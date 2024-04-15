Юрий Ласточкин отмечает, что российские инженеры представят передовые разработки совсем скоро

Не секрет, что российские беспилотники стали ощутимо умнее. Несколько дней назад в сети появилось видео, в рамках которого российский беспилотник сбивает украинский ударный дрон. Так называемая «Баба Яга» обладает внушительными характеристиками и способна не только сбрасывать насколько снарядов, но и выступать в качестве пусковой станции для малых БПЛА. Это могут быть дроны-камикадзе или разведывательные устройства, которые проникнут в тыл российской группировке, получая ценные данные о предвидении войск, расположении живой силы и техники. В сети пишут, что благодаря использованию умных технологий удалось повысить точность дронов, ну а в итоге получается сбивать дорогостоящие украинские беспилотники при помощи дешёвых аппаратов. Насколько такая тенденция стала массовой, не сообщается, ну а начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ уверен в торжестве российских технологий. По словам Юрия Ласточкина, в обозримом будущем отечественные разработчики смогут интегрировать в беспилотники нейросети, что даст российским аппаратам значительное преимущество над противником.

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Нужно понимать, что дроны работают в сложных условиях. Они должны передвигаться во время дождя, противостоять ветру и пыли, а также находить противника в жару и холод. Операторам приходится напрягать зрение, а в результате распознать показатели от многочисленных датчиков бывает непросто. Уже сегодня существуют специальные алгоритмы, повышающие скорость обработка данных, поступающих от находящихся в воздухе беспилотников. ИИ позволяет обнаруживать технику противника по сложным паттернам, а также делать выводы о передвижении живой силы на основании следов колёс и многих других факторов. Но всё это доступно только в некоторых командных центрах, тогда как на передовой операторы имеют в распоряжении только своё зрение. Начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ уверен, что массовый приход умных алгоритмов не за горами. Уже совсем скоро внутри беспилотников поселятся нейросети, которые будут играть ведущую роль на поле боя. Например, если сегодня дрон теряет сигнал от управляющей станции, то он может совершить несколько действий: медленно опуститься на землю, зависнуть в воздухе в ожидании соединения, попытаться вернуться на базу, а иногда и рухнуть вниз. В большинстве случаев это гарантирует потерю БПЛА, но российские разработки позволят не только сохранить дрон, но и продолжить выполнение миссии.

В случае потери контакта с оператором контроль на себя возьмёт умная система, которая по заданным координатам достигнет цели и выполнит поставленную задачу. Ласточкин сообщает, что в перспективе такой беспилотник сможет объединяться с другими летательными аппаратами, что повысит эффективность работы системы в целом. Нейтрализовать группу дронов намного сложнее, чем одиночный аппарат, а значит шансы на поражение окажутся значительно выше. Беспилотники получат возможность принимать решения самостоятельно, ориентируясь на основании многочисленных датчиков. Ну а поскольку нейросеть уже сможет распознавать объекты в автоматическом режиме, то переход от пилотируемого режима к автономному полёту не будет проблемным. Похоже, в настоящее время российские инженеры разрабатывают нечто похожее на умный рой, но подробности держатся в тайне. Известно лишь, что группа БПЛА сможет самоорганизовываться для выполнения поставленных задач.

Генерал-лейтенант уверен, что технологический скачок случится в ближайшее время, ну а многие аналитики полагают, что в рамках СВО российские инженеры действительно совершили большой прорыв. Ещё несколько лет назад потенциал беспилотной авиации командованием РФ рассматривался как альтернативный, ну а сегодня дроны стали незаменимым инструментом для получения превосходства над противником. Даже иностранные аналитики признают, что российские бойцы имеют преимущество на этом направлении, ну а со временем разрыв будет только расти. Европейские страны не спешат делиться высокими технологиями, хотя многие разработки существуют лишь в виде опытных экземпляров, тогда как российские военнослужащие всё это применяют в реальных боевых условиях.