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Bublik1
Учёные рассказали, когда Солнце поглотит Землю и превратится в белого карлика
Случится это только спустя 5 миллиардов лет

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По мнению учёных, Солнце появилось порядка 4.6 миллиарда лет назад и представляет собой достаточно зрелую звезду. На ранних этапах своего формирования ни о какой жизни в Солнечной системе не могли быть и речи, но со временем условия стали более благоприятными, а уже достаточно давно Солнце ведёт себя относительно стабильно. Фактически, только несколько планет в нашей Солнечной системе могут содержать жизнь, поскольку требуется определённые температуры и низкие колебания между периодами зимы и лета. Земля считается идеальным местом для жизни, но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Если человечество не уничтожит нашу планету самостоятельно, то в какой-то момент это сделает наше Солнце, которое десятки миллионов лет давало жизнь обитателям Земли. По мнению учёных, примерно через 5 миллиардов лет Солнечная система превратится в крайне недружелюбное место для жизни, а недавно исследователи дали прогнозы и том, как и что будет происходить в это время. 

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Больше ценной информации позволили дать наблюдения за тремя белыми карликами. Исследование длилось 17 лет и включало компьютерное моделирование, а также широкомасштабные наблюдения при помощи многочисленных наземных и космических телескопов. Прежде всего напомним, что белые карлики представляют собой последнюю стадию эволюции звёзд. В какой-то момент звезда исчерпывает собственные резервы, после чего выработка ядерных реакций больше невозможна. Белые карлики перестают испускать энергию, тускнеют и уменьшаются. В этот момент звезда превращается в сверхплотный объект, размером с планету и может быть крайне опасна для находящихся поблизости объектов. В ходе изучения белых карликов удалось обнаружить признаки наличия гигантских обломков, которые вращались вокруг каждой умирающей звезды. Со временем каждый из обломков разваливался на части, исчезая внутри звезды, оставляя после себя облако пыли. Исследователи уверены, что ранее обломки были планетами, которые находились в непосредственной близости к звезде. 

В итоге, находящиеся рядом с белыми карликами планеты были полностью уничтожены или превратились в планетарные осколки, которые не могут содержать атмосферу и целостное ядро. Поскольку Солнце ждёт такая же судьба, то можно предположить, что Меркурий и Венера будут поглощены Солнцем, тогда как о судьбе Земли идут ожесточённые споры. Есть мнение, что наша планета находится на более удалённой орбите, поэтому имеет все шансы на выживание. Вот только такое возможно лишь в теории, ведь на самом деле превращение в белого карлика – это только финальная стадия. Всё дело в том, что в какой-то момент наше солнце начнёт стремительно расширяться. Скорее всего, оно за считанные столетия проглотит Меркурий и Венеру, а после очередь дойдёт и до Земли. В это время жизнь на нашей планете уже будет невозможна, поскольку высокие температуры и магнитные бури уничтожат атмосферу и испарит всю воду. Выжить не получится даже под землёй, а в какой-то момент расширяющееся Солнце уйдёт далеко на границы Марса. Скорее всего, Земля будет поглощена ещё до того, как Солнце превратиться в белого карлика. Исследователи пишут, что у них нет возможности определить, на каком расстоянии до изучаемых белых карликов вращались планеты, обломки которых были обнаружены. Также отмечается, что существует огромное количество переменных, ну а у поэтому мы можем только теоретически описать прогнозируемые события. В итоге учёные полагают, что шанс есть только у Юпитера и более дальних планет. Скорее всего, спутники юпитера будут притянуты солнечной гравитацией, что приведёт к их уничтожению, а вот находящиеся на внешних кругах планеты останутся целы. 

Как уже было сказано выше, ни о какой жизни после гибели звезды не может быть и речь. Есть мнение, что за сотни миллионов лет до описываемых событий на отдалённых планетах Солнечной системы могут быть созданы условия для жизни, поскольку температура там станет выше. Ну а если люди уцелеют и не уничтожат себя раньше, то нашей расе придётся искать новый дом. Учитывая скорость развития технологий, мы освоим ближайшую галактику гораздо раньше, а значит при хорошем раскладе уничтожение Земли никак не повлияет на выживание человечества. 

#космос #наука #земля #солнце
Источник: phys.org
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