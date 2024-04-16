Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области, куда планировали перебросить F-16
Аналитики полагают, что происходящее вынуждает НАТО пересмотреть сроки отправки истребителей или совсем отказаться от таких планов

реклама

Многие аналитики отмечают, что США ведут сложную игру и очень часто не посвящают в свои решения даже самых близких союзников. Вполне возможно, что логика в таком поведении есть, поскольку членов НАТО становится всё больше, а значит шансы утечки секретной информации как никогда велики. Известно о целом ряде разногласий между союзниками, а одной из наиболее сложных тем стала отправка в Украину военных истребителей. Ситуация выглядит крайне интересно, ведь платить за всё это будут европейцы, а решения принимаются в Вашингтоне. Прежде всего Байден надавил на союзников, вынудив открыто заявить о намерениях отдать Киеву свою авиацию. Первыми изъявили желание поделиться самолётами власти Нидерландов и Дании, ну а недавно третьей в списке стала Норвегия. Нидерланды обещают первые поставки только в 2025 году, но не называют точных сроков, тогда как Дания теперь ещё и имеет обязательства перед Аргентиной. Как известно, к власти там пришёл новый президент, который резко изменил политический курс страны и активно пытается дружить с США против России и Китая. В качестве награды за такую преданность Аргентине полагаются истребители, ну а дать их должна Дания. Все самолёты старые и принадлежат к одному из первых поколений F-16. Нидерланды планируют заменить потрёпанные временем самолёты на более современные F-35, ну а в самые возрастные истребители находятся на балансе Норвегии. 

реклама

Очевидно, что подобная авиация способна конкурировать только со старыми Су-25 и Миг-29, тогда как противопоставить современным российским машинам ничего не сможет. В европейской прессе воспринимают происходящее как очередную победу и уверяют, что смогут поставить Киеву не меньше 40 машин. О дополнительных проблемах мы поговорим ниже, ну а сегодня стало известно об очередном ударе по аэродрому в Староконстантинове. Военный объект находится в Хмельницкой области, а многие эксперты по обе стороны океана полагают, что именно он должен принять американские истребители. Украинские источники предпочитают отмалчиваться, ну а антиправительственные каналы утверждают, что повреждения настолько значительны, что говорить о приёме иностранной авиации не приходится. Большая часть посадочных полос и действующих ангаров уничтожена, а в ходе удара в ночь на 16 апреля удалось поразить складские помещения. Сообщается о вторичной детонации, а также сильном повреждении нескольких казарм. При этом часть строений ещё функционирует, а значит для полного выведения объекта из строя потребуются дополнительные удары. 

По мнению британского военного эксперта Александра Меркуриса, в Украине нет ни одного безопасного места, где можно разместить даже 10 истребителей. Говорить о попытке спрятать 40 машин не приходится, ну а сегодня Россия посылает НАТО прямой и очевидный сигнал. Удар по удалённому аэродрому свидетельствует о том, что российские ракеты поставят крест на всех попытках США использовать F-16 для поражения объектов на территории России. Самолёты станут приоритетной целью, а в настоящее время помешать русским наносить удары по любым военным объектам в Украине нет никакой возможности. Меркурис полагает, что всё это ставит под сомнение реализацию масштабного авиационного проекта, а именно поэтому европейские политики предпочитают на эту тему не говорить. Все три страны не раз заявляли о намерениях поставить F-16 украинской армии, но никто не назвал даже приблизительные сроки. Ну а поскольку скрытно доставить истребители в Украину не выйдет, то после приземления авиация будет атакована и частично уничтожена. 

Российские военкоры напоминают, что удары наносятся и по другим аэродромам, которые могли бы принимать американские самолёты. Например, недавно ракеты били по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Там размещалась техника стран НАТО, а также готовились подразделения для переброски на Донбасс. Меркурис считает, что удары по военным аэродромам вызывают беспокойство у Западных политиков. Происходящее ставит перед лидерами Нидерландов, Дании и Норвегии сложные вопросы, а особенно тревожно в США. В настоящее время F-16 продаются даже лучше, чем горячие пирожки у вокзала, а очередь за истребителями растянулась на много лет. Считается, что машина обладает отличными боевыми характеристиками, но если российская армия начнёт уничтожать F-16 в больших количествах, то в первую очередь пострадает имидж американского ВПК. Союзники покупать самолёты у США всё равно будут, а вот нейтральные государства могут пересмотреть свои заказы в сторону России и Китая. Добавим, что у Украины есть сложности с обучением пилотов, о чём недавно рассказал главнокомандующий силами НАТО в Европе. По его словам, найти достаточное количество лётчиков не вышло, а процесс обучения до сих пор не завершён. 

#авиация #f-16 #истребители #самолёты
+
Написать комментарий (0)
Российские войска ударили по центру подготовки украинских формирований в Умани
Первый бразильский самолет Embraer C-390 Millennium прибыл в Венгрию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
2
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
10
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
1
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Tecno готовит к выходу Phantom V Fold 2 5G и Phantom V Flip 2 5G
+
Процессор в iPhone 17 Pro должен получить большой прирост производительности и автономности
+
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
29
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
1
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
В Британии заикнулись о возможной передаче Украине лазерной установки ПВО
2
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
+
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
112
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
62
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
70
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
35
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
39

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
13:37
Замечательно.
Новая бета-прошивка материнской платы AORUS Z790 приводит к зависанию BIOS
Red Red
13:36
можно без всего этого и без калориферов Интел...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
AntonHT
13:33
Любить? - за что, это бизнес, цель - заработок денег и ни чего личного. Тем более что как только у них стало что то получаться, они тут же задрали ценник, на процы, попрет с видюхами и на них цена ста...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Roverscan20
13:29
Интересно про гонки почитать. Публикуй статьи про гонки, хоть обобщаешь, что в мире гонок происходит. Спасибо за статью!!!
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
Apsheronsky tchai
13:26
Отличная компания, стабильный поставщик продукции для говноедов. Жалкие подобия 486 и первых пней, убогие дюроны, сгорающие с дымком атлоны, никчёмные фуфыксы, кукурузены, которым надо бесконечно крут...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
boo4a
13:26
"AMD предлагает продукты с привлекательным соотношением цены и производительности" - этот поезд давно ушел. "Меньшая производительность за бо́льшие деньги" - это слоган красных последние годы.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
FelsheR-ZVZVZV
13:20
Можно ссать, ибо уже насрано.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Джон Коннор
13:18
Я сразу говорил, что к лету начнет сильнее гореть. И чем старее карта, тем чаще они будут гореть. И по гарантии никому не меняют. Это худшая карта за всю историю карт.
Xiaomi готовится к выпуску своего нового смартфона Civi 4 Pro
Николай Генрихс
13:18
Она хуже линолиума и бета версий висты вместе взятых.
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
Aleksei Didenko
13:18
Ну, так это проблемы чипсета или bios
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем