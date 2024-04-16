Это далеко не все сложности, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие

Ещё в начале 2023 года, когда в Украину начало массово завозиться оружие стран НАТО, российские эксперты предупреждали о предстоящих проблемах с эксплуатацией техники и артиллерии. Похоже, поставки оказались такими значительными, что позволили украинской армии не испытывать острых неудобств почти год. Вот только военная помощь из США больше не поступает, а Европа чаще обещает, чем даёт. Ну а поскольку парк техники постепенно выбивается, то возникают сложности с поиском запчастей, достать которые невозможно. Прежде всего выяснилась любопытная подробность. Оказывается, внутри стран НАТО никогда не существовало единого стандарта 155-мм боеприпаса. На самом деле стандарт есть, но следовать ему не обязательно. ВПК каждого отдельного государства имел возможность производить небольшое количество снарядов, которых хватало для проведения совместных учений. Складские запасы были незначительными, ну а в 2023 всё это отправилось в Украину.

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Поскольку вместе со снарядами поставлялись и артиллерийские комплексы, то какое-то время расходных материалов хватало. Со временем дефицит боеприпасов вынудил начать перераспределение ресурсов между бригадами, ну а в итоге выяснилось, что 155-мм снаряды той или иной страны не подходят под действующие стандарты НАТО. Некоторые боеприпасы даже не помещаются в отсеки для стрельбы, ну а проблемы продолжают становиться всё более серьёзными. В пример приводится польская БТР Rosomak, которая вооружена 30-мм пушкой Mk 44 Bushmaster. Уже в ходе использования машины вдруг выяснилось, что орудие производит не Польша, а Италия, ну а технологий для ремонта и замены у поляков нет. Итальянцы не рвутся выделять деньги на создание в Польше мощностей по ремонту своих пушек, а также не хотят отдавать технологии производства в руки полякам. Инвестировать в подобные инициативы не готовы и в самой Польше, поэтому рано или поздно все Rosomak превратятся в металлолом. Ремонтировать пушки нет никакой возможности, поскольку ни один из союзников Киева не заинтересован в таких незначительных доходах.

В самой Польше уверяют, что поставили украинской армии полностью боеспособные БТР, но предпочитают умалчивать о том, что техника нуждается в обслуживании и ремонте. Похоже, в Варшаве прекрасно знали о последствиях, ну а данный случай далеко не единичный. Так, в 2023 поляки поставили украинской армии танки PT-91 Twardy. За всё было уплачено из европейского фонда, ну а сам танк основан на советском Т-72М1. Поскольку модификация включала массу изменений, то ремонт в Украине выполнить крайне сложно, ну а в Польше закончились запасные части. Ещё сложнее восстанавливать Leopard 2A4, производство которого давно остановлено. В Европе есть всего несколько стран, которые эксплуатируют такие старые танки, но многие из них уже отдали всё, что могли. В итоге танки стоят на складах в Польше, где месяцами ждут запчастей. Сами поляки соглашаются, что не всегда дают новую технику, а некоторые экземпляры уже исчерпали свой жизненный цикл. В Варшаве предлагают такие машины разбирать прямо на передовой, если вдруг украинцам нужны запчасти. Польские власти подчёркивают, что альтернатив не было, ведь лучше такая техника, чем совсем никакой.

Похоже, не планируется ремонт и американских Abrams. После того как американские танки начали горечь в украинских степях, киевские власти начали заявлять, что повреждения у машин оказались незначительными, а в будущем всё это можно будет восстановить. Может и так, но пока ремонт такой сложности в Польше не освоили. В польской прессе пишут, что в стране есть огромные склады с повреждённой техникой, которая продолжает поступать с территории Украины. Времени и возможности вернуть всё это в боеспособное состояние нет, а нехватка запчастей ставит крест на ремонте большей части танков и бронированных машин. Также стоит помнить, то ресурс у пушек в артиллерийских установках не безграничный, а в целом орудия стран НАТО имеют жизненный цикл почти в 2 раза меньше, чем российские и советские. На передовой значительная часть установок уже исчерпала ресурс, ну а сегодня стало известно об очередном Abrams, который ушёл на покой. На видео ниже можно увидеть момент удара по американской технике при помощи корректируемого снаряда «Краснополь». Случилось это на Авдеевском направлении, а военкоры пишут, что в последнее время российская армия получает всё больше высокоточных инструментов для нанесения точечных ударов. При этом нехватки техники и боеприпасов нет, как нет трудностей с поиском запчастей для ремонта.



