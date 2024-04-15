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Bublik1
В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
Правительство РФ планирует выделить значительные средства на разработки перспективных беспилотных аппаратов

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Когда в марте был подбит первый Abrams, то даже эксперты решили, что произошло это благодаря российскому дрону-камикадзе «Ланцет», который отлично себя зарекомендовал в качестве охотника на технику НАТО. Вот только сразу же выяснилось, что речь идёт о менее мощном и более дешёвом беспилотнике под названием «Пиранья», информации о котором в сети было не так много. Как оказалось, к марту разработчики решили не только проблему масштабирования, но и добились отличного баланса между автономностью и ударной мощью. В итоге после целого ряда успешных тестов было решено начать массовое производство. По данным представителей симбирского конструкторского бюро «Пиранья» расположенного в Ульяновской области, летательные аппараты начали поступать в СВО в большом количестве, а всего в сутки выпускается порядка 300 единиц. 

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Сообщается, что в настоящее время предприятие наладило гибкую структуру производства, что позволяет производить наиболее востребованные в том или ином подразделении беспилотники. Всего доступно 64 различных модификации, включающих оборудование для ночного видения, тепловизоры, дополнительные системы сброса боеприпасов. Это значит, что при помощи тонких настроек можно получить аппарат, пригодный для самых разнообразных сценариев. Если поставить более мощную оптику, то БПЛА превращается в разведывательный дрон, который может фиксировать передвижение техники и живой силы противника. После установки модуля для сброса боеприпасов, беспилотник тут же превращается в ударный дрон, ну а тепловизоры и другие технологии позволяют запускать его в ночное время. По сути «Пиранья-10» заточен под выполнение одной задачи, которая предлагает уничтожение противника в ходе самоподрыва. 

Разработчики рассказали о том, что им удалось расширить производственные мощности совсем недавно за счёт запуска ещё одного завода в Ульяновске. Беспилотник способен переносить до 5 килограмм полезной нагрузки, что достаточно как для поражения танков, так и подрывов более лёгких целей. В украинской прессе писали, что Abrams после удара «Пираньи» удалось восстановить, но в данном случае это не так важно, ведь техника была выведена из боя, а ремонт её на территории Польши занимает несколько месяцев, включая проезд в обе стороны. Одной из главных фишек дрона считается новая камера, включающая умные алгоритмы. Сообщается, что ИИ позволяет получать сигнал в инфракрасном спектре даже при низком освещении, а после превращать исходную картинку в понятные человеческому глазу чёрно-белое изображение. 

Известно, что «Пиранья-10» давно проходит испытания в СВО, где аппарат получил хорошие отзывы, что и позволило запустить массовое производство. Вместе с аккумулятором беспилотник весит 1.94 килограмма и может нести полезную нагрузку со скоростью до 140 км/ч. Массовое производство позволяет российским военнослужащим использовать БПЛА даже для ударов по живой силе, ну а после появления модуля с функцией ночного видения, удалось расширить область применения. Теперь «Пиранья-10» работает в любое время суток и не имеет проблем с плохой видимостью и другими препятствующими хорошему обзору факторами. Сообщается, что инженеры уже разработали более мощный летательный аппарат под названием «Пиранья-13». Он способен нести полезную нагрузку до 8 килограмм и обладает более внушительной автономностью. Одной из главных особенностей линейки дронов «Пиранья» называется высокая устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы.

Судя по всему, российские власти решили основательно подойти к проблеме разработки современных беспилотников, о чём пишут в Forbes. Сообщается, что правительство планирует потратить 173.8 миллиарда рублей на разработку и производство беспилотных авиационных систем на территории РФ. Инженерам предложат субсидии, что позволит улучшить уже готовые дроны, а также начать разработки ещё более продвинутых боевых единиц. В планах значится создание сети научно-производственных центров и цифровой платформы для совместной работы разработчиков, производителей и военнослужащих в зоне СВО. Ещё 166.9 миллиарда пойдут на формирование государственного заказа, в рамках которого власти смогут получить достаточное количество беспилотных летательных аппаратов для боевых и гражданских целей. Кроме того, 152.6 миллиарда рублей направят на развитие инфраструктуры связи, управления и контроля, а также на создание и улучшение инфраструктуры военных аэродромов. В рамках проекта предполагается разработка нормативных актов по безопасности и управлению полётами, а также оптимизация процесса сертификации беспилотных аппаратов. Ещё 44 миллиарда поступят напрямую в качестве поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а запуск образовательных программ финансируется на 21.8 миллиарда рублей. 

#военные технологии #беспилотники #дрон-камикадзе #пиранья-10 #пиранья
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