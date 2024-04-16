Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Это не первый раз, когда американская компания мешает работе ReVanced на смартфонах

реклама

Многие пользователи забывают, что Google не только является создателем операционной системы Android, но также способна удалённо блокировать те или иные компоненты. Есть мнение, что при необходимости американская компания может и вовсе остановить работу миллионов смартфонов в том или ином регионе. Например, если противостояние между США и Россией станет ещё более горячим, то не исключены более агрессивные действия вплоть до превращения телефонов россиян в кирпичи. Пока до такого не дошло, но Google регулярно напоминает о себе, указывая поверившим в демократию и либеральные ценности разработчикам на их место в пищевой цепочке. Если вы используете для просмотра роликов на YouTube персональный компьютер, то наверняка видели предупреждения о необходимости отключить блокировщики рекламы. Пока всё ограничивается устным предупреждением, а спустя 10 секунд вы можете продолжать наслаждаться видео без назойливой рекламы. У владельцев смартфонов такой возможности нет, поскольку блокировщики рекламы официально запрещены в операционной системе Android. 

реклама

Какое-то время назад существовала утилита под названием YouTube Vanced, которая позволяла получить доступ к премиальным функциям без ограничений. Вы могли смотреть ролики без рекламы, но в какой-то момент под давлением со стороны Google разработчики от своего детища отказались. Ненадолго нести флаг свободы доступа к информации пыталась ещё одна команда энтузиастов, выпустившая на основе указанного выше проекта утилиту ReVanced. Первые проблемы у пользователей данного ПО начались ещё в конце марта, когда ролики отказывались проигрываться на всех версиях утилиты. Разработчики ReVanced быстро решили проблему, попросив пользователей скачать новую версию. Похоже, на этот раз всё намного серьёзнее, поскольку сегодня ни один клиент ReVanced не позволяет смотреть видео. Информация дана на утро 16 апреля, а значит может не соответствовать реальности к тому моменту, когда вы данную новость прочитаете. 

В любом случае можно сделать вывод, что дни существования ReVanced сочтены, поскольку представители американской компании выпустили красноречивое заявление. Сообщается о категорическом запрете на подобные утилиты, поскольку просмотр рекламы позволяет миллионам людей создавать интересный контент и зарабатывать деньги. Для тех, кто не хочет видеть рекламу существует версия YouTube Premium, ну а мы видим, как Google пытается прикрываться обычными пользователями, манипулируя общественным мнением. Представители американской компании напомнили, что готовы предоставить API только в том случае, если команда разработчиков будет придерживаться определённых условий. Ну а поскольку ReVanced нарушает все требования, то больше такое приложение функционировать не сможет. Насколько подобные слова соответствуют действительности, сказать сложно. У автора данного материала такой утилиты нет, поскольку она менее надёжна, чем существовавшая ранее Vanced. Ну а попытки постоянно удалять и устанавливать одно и то же ПО сильно утомляют. Похоже, в Google прекрасно осведомлены о наших предпочтениях, поэтому планируют и дальше выводить из строя активные версии пиратского программного обеспечения.

Добавим, что представители ReVanced обещают выпустить более новую версию, которая позволит снова обходить ограничения Google. Как уже было сказано выше, такая борьба обречена на провал, поскольку всё больше пользователей предпочтут купить версию YouTube Premium или смотреть рекламу, но не заниматься переустановкой ПО каждые несколько дней. Вполне возможно, что рабочая ReVanced уже доступна (скорее нет, чем да), поскольку материал выходит с некоторым опозданием. Несколько месяцев назад в прессе писали о появлении в официальном магазине приложений Chrome для ПК приложения, которое обходит ограничения Google оригинальным способом. Алгоритм утилиты ускоряет рекламное видео, сжимая его до одной секунды или даже меньше. В результате правила не нарушаются, а пользователей избавляется от рекламы. Есть ли подобное ПО сегодня в магазине приложений, сказать сложно, поскольку и оно могло не понравиться американской компании, доходы которой продолжают расти. 

#google #youtube #youtube premium #revanced
4
Показать комментарии (4)
Google ужесточает борьбу с блокировщиками рекламы на YouTube
Новая функция спутниковой связи ожидается в серии смартфонов Pixel 9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
2
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
Процессор в iPhone 17 Pro должен получить большой прирост производительности и автономности
+
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
1
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
29
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
В Британии заикнулись о возможной передаче Украине лазерной установки ПВО
2
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
3
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
113
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
17
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
76
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
39
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
39

Сейчас обсуждают

Колючка
15:20
А в чём вообще практический смысл доказывать всем, что твоя видеокарта/процессор лучше, чем у ноунеймов из интернета?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
DesGiZzZ
15:17
Привет, если кто-то еще это прочтет, в общем все решилось благополучно, номер привязал, с проводкой, что и изначально было моей проблемой решил вопрос так: купил дополнительную коробку и все провода п...
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
Kasyan
15:16
Из вики: Румыния — 10 МиГ-21 Lancer A, 6 МиГ-21 Lancer B и 20 МиГ-21 Lancer C, по состоянию на 2016 год. Были модернизированы в начале 2000-х годов. Работы по модернизации самолётов проводили румынска...
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
УдалЁн
15:15
Ну по "лайкам" ты его сделал, а вот по факту он тебя)
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
УдалЁн
15:14
Качество видео соответствует качеству продукции, которую вы представляете.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
УдалЁн
15:12
Тебе не лень ботоферму держать ради 3х лайков?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Vorvort
15:11
В процессорах у Интел всё печально, Nvidia отсутствует, надо же хейтерам как - то троллить. Остаются видеокарты. 😂
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
УдалЁн
15:10
Ваш личный опыт... Поражает
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Serezhka
15:10
Ну а ты ещё напомни ему что 5950X3D горят повсеместно, так он же скажет что такой процессор всего у 1% пользователей АМД и это не считается. Амудятлы они такие амудятлы.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Kasyan
15:09
Хрень эта PS5 Pro, будет выдавать всего лишь около 15 терафлопс. PS5 - 10.2 PS4 Pro - 4.2 PS4 - 1.8 Как говорится почувствуйте разницу.
Sony подала в суд на блогера за утечку информации о консоли PS5 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем