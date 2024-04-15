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Bublik1
Аналитики рассказали о жанровых и «железных» предпочтениях российских геймеров
Большая часть геймеров из РФ выбирает для игры компьютер

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Уже несколько десятилетий учёные не могут прийти к единому мнению о пользе и вреде видеоигр для человека. Наиболее распространённой считается позиция, авторы которой называют подобное увлечение вредным. Якобы, шутеры провоцируют жестокость, а особенно сложно приходится подрастающему поколению. Многие дети получают доступ к играм с высоким возрастным рейтингом, а в результате прослеживается рост насилия в школьной среде. Вместо учёбы подростки играют в игры, а многие тратят значительные суммы на покупку внутреигровых ценностей. Для этого молодое поколения занимается кражами и торговлей наркотиками, что в итоге только увеличивает и без того сложную криминогенную ситуацию в некоторых регионах нашей планете. Существует и альтернативное мнение, согласно которому насилие в нашем обществе существовало всегда, а многочисленные войны, которые то и дело возникали на нашей планете – только доказывают такую точку зрения. Некоторые исследователи приходят к мнению, что во время игры у людей повышается скорость реакции, а мозг становится более гибким и податливым к обучению. Стратегии повышают интеллектуальные возможности человека, а в целом многое зависит от личных качеств геймера. Проводится простая мысль: если человек идёт на преступление ради виртуальных ценностей, то с высокой долей вероятности он будет действовать также и для получения реальных денег. 

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Словом, тема сложная, а однозначного мнения пока нет. Рынок видеоигр растёт, и уже давно приносит прибыли больше, чем американский Голливуд вместе со всей музыкальной отраслью США. Основные доходы получают гиганты, предлагающие популярные проекты, но иногда появляются и новички, привлекающие миллионы геймеров. В последние годы у российских любителей компьютерных игр возникли проблемы с доступом к целому ряду тайтлов, а виной всему санкции. Игровые магазины частично заблокированы, а в итоге многие геймеры стали пиратами. Сложно приходится владельцам игровых приставок, ну а владельцы компьютеров кормятся на торрентах, а также активно используют средства обхода блокировок. По данным нового опроса «Ситилинка», большая часть жителей России отдаёт предпочтение именно компьютерам, тогда как консоли покупают всё меньше людей. Скорее всего, причина в сложности доступа к библиотеке новинок, ну а в итоге авторы исследования сосредоточились на предпочтениях геймеров из РФ. 

Итак, около 60% любителей компьютерных игр выбирают компьютер. Ещё 22% играют на офисных ноутбуках, которые плохо тянут новинки. Ещё 18% геймеров позволили себе игровой лэптоп, ну а приставки было решено в статистику не вносить. Всего в опросе участвовало 800 человек, 58% их которых играют только в выходные. Оставшаяся часть может себе позволить провести у монитора какое-то время даже в будни. Примерно 47% опрошенных играют меньше часа в день, хотя целых 39% позволяют себе потратить на виртуальные развлечения до 4 часов. Ещё 10% проводят за монитором больше 6 часов в день, что можно назвать полностью сформированной зависимостью. Чаще всего российские геймеры выбирают стратегии (34%), тогда как в 33% случаях играют в шутеры. Большая часть любителей компьютерных игр предпочитает проводить время за компьютером без свидетелей (75%), тогда как 13% выбирают онлайн, а 12% с определённой частотой играют с родными или друзьями. Судя по всему, в последнее время в жизни людей по всему миру было так много стрессовых ситуаций и сложных вызовов, что тема опасности компьютерных игр ушла из списка актуальных. Так, 60% родственников российских геймеров поддерживают такое хобби, тогда как всего 17% осуждает. Ещё 23% совершенно нейтральны, а значит большая часть любителей компьютерных игр может спокойно предаваться развлечениям без конфликтов с родственниками. 

Несмотря на это 38% опрошенных хотели бы, чтобы их родственники уделяли компьютерным играм больше времени, сделав хобби совместным. 36% респондентов заявили, что так или иначе сталкивались с осуждением как со стороны близких, так и знакомых. Возраст опрошенных составлял от 18 до 56 лет, а около 67% были представители сильного пола. Похоже, в России женщины играют намного реже, чем мужчины, тогда как общемировая картина понемногу выравнивается. В стрелялки всё ещё играет большая часть мужчин, тогда как женщин можно встретить в многочисленных онлайн мирах, построенных по принципу РПГ. Особенно много девушек до 20 лет, а тенденция заметна в странах Азии, где популяризация компьютерных игр началась намного раньше, чем в России. Аналитики пока не готовы сойтись во мнении относительно вреда или пользы видеоигр, ну а значительные доходы отдельных игроков позволяют лоббировать нужные законы, ведь пока только в Китае пытаются взять проблему под свой контроль. Происходит это при сильном сопротивлении со стороны самих геймеров, ну а в остальном мире в ГТА 5 играют даже школьник младших классов. 

#статистика #геймеры
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