Аналитики полагают, что происходящее вынуждает НАТО пересмотреть сроки отправки истребителей или совсем отказаться от таких планов

Многие аналитики отмечают, что США ведут сложную игру и очень часто не посвящают в свои решения даже самых близких союзников. Вполне возможно, что логика в таком поведении есть, поскольку членов НАТО становится всё больше, а значит шансы утечки секретной информации как никогда велики. Известно о целом ряде разногласий между союзниками, а одной из наиболее сложных тем стала отправка в Украину военных истребителей. Ситуация выглядит крайне интересно, ведь платить за всё это будут европейцы, а решения принимаются в Вашингтоне. Прежде всего Байден надавил на союзников, вынудив открыто заявить о намерениях отдать Киеву свою авиацию. Первыми изъявили желание поделиться самолётами власти Нидерландов и Дании, ну а недавно третьей в списке стала Норвегия. Нидерланды обещают первые поставки только в 2025 году, но не называют точных сроков, тогда как Дания теперь ещё и имеет обязательства перед Аргентиной. Как известно, к власти там пришёл новый президент, который резко изменил политический курс страны и активно пытается дружить с США против России и Китая. В качестве награды за такую преданность Аргентине полагаются истребители, ну а дать их должна Дания. Все самолёты старые и принадлежат к одному из первых поколений F-16. Нидерланды планируют заменить потрёпанные временем самолёты на более современные F-35, ну а в самые возрастные истребители находятся на балансе Норвегии.

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Очевидно, что подобная авиация способна конкурировать только со старыми Су-25 и Миг-29, тогда как противопоставить современным российским машинам ничего не сможет. В европейской прессе воспринимают происходящее как очередную победу и уверяют, что смогут поставить Киеву не меньше 40 машин. О дополнительных проблемах мы поговорим ниже, ну а сегодня стало известно об очередном ударе по аэродрому в Староконстантинове. Военный объект находится в Хмельницкой области, а многие эксперты по обе стороны океана полагают, что именно он должен принять американские истребители. Украинские источники предпочитают отмалчиваться, ну а антиправительственные каналы утверждают, что повреждения настолько значительны, что говорить о приёме иностранной авиации не приходится. Большая часть посадочных полос и действующих ангаров уничтожена, а в ходе удара в ночь на 16 апреля удалось поразить складские помещения. Сообщается о вторичной детонации, а также сильном повреждении нескольких казарм. При этом часть строений ещё функционирует, а значит для полного выведения объекта из строя потребуются дополнительные удары.

По мнению британского военного эксперта Александра Меркуриса, в Украине нет ни одного безопасного места, где можно разместить даже 10 истребителей. Говорить о попытке спрятать 40 машин не приходится, ну а сегодня Россия посылает НАТО прямой и очевидный сигнал. Удар по удалённому аэродрому свидетельствует о том, что российские ракеты поставят крест на всех попытках США использовать F-16 для поражения объектов на территории России. Самолёты станут приоритетной целью, а в настоящее время помешать русским наносить удары по любым военным объектам в Украине нет никакой возможности. Меркурис полагает, что всё это ставит под сомнение реализацию масштабного авиационного проекта, а именно поэтому европейские политики предпочитают на эту тему не говорить. Все три страны не раз заявляли о намерениях поставить F-16 украинской армии, но никто не назвал даже приблизительные сроки. Ну а поскольку скрытно доставить истребители в Украину не выйдет, то после приземления авиация будет атакована и частично уничтожена.

Российские военкоры напоминают, что удары наносятся и по другим аэродромам, которые могли бы принимать американские самолёты. Например, недавно ракеты били по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Там размещалась техника стран НАТО, а также готовились подразделения для переброски на Донбасс. Меркурис считает, что удары по военным аэродромам вызывают беспокойство у Западных политиков. Происходящее ставит перед лидерами Нидерландов, Дании и Норвегии сложные вопросы, а особенно тревожно в США. В настоящее время F-16 продаются даже лучше, чем горячие пирожки у вокзала, а очередь за истребителями растянулась на много лет. Считается, что машина обладает отличными боевыми характеристиками, но если российская армия начнёт уничтожать F-16 в больших количествах, то в первую очередь пострадает имидж американского ВПК. Союзники покупать самолёты у США всё равно будут, а вот нейтральные государства могут пересмотреть свои заказы в сторону России и Китая. Добавим, что у Украины есть сложности с обучением пилотов, о чём недавно рассказал главнокомандующий силами НАТО в Европе. По его словам, найти достаточное количество лётчиков не вышло, а процесс обучения до сих пор не завершён.