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Bublik1
В Европе российский газ назвали неизбежным злом и предложили отсрочить борьбу до лучших времён
А между тем члены Европарламента могут проголосовать за закон, запрещающий закупки странам ЕС российского газа из любых источников

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По данным на начало 2022 года Россия обеспечивала около 40% потребностей Европы в природном газе, оставаясь крупнейшим поставщиком энергоносителей на континенте. При этом Германия нуждалась в дополнительных ресурсах, что потребовало строительства ещё одного крупного трубопровода.

В конце 2021 Россия экспортировала газ по нескольким трубопроводам. Действовали две ветки Северного потока, две ветки украинской ГТС, газопровод Ямал-Европа и Турецкий поток. При этом были построены, но не введены в эксплуатацию две ветки Северного потока 2. В 2022 в результате теракта были повреждены сразу 3 ветки Северных потоков, заблокирована работа газопровода Ямал-Европа и перекрыто движение по одной из веток украинской ГТС.

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В настоящее время трубный газ в южную часть Европы поступает по Турецкому потоку, ну а Европарламент готовится к голосованию, которое окончательно запретит импорт российского газа. 

Аналитики полагают, что решение может быть принято в самое ближайшее время, но считают запрет необдуманным, поскольку даже сегодня Россия остаётся крупным поставщиком, обеспечивая потребности нескольких стран. Как уже было сказано выше, в начале 2022 доля российских энергоносителей на газовом рынке Европы составляла около 40%; сегодня же точная цифра не фигурирует даже в крупных аналитических отчётах. Судя по всему, отдельные государства не хотят огласки, а получающие газ по Турецкому потоку и вовсе категорически против любых запретов. Если верить данным аналитиков S&P Global, то в настоящее время доля российских поставщиков только на рынке СПГ достигает 16%. Годом ранее цифра была на 3% меньше, происходящее вызывает недовольство у многих политиков. Чаще всего это представители стран, экономика которых давно уничтожена и финансируется из общих фондов. Влияние подобных государств на общеевропейскую политику всегда было ничтожным, но сегодня эти ребята громко кричат и привлекают к себе много внимания.

По данным французского издания La Nouvelle Tribune, Европа не может и не хочет отказываться от российского газа. Германия и ряд других стран уже провели эксперимент, который дорого обошёлся для бюджета. Сегодня власти там пытаются экономить на социальной сфере и различных субсидиях, чем вызывают недовольство у имеющих активную социальную позицию граждан. Из-за фиксированных цен на сжиженный газ, европейцам пришлось увеличить расходную часть бюджета, но целый ряд стран продолжает наполнять свои хранилища посредством закупки российских энергоносителей. Аналитики отмечают, что больше всех СПГ из РФ закупают Франция, Испания и Бельгия. При этом Франция заявляет о готовности отказаться от действующих контрактов, но не называет сроки, тогда как Испания не демонстрирует желания прекратить закупать более дешёвый газ. Журналисты отмечают, что российские энергоносители, поставляемые в рамках долговременных контрактов, обходятся Испании намного дешевле, чем аналогичный газ из других источников, поэтому отказаться от такого ценного ресурса никто не намерен. 

В Испании даже придумали название для российского газа, указывая на него, как на неизбежное зло, бороться с которым рано или поздно придётся, но спешить всё же не стоит. Сами испанцы указывают на подписанные контракты в рамках системы «бери или плати», которые сильно ограничивают возможности по отказу от поставок. Якобы, если в одностороннем порядке такой контракт разорвать, то придётся платить высокие неустойки. Напомним, после остановки трубопровода Ямал-Европа и подрыва Северных потоков никто никому ничего не платил, а эксперты уверены, что в Испании тянут время. Там полагают, что Европарламент всё же проголосует за непопулярный закон, поэтому хотят этим летом наполнить свои газовые хранилища относительно дешёвым российским газом.

Авторы La Nouvelle Tribune подчёркивают, что требуется разумный подход и полная диверсификация поставок. Это значит, что нужно привлекать Катар и США. Норвегия не способна нарастить поставки до нужных объёмов, а американцы и вовсе запретили экспорт СПГ. Скорее всего, после выборов президента эмбарго будет снято, но случится это уже зимой, когда газовые хранилища заполнятся из других источников. В итоге аналитики признают, что прямо сейчас запрет на закупку газа из РФ приведёт к целому ряду сложностей и не способствует укреплению энергетической стабильности в Европе. Подобная инициатива может вызвать дополнительные противоречия между государствами, и это не идёт на пользу выработке единых решений в будущем.

Добавим, что 31 декабря прекратит работу вторая ветка украинской СПГ. Значительную часть газа по этому трубопроводу шла в Австрию и Венгрию, а население этих государств не обрадуется, когда ему выставят новые платёжки, цифры в которых окажутся выше из-за амбиций отдельных политиков.

#политика #санкции #европа #газ
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Да это уже очевидно разделение на пан регионы, с закрытыми рынками.
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