Устройство будет иметь широкий спектр функций, а главная фишка заключается в массовости. Инсайдеры полагают, что стоить такой механизм будет не дороже 20 тысяч долларов, но насколько концепция соответствует реальности, пока неясно.

Ходят слухи, что после закрытия проекта по разработке электрокара попытки выйти на новый рынок предпринимает и Apple. Инженерам яблочной компании поставили задачу создать универсального помощника по дому, который будет не только убирать, но и готовить еду. 

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Не исключено, что реальные продукты мы увидим не раньше начала следующего десятилетия, но сегодня можно констатировать, что существует определённые ограничения, напрямую связанные с техническим прогрессом человечества. Вы могли слышать о том, что 11 лет назад специалисты Boston Dynamics представили роботизированную платформу Atlas. Антропоморфный механизм казался довольно продвинутым, а интернет заполонили десятки интересных роликов. На видео Atlas ходил, выполнял действия и даже спорил со своими создателями. Разработчики рассказывали, что всё это постановка, но во время просмотра всего этого казалось, что будущее уже близко. Похоже, всё не так радужно, как многие считали, ведь вчера Boston Dynamics официально заявила, что прекращает работу над роботом. Подобное решение сильно удивило инвесторов, которые были готовы дать миллионы долларов на разработки устройства следующего поколения. Компания, которая в настоящее время принадлежит Hyundai, не стала давать разъяснения, отделавшись небольшим пресс-релизом. 

Также было представлено видео, в котором собраны все наиболее впечатляющие моменты, запечатлевшие разработку Atlas на протяжение 11 лет. Есть мнение, что Boston Dynamics готовит ещё более впечатляющий продукт, но в данный момент все фанаты робота оплакивают его безвременный уход. Что любопытно, ещё совсем недавно руководство компании делало вид, что всё в полном порядке, поскольку в феврале появился ролик, на котором робот выполняет те или иные задачи на заводе BMW. Atlas поднимал грузы и переносил их в другое место, а всё это делалось с упором на значительные достижения в освоении новых технологий. Машина передвигалась без помощи человека, а также самостоятельно захватывала предметы при помощи продвинутого манипулятора. Из заявления на сайте можно сделать вывод, что это ещё не конец, ну а дальнейшие планы Boston Dynamics пока журналистам не известны. 

Добавим, что Hyundai купила американскую компанию в 2021 году и явно не планирует отказываться от разработок технологичных роботов. Отказ от Atlas будет иметь для компании определённые последствия, ну а эксперты полагают, что инженеры Boston Dynamics упёрлись в стену и больше не могли улучшать робота в его текущем состоянии. Гидравлические механизмы признаны специалистами компании тупиковой ветвью развития, а куда дальше двинется прогресс, пока неясно. При этом многие эксперты полагают, что главным достижением инженеров был не сам робот, а программная среда, функционал и возможности которой будут использоваться в других продуктах Boston Dynamics.

Кстати, Atlas был не единственным детищем этой компании. Высокой популярностью пользуется робопёс по имени Spot. Он выступает в качестве гибкой роботизированной платформы, которая создана для энтузиастов и зажиточных любителей эксклюзивных технологий. Несколько раз Spot засветился во время выполнения полицейских миссий, но в какой-то момент стало очевидно, что пользы от робопса для охраны порядка нет никакой. Также сообщалось о планах использовать робота для патрулирования улиц в ночное время, но тут же возникал вопрос: а кто будет присматривать за самим робопсом, ведь его могут украсть? Словом, сегодня попытки создать коммерческий продукт в данной отрасли потерпели сокрушительное поражение. Не исключено, что многомиллиардные инвестиции позволят исправить ситуацию.

Эксперты полагают, что без создания новых материалов любые идеи обречены на провал. Кроме того, мы всё ещё не способны добиться высокой автономности подобных механизмов, а вопросы безопасности человека и вовсе вызывают массу споров. 


#роботы #boston dynamics #atlas #роботы boston dynamics
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