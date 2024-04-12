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Bublik1
100 бойцов из РФ, включая членов ЧВК «Вагнер», прибыли в Нигер на место французского контингента
Франция окончательно потеряла влияние в этой стране

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Многие аналитики замечают нервозность Макрона, поведение которого похоже на капризного ребёнка. Президент Франции делает противоречивые заявления, а недавно и вовсе предложил отправить в Украину контингент НАТО. Такие слова порадовали киевские власти, но напугали лидеров европейских государств. Многие политики даже во Франции поспешили дистанцироваться от заявления Макрона, тогда как официальные лица и вовсе отказались от подобной инициативы. Неясно, что ещё придёт в голову президенту, ведь всё происходящее не случайно и стало чередой провалов политики французского лидера. Напомним, за последние годы из-под влияния Франции ушли несколько ключевых государств, которых европейцы столетиями эксплуатировали. Вначале Европа вывозила оттуда людей и делала их рабами. После этого стала использовать эти страны в качестве дешёвой рабочей силы, ну а в 20-м веке активно добывает там ресурсы, загрязняя природу. Добычей редкоземельных элементов занимались женины и дети, ну а в какой-то момент всё это надоело местным жителям. 

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Франция потеряла Центральноафриканскую республику, Мали, Буркина-Фасо, Гвинею и Нигер. Не так давно о разрыве отношений и желании избавиться от присутствия французского военного контингента объявили в Сенегале, ну а в итоге Франция теряет огромные деньги, ведь теперь полезные ископаемые придётся закупать на мировых рынках с большой переплатой. Макрон винит в происходящем именно Россию, поскольку влияние РФ в Африке действительно растёт. Точных данных об участии российских бойцов в тех или иных государственных переворотах нет, но доподлинно известно, что члены ЧВК «Вагнер» присутствовали в нескольких из указанных стран ещё до начала СВО. Тогда речь шла о частной военной компании, которая работает по контракту и может выполнять задачи для любых сил. Ну а сегодня стало известно об отправке в Нигер официального контингента из российских военных инструкторов. Всего в страну прибыло 100 человек, а в прессе пишут, что многие из них прекрасно осведомлены о ситуации, поскольку ранее входили в ЧВК «Вагнер» и активно сражались с террористами в ЦАР, Мали и других африканских государствах. 

Контингент прибыл на военную базу 10 апреля, а одновременно с этим в Нигер была поставлена некая военная техника. Якобы, речь идёт о системах противовоздушной обороны последнего поколения, а более точных подробностей пока нет. Сообщается, что всё это было закуплено в рамках долговременного сотрудничества между РФ и Нигером и позволит существенно укрепить оборонные возможности африканского государства. Аналитики отмечают, что места для французских военнослужащих в Нигере больше нет, а всё больше стран начнут уходить из-под влияния Франции. Политика неоколониализма привела к опасным последствиям. Сегодня Африка считается самым беднейшим континентом, жители которого испытывают острую нехватку ресурсов, включая пищу. Многие страны отстали от остального мира на несколько столетий, ну а государства Европы ничего не сделали, чтобы решить данную проблему. В Африке наблюдается острая нехватка питьевой воды, а разгул терроризма связывают с непосредственной политикой Европы. Старому свету никогда не была выгодна зажиточная Африка, ну а в качестве рабочей силы и трудовых мигрантов на этот континент там смотрят одобрительно. Есть все основания полагать, что возврата к неоколониализму не будет, ну а присутствие российских солдат – это ещё одна хорошая новость для Нигера. Аналитики полагают, что всё больше стран будут уходить из-под Западного влияния, поскольку центры силы неумолимо смещаются.  

#аналитика #политика #франция #нигер
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