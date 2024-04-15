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Bublik1
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
Речь идёт о работнике среднего звена, заработная плата которого не позволяла накопить такое значительное состояние

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Если бы вы 3 года назад купили акции NVIDIA на 20 тысяч долларов, то сегодня могли бы выпучить от их продажи примерно 130 тысяч долларов. Даже если бы вы решили стать инвестором всего год назад, то могли бы рассчитывать на солидную прибыль, ведь за это время капитализация американской компании увеличилась более чем в 3 раза. При этом мы говорим о серьёзном бизнесе, присутствующем на рынке несколько десятков лет. Аналитики скажут, что так не бывает, поскольку взрывной рост присущ только молодым компаниям, представившим некий инновационный продукт. Что поделать, Дженсен Хуанг нашёл золотую жилу, ведь высокопроизводительные графические чипы оказались чрезвычайно хороши в обучении умных алгоритмов. Ну а поскольку сегодня весь мир захватила лихорадка ИИ, то прибыль NVIDIA стремительно растёт. За последние несколько кварталов доходы постоянно превышали прогнозы аналитиков, ну а длинная очередь заказчиков свидетельствует о том, что следующие несколько лет будут для зелёных чрезвычайно успешными. Сегодня общая капитализация компании превышает 2.2 триллиона долларов, ну а прогнозы сулят удвоение стоимости акций за 2024 год, что сделает NVIDIA самой дорогой компанией в истории. 

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Не обошлось без курьёзов, ведь ценные бумаги этой компании дорожают уже не первый год, а в результате состояние Дженсена Хуанга превысило 77 миллиардов долларов, хотя ещё совсем недавно он не входил в клуб самых богатых людей на планете. Глава NVIDIA ведёт себя достаточно скромно, рассказывая о том, что одежду для него подбирает жена и дочь, тогда как у него нет на такие мелочи достаточно времени. Похоже, не только дядюшка Хуанг извлёк пользу из происходящего, о чём пишут журналисты нескольких иностранных изданий. Кертис Прим был одним из первых инвесторов NVIDIA, выступая в качестве соучредителя. Он получил солидный пакет акций и отошёл от дел достаточно давно, имея другие интересы. Так вот, если бы Прим сохранил все свои акции, то мог бы похвастать наличием состояния в 70 миллиардов долларов. Это меньше, чем у Дженсена Хуанга, но всё равно очень много. Вот только Прим распродал почти все ценные бумаги и располагает незначительным их количеством на 30 миллионов долларов. Для обывателя – это крупная сумма, ну а для одного их первых инвесторов – лёгкая прогулка. Несмотря на это Прим считает себя удачливым, ну а сегодня мы поговорим ещё об одном везунчике, который за годы работы в NVIDIA смог получить немыслимый капитал в размере 62 миллионов долларов. 

Как оказалось, недавно на пенсию ушёл сотрудник среднего звена, трудившийся в компании последние 18 лет. Он так и не достиг карьерных вершин, но умудрился заработать больше, чем причитается высокопоставленным менеджерам и членам совета директоров. Секрет успеха прост, ведь этот счастливчик последние 18 лет пользовался благами программы ESPP, предполагающей скидки на покупку ценных бумаг для сотрудников компании. Парень ежемесячно тратил до 15% своей заработной платы, приобретая акции на 15% дешевле их рыночной стоимости. Ну а поскольку этот сотрудник начал выкупать акции почти 2 десятилетия назад, то полученные таким образом ценные бумаги подорожали в 50 и более раз. Неясно, планирует ли новоиспечённый пенсионер продавать свой пакет акций. Журналисты не называют его имени и не пишут, чем счастливчик станет заниматься. Важен сам факт, ведь подобное происходит крайне редко, хотя у таких историй не всегда бывает счастливый конец. 

Как оказалось, другой сотрудник, который следовал схеме выкупа акций и в какой-то момент владел целым миллионом ценных бумаг NVIDIA, несколько лет назад вынужден был продать всё своё состояние из-за ошибки брокера. Подробности дела не приводятся, но суть в том, что иногда стоит брать дело в свои руки, медленно накапливая прибыль, а не придерживаться рискованных сценариев и пытаться искать дополнительные средства для реинвестирования. Далеко не всегда такая стратегия работает, но в случае с NVIDIA случилось настоящее чудо. Кстати, в прессе пишут, что высокопоставленные сотрудники компании зарабатывают до неприличия много. При этом такие большие выплаты прописаны в контрактах и регулируются на основе чистого дохода. Проще говоря, чем больше зарабатывает NVIDIA, тем выше заработки у высокопоставленных сотрудников компании. Подробностей о том, куда эти люди девают свои капиталы в прессе нет, ну знакомые с ситуацией люди рассказывают о крайне любопытном подходе Дженсена Хуанга к управлению. В компании нет давления на нижестоящих сотрудников, ну а регулярные видеоконференции позволяют каждому человеку взять слово и высказаться на ту или иную тему. Поговаривают, что авторы наиболее перспективных идей получают повышение, но это всего лишь слухи. 

#nvidia #интересное
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