Это не первый раз, когда американская компания мешает работе ReVanced на смартфонах

Многие пользователи забывают, что Google не только является создателем операционной системы Android, но также способна удалённо блокировать те или иные компоненты. Есть мнение, что при необходимости американская компания может и вовсе остановить работу миллионов смартфонов в том или ином регионе. Например, если противостояние между США и Россией станет ещё более горячим, то не исключены более агрессивные действия вплоть до превращения телефонов россиян в кирпичи. Пока до такого не дошло, но Google регулярно напоминает о себе, указывая поверившим в демократию и либеральные ценности разработчикам на их место в пищевой цепочке. Если вы используете для просмотра роликов на YouTube персональный компьютер, то наверняка видели предупреждения о необходимости отключить блокировщики рекламы. Пока всё ограничивается устным предупреждением, а спустя 10 секунд вы можете продолжать наслаждаться видео без назойливой рекламы. У владельцев смартфонов такой возможности нет, поскольку блокировщики рекламы официально запрещены в операционной системе Android.

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Какое-то время назад существовала утилита под названием YouTube Vanced, которая позволяла получить доступ к премиальным функциям без ограничений. Вы могли смотреть ролики без рекламы, но в какой-то момент под давлением со стороны Google разработчики от своего детища отказались. Ненадолго нести флаг свободы доступа к информации пыталась ещё одна команда энтузиастов, выпустившая на основе указанного выше проекта утилиту ReVanced. Первые проблемы у пользователей данного ПО начались ещё в конце марта, когда ролики отказывались проигрываться на всех версиях утилиты. Разработчики ReVanced быстро решили проблему, попросив пользователей скачать новую версию. Похоже, на этот раз всё намного серьёзнее, поскольку сегодня ни один клиент ReVanced не позволяет смотреть видео. Информация дана на утро 16 апреля, а значит может не соответствовать реальности к тому моменту, когда вы данную новость прочитаете.

В любом случае можно сделать вывод, что дни существования ReVanced сочтены, поскольку представители американской компании выпустили красноречивое заявление. Сообщается о категорическом запрете на подобные утилиты, поскольку просмотр рекламы позволяет миллионам людей создавать интересный контент и зарабатывать деньги. Для тех, кто не хочет видеть рекламу существует версия YouTube Premium, ну а мы видим, как Google пытается прикрываться обычными пользователями, манипулируя общественным мнением. Представители американской компании напомнили, что готовы предоставить API только в том случае, если команда разработчиков будет придерживаться определённых условий. Ну а поскольку ReVanced нарушает все требования, то больше такое приложение функционировать не сможет. Насколько подобные слова соответствуют действительности, сказать сложно. У автора данного материала такой утилиты нет, поскольку она менее надёжна, чем существовавшая ранее Vanced. Ну а попытки постоянно удалять и устанавливать одно и то же ПО сильно утомляют. Похоже, в Google прекрасно осведомлены о наших предпочтениях, поэтому планируют и дальше выводить из строя активные версии пиратского программного обеспечения.

Добавим, что представители ReVanced обещают выпустить более новую версию, которая позволит снова обходить ограничения Google. Как уже было сказано выше, такая борьба обречена на провал, поскольку всё больше пользователей предпочтут купить версию YouTube Premium или смотреть рекламу, но не заниматься переустановкой ПО каждые несколько дней. Вполне возможно, что рабочая ReVanced уже доступна (скорее нет, чем да), поскольку материал выходит с некоторым опозданием. Несколько месяцев назад в прессе писали о появлении в официальном магазине приложений Chrome для ПК приложения, которое обходит ограничения Google оригинальным способом. Алгоритм утилиты ускоряет рекламное видео, сжимая его до одной секунды или даже меньше. В результате правила не нарушаются, а пользователей избавляется от рекламы. Есть ли подобное ПО сегодня в магазине приложений, сказать сложно, поскольку и оно могло не понравиться американской компании, доходы которой продолжают расти.