Многие члены партии демократов уверены, что Роберт Кеннеди-младший играет за команду Трампа

Предвыборная гонка в США в самом разгаре. Байден и Трамп уверенно заняли первые места в своих партиях во время праймериз и теперь нацелены на кресло президента. Действующий лидер государства активно использует административный ресурс, а также демонстративно проводит закрытые вечеринки для избранных инвесторов и знаменитостей. Что до Трампа, то его бюджет ощутимо меньше, но в данном случае важны даже не деньги, ведь пожертвований оба кандидата собрали намного больше, чем требуется для участия в предвыборной гонке.

В настоящее время Байден отстаёт от своего соперника, а положение в колеблющихся штатах не внушает доверия команде действующего президента. Многие рядовые американцы разочаровались в сонном Джо, а некоторые и вовсе уверены, что в лучшем случае он не сможет исполнять обязанности президента до конца второго срока, а в худшем не доживёт до этого момента. Есть и те, кто в целом недовольны происходящим, рассказывая о безвыходном положении, когда хороших кандидатов нет.

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Что ж, в СМИ привыкли преподносить картину в чёрно-белом цвете, но на самом деле не всё так однозначно, ведь есть ещё Роберт Кеннеди-младший. Ещё совсем недавно этот политик участвовал в праймериз от Демократической партии, но после неудачи заявил о себе как о независимом кандидате. В итоге, сегодня американцы могут голосовать не только за людей, умственные способности и дееспособность которых вызывают вопросы, но и за более молодого кандидата. Очевидно, что Кеннеди-младший не станет президентом, но даже одного участия тёмной лошадки в предвыборной гонке хватило для создания нервозной обстановки в штабе Байдена.

По данным The Hill, демократы сильно обеспокоены действиями своего бывшего однопартийца и полагают, что он планирует подорвать усилия команды действующего лидера страны. Многие аналитики уверены, что появление третьего участника предвыборной гонки обязательно окажет влияние на победу одного из кандидатов, вот только представители команды Трампа ведут себя совершенно спокойно. Поговаривают, что между Кеннеди-младшим и бывшим президентом существуют устные соглашения, а в результате многие демократы мечтают о том, чтобы независимый кандидат повторил судьбу своего более знаменитого дядюшки.

Сенатор Мэйзи Хироно, принадлежащая к крылу наиболее активных сторонников Байдена, уверена в том, что участие третьего кандидата принесёт демократам много проблем. По её словам, Кеннеди-младший воспринимается неразрывно с Демократической партией, поскольку его дядя был президентом, а отец ранее занимал место главного прокурора страны. Фамилия Кеннеди слишком известна и имеет прямое отношение к демократам. Хироно уверена, что Роберт открыто помогает Трампу, который использует представившийся шанс для того, чтобы набрать больше голосов избирателей. Пугают демократов и высказывания самого Кеннеди-младшего. Недавно он заявил, что Байден представляет гораздо большую угрозу для демократии, чем Трамп, так как является первым кандидатом и президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических заявлений и подвергал цензуре своего оппонента. Мало того, Кеннеди-младший открыто заявил, что ценности Демократической партии уже не те, что были ранее. В итоге можно сделать вывод, что Роберт ассоциирует себя с демократами, но больше не может быть членом партии, поскольку руководство её пошло неверным путём.

Такая точка зрения близка многим американцам, которые своими глазами видят негативные изменения в стране. Не нужно быть аналитиком, чтобы заметить армии бездомных в крупных городах, огромное количество беженцев и рост преступности в целом ряде штатов. Ну а сами демократы открыто говорят о том, что фамилия Кеннеди может повредить Байдену. Дошло до того, что Национальный комитет Демократической партии даже сформировал команду для отслеживания действий Кеннеди-младшего. Специалисты будут изучать обстановку в колеблющихся штатах и докладывать о любых решения и поступках третьего кандидата в штаб президента. Ну а поскольку обвинить в каких-либо преступлениях Кеннеди-младшего не вышло, то члены Демократической нашли другое решение. Теперь многие подконтрольные Белому дому средства массовой информации представляют Роберта в качестве самого настоящего радикала. Якобы, он принял сторону Трампа и тянет Америку в пропасть. Беспокоятся и некоторые республиканцы, ведь предвыборная компания Кеннеди-младшего во многом перекликается с заявлениями Трампа. И всё же, большая часть аналитиков уверена, что избиратели будут ассоциировать Кеннеди именно с демократами, поэтому под угрозой именно Байден.

Что до самого Трампа, то он назвал Роберта либералом, но в целом не комментирует действия третьего кандидата. На страницах The Hill указываются слова вице-губернатора Пенсильвании Остина Дэвиса, который считает, что Кеннеди-младший сознательно идёт на выборы с целью отнять голоса Байдена. Аналитики уверены, что стратегия Кеннеди-младшего заключается в том, чтобы напомнить пожилым американцам о временах правления своего дяди, а также о значимой фигуре отца. Кеннеди будет использовать пожилое поколение страны в своих интересах, убеждая их в способности решить все проблемы государства за счёт некой магии фамилии Кеннеди. Что удивительно, некоторые члены семьи Кеннеди высказались против участия Роберта в президентской кампании и подписали заявление, в котором вызов Байдену был назван опасным для страны. А поддерживающие Кеннеди-младшего лица утверждают, что у них достаточно подписей, чтобы выдвинуть его кандидатуру в нескольких ключевых штатах, включая Аризону, Джорджию, Южную Каролину, Мичиган, Неваду, Нью-Гэмпшир и Юту. Они также уверяют, что сделают всё возможное, чтобы принять участие в голосовании во всех 50 штатах.

Неожиданное появление третьего кандидата делает ситуацию непредсказуемой. Это напоминает происходящее на выборах в 1992 году, когда участие в гонке Росса Перо привело к победе Клинтона над Бушем-старшим. Перо не одержал победу ни в одном штате, но получил около 19% голосов. Сенатор-центрист Джо Мэнчин считает, что кандидатура Кеннеди может нанести ущерб в обоих направлениях. Он также отметил, что сотрудница предвыборного штаба Кеннеди сказала, что её приоритетом номер один – не допустить переизбрания Байдена. По словам Мэнчина, просчитать влияние Кеннеди на результаты выборов сложно, ведь действия его непредсказуемы, поскольку он является независимым кандидатом и не отчитывается перед своей партией.