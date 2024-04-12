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Bublik1
Если страны НАТО отдадут Зеленскому все ЗРК Patriot, то наберут только половину от необходимого
Именно к таким выводам можно прийти, если изучить наличные комплексов ЗРК Patriot на территории стран НАТО

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Российские аналитики отмечают, что в 2022 году украинская армия при помощи специалистов НАТО смогла создать высокоэффективную систему ПВО, аналогов которой нет в Западной Европе. В результате подобных действий полёты российской авиации над территорией Украины стали небезопасны, а большое количество противоракетных комплексов позволило ВСУ перейти в наступление. В тыловых лагерях создавались запасы оружия и техники, многие из которых достаточно долго оставались в относительной безопасности. Первую попытку решить данную проблему российское командование провело в конце 2022 года, снижая потенциал украинской армии за счёт ударов по энергетическим объектам. В первой половине 2023 Киев смог перекрыть потери уничтоженных ПВО за счёт новых поставок, ну а начиная с осени 2023 идёт планомерной уничтожение подобных комплексов. Как уже было сказано выше, система оказалась крайне эффективной, поэтому потребовалось много времени, чтобы сделать её неустойчивой. Судя по всему, к настоящему моменту у ВСУ наблюдается острый дефицит комплексов ПВО, о чём неоднократно говорят местные политики. 

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В марте Зеленский потребовал у США передать ему как можно быстрее не меньше пяти ЗРК Patriot. Президент Украины уверял, что это позволит закрыть воздушное пространство над страной, но совсем недавно сделал ещё одно заявление, указывая на острую необходимость в поставке 25 полноценных комплексов. Подобная позиция вызвала удивление даже в Белом доме, тогда как европейские политики начали оправдываться, рассказывая о том, что не могут дать Украине новых ЗРК Patriot. Российские эксперты попытались разобраться в ситуации, выяснив, сколько на самом деле могут дать ВСУ, и что есть у союзников Киева по обе стороны океана. Начнём с того, что производство и поставки ЗРК Patriot в США осуществляются в батальонных комплектах, каждый из которых обычно содержит четыре батареи. Это означает, что каждый батальонный комплект может содержать от 24 до 64 пусковых установок. Согласно логике Зеленского, 25 батальонных комплектов могут включать в себя от 400 до 800 пусковых установок Patriot. 

На самом деле количество установок в 25 батальонах не превысит 200 единиц, но даже это количество кажется нереалистичным, поскольку стоимость подобного орудия превышает все допустимые пределы. Есть мнение, что в настоящее время страны НАТО имеют на балансе не больше 100 рабочих ЗРК Patriot, которыми в теории могли бы поделиться с Киевом. Если учитывать стоимость каждой батареи, то оценочная стоимость подобных установок окажется не ниже 100 миллиардов долларов. Это немногим меньше, чем США уже передали Украине военной помощи за 2 года и никак не согласуется с самыми оптимистическими решениями Белого дома о новых траншах. Напомним, Пентагон настаивает на выделении Киеву 60 миллиардов долларов, куда войдут сотни других видов вооружения. Количество ЗРК Patriot будет на порядок ниже запрошенного Зеленским, если подобные комплексы вообще будет решено поставить в адрес украинской армии. Эксперты полагают, что даже в США находится гораздо меньше систем Patriot, чем просит Зеленский. Американская армия располагает 15-ю батальонами, что составляет всего 60 батарей из 200, о которых просит президент Украины. 

Примерно 5-7 батарей находятся на балансе Германии, 4 батареи расположены в Израиле, около 15 в Саудовской Аравии, не меньше десяти на Тайване. Общее количество пусковых установок Patriot за рубежом может составлять до 220 единиц, что равняется примерно 50 батареям, или 10-12 батальонам. Таким образом, если точно следовать плану Зеленского, то странам НАТО и союзникам придётся передать Украине все свои системы ПВО, но даже в этом случае набрать нужное количество не получится. Учитывая нежелание Западных политиков отдавать украинцам современные типы вооружений, можно сделать вывод, что рассчитывать на подобную щедрость Зеленскому не приходится. Значительная часть ЗРК Patriot, которая была передана ранее, повреждена, ну а новые если и прибудут, то в единичном количестве. Каждая из указанных выше стран не планирует оставлять собственное воздушное пространство без прикрытия, а ведь есть ещё проблема боеприпасов. Один полный залп обходится ЗРК Patriot в несколько миллионов долларов, а такого большого количества боеприпасов, чтобы стрелять из ПВО, как из автомата, американский ВПК производить пока не научился. 

#украина #военные технологии #пво #patriot
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