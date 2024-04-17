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Bublik1
Известный журналист Такер Карлсон взял интервью у основателя Telegram
Беседа с Павлом Дуровым коснулась наиболее важных тем, включая безопасность и принципы работы с информацией

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Многие наши читатели хорошо знали Такера Карлсона ещё до того, как он взял интервью у В. Путина, но знаковое событие привлекло к персоне журналиста особое внимание. Россияне с интересом следили за тем, как Карлсон ходит по супермаркету, изучает особенности метро и отечественную кухню. По приезду домой журналист заявил, что советует рядовым американцам посетить Москву. По его словам, это один из самых чистых и безопасных городов, в которых он только был. Интервью вызвало массу критики со стороны правящих элит в США, но со временем тема потеряла свою актуальность.

Что ж, сегодня в интернете появился очередной знаковый ролик, который ещё долго будут обсуждать аналитики и журналисты, поскольку Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым. Это основатель российской социальной сети Вконтакте, а также популярного мессенджера Telegram. 

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Если вы хорошо владеете английским языком, то можете посмотреть беседу самостоятельно, ну а мы изучим основные моменты интервью. Например, особый интерес вызывает рассказ Дурова о поведении Цукерберга (создатель Facebook, заблокированного и запрещённого на территории РФ), который пытался скопировать не только продукт, но и основные принципы работы платформы Telegram. При этом доходило до абсурда, ведь в какой-то момент копировать пытались не только те или иные особенности работы мессенджера, но и основывали свои действия на словах самого Дурова, публикуемых в социальных сетях. Основатель Telegram заявил, что недоволен чрезмерным вниманием со стороны американских спецслужб, которые буквально следуют за ним по пятам. В пример он привёл инцидент с инженером, которого пытались завербовать, поскольку тот мог иметь доступ к службе безопасности Telegram. Дуров признался, что его часто встречают агенты в аэропортах США, а один из них даже заявился к нему во время завтрака. Чем закончился такой визит, Дуров не рассказал, оставив подробности за кадром.

Что удивительно, основатель Telegram считает, что больше проблем для работы его продукта доставили не блокировки в различных странах и попытки обвинить его в работе на спецслужбы, а политика Apple и Google. Обе корпорации оказывают сильное давление на Telegram, а безграничный доступ к данным пользователей в США и вовсе объясняется заботой о национальной безопасности. Дуров отметил, что Apple и Google не только контролируют все данные на смартфонах обычных пользователей, но и могут читать абсолютно всё, что попадает на экран мобильного телефона. Ну а поскольку альтернативных массовых операционных систем не существует, приходится следовать внутренним правилам обеих компаний. Дуров отметил, что так делают все, а в этом нет ничего нового, ведь в случае попытки ослушаться Apple и Google легко могут удалить Telegram из своих магазинов приложений, а при необходимости и заблокировать удалённо саму программу. 

Дуров рассказал о сложностях, которые возникли при попытке разместить штаб-квартиру Telegram в разных странах. Например, в Германии ему запретили нанимать граждан другой страны, пока он в течение полугода не попытается найти специалиста внутри страны. В Сан-Франциско на Дурова и вовсе было совершено нападение, после чего он окончательно понял, что нужно выбирать Дубай, где сегодня и располагается головной офис мессенджера. По словам Дурова, на его счетах находятся сотни миллионов долларов. Деньги хранятся в банковских депозитах и криптовалюте, но сам он их практически не используется. Основатель Telegram рассказал, что не владеет недвижимостью, не купил себе дорогую яхту или самолёт, а собственную позицию считает нейтральной. Именно поэтому иногда возникают сложности работы в тех или иных странах, где Дурову приписывают сотрудничество со спецслужбами. Подобные факты основатель Telegram отвергает и считает их происками конкурентов, инвестирующих в продвижение собственных продуктов миллиарды долларов. 

Что до Telegram, то в настоящее время мессенджер имеет 900 миллионов активных пользователей, а к концу года таковых может стать 1 миллиард. В ходе интервью Дуров выразил поддержку Илону Маску, который в 2023 купил Twitter. Сам Дуров считает, что некоторые действия миллиардера могут быть ошибочными, но это не значит, что не нужно пробовать. В итоге платформа, получившая новое название «Х» и все еще заблокированная в РФ, богата инновациями, а сам Маск делает очень много для обычных пользователей и двигает сегмент социальных сетей вперёд. Дуров заявил, что выбрал Такера Карлсона из-за его консервативных взглядов, но будет не против дать интервью популярному журналисту с либеральными взглядами.

В конце беседы Карлсон отметил, что решил создать в Telegram собственный канал, где будет публиковаться эксклюзивный контент. Очевидно, что подобные действия приведут к ещё большей популярности мессенджера, хотя в последние годы наблюдается взрывной интерес к Telegram со стороны пользователей со всего мира. 


#telegram #павел дуров #такер карлсон #павел дуров и такер карлсон
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