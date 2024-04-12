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Bublik1
Главком НАТО в Европе назвал сложности, стоящие на пути обучения украинских пилотов управлению F-16
Оказывается, языковой барьер - это только одна из проблем

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Президент Украины регулярно обращается к народу, а также даёт интервью иностранным журналистам. Зеленский предпочитает общаться только с теми представителями СМИ, которые будут задавать ему правильные вопросы, о чём свидетельствует недавнее заявление Такера Карлсона. По словам журналиста, он неоднократно предлагал лидеру Украины провести большое интервью, но был проигнорирован в Киеве. Ну а в итоге побеседовать с Зеленским удаётся только самым лояльным представителям прессы. Недавно президент заявил, что ВСУ и дальше будут отступать, поскольку испытывают нехватку оружия и боеприпасов. Якобы, был выработан план наступательной операции на лето 2024 года, но реализации его мешает позиция Республиканской партии в Конгрессе США. Зеленский утверждает, что именно из-за американских политиков Украина до сих пор не получила истребители F-16 и ракеты ATACMS. По его словам, голосование по бюджету в $60 миллиардов стартует в ближайшее время, а иначе украинской армии и дальше придётся отступать. 

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Судя по всему, президент немного лукавит, поскольку совершенно другие данные приводит Кристофер Каволи, занимающий пост главнокомандующего силами НАТО в европейском регионе. Оказывается, существует три главных проблемы, которые стоят на пути передачи самолётов Киеву. Это так называемая «советская школа», языковой барьер и нехватка пилотов. Давайте разберём каждый пункт в отдельности. Неясно, почему проблемы были названы в указанном выше порядке. Возможно, это случайно, но в иностранные СМИ уже попадали детали обучения украинских пилотов. Сообщалось, что переучить лётчиков оказалось намного сложнее, чем подготовить новых специалистов. Приехавшие в США украинцы уже имеют боевой опыт, поэтому не воспринимают авторитет инструкторов. Они считают себя выше американских специалистов, а в результате делают только то, что кажется им наиболее правильным. Похоже, в какой-то момент проблема была решена, поскольку о ней перестали писать, но это также значит, что пилоты потеряли много драгоценного времени. 

Специалисты отмечают, что система управления F-16 сильно отличается от советских истребителей, ну а старые привычки мешают овладению новыми навыками. В результате на каждый урок тратится больше времени, тогда как ранее в Киеве утверждали, что пилоты с опытом пройдут курс ощутимо быстрее новичков. Также стоит учитывать, что сами инструкторы разговаривают только на английском. В итоге возникают сложности из-за плохих языковых навыков, ведь пилот истребителя должен не только хорошо владеть английским, но и думать, оперируя иностранными терминами. Все надписи на кнопках и других управляющих элементах указаны на английском, но и это ещё не всё, ведь применяется английская система мер, а в результаты вместо метров указаны мили, а вместо килограммов – фунты. Кристофер Каволи рассказал, что пилот F-16 должен не только понимать обучающего его инструктора, но и самостоятельно изучать множество документов, включая технические рекомендации по выполнению тех или иных манёвров. Вот только для этого требуется отличное знание английского, чего у большего количества украинских асов не наблюдается. Главнокомандующий НАТО пытается сгладить негативный фон, поэтому не обвиняет Киев в небольшом количестве отправленных в США лётчиков. Кристофер Каволи заявил, что Украина передала ровно столько, сколько смогла, ведь ВСУ требуется поддерживать военные потенциал собственной авиации. 

Очевидно, что это не все сложности, с которыми сталкиваются украинские пилоты во время обучения. Известно, что к концу лета в США 5 человек будут готовы пилотировать истребитель F-16. Одну или несколько аналогичных групп готовят в Европе, хотя взять много машин для этих ребят негде. В СМИ пишут, что российское командование планомерно уничтожают военную инфраструктуру Украины, в результате чего ещё только строящиеся ангары для самолётов получают критические повреждения. Спрятать авиацию будет негде, а союзники разочарованы в медленных темпах подготовки военных аэродромов со стороны украинских властей. А между тем сегодня пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила о важном достижении. Согласно информации СМИ, российские ВКС пополнили свой арсенал новейшими многоцелевыми истребителями Су-35С. Передача техники проходила на аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина. По сообщению пресс-службы, первая партия многоцелевых Су-35С этого года была передана военным. Техника успешно прошла все испытания, а часть истребителей будет использоваться в рамках СВО. Количество самолётов в партии не разглашается, при этом известно, что КнААЗ им. Ю.А. Гагарина загружен заказами до 2028 года, где в настоящее время выпускаются истребители Су-35С и Су-57 для ВКС России. На этом фоне аналитики всё чаще говорят о том, что военный потенциал России постепенно увеличивается, тогда как украинская армия теряет самолёты, технику и в целом перестаёт быть боеспособной. 

#авиация #истребители #f-16 #самолёты
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Норвегия поставит Украине 22 истребителя F-16, но 10 из них годятся только на детали
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