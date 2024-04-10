Kua'kua не пригодна для жизни и атмосферы на этой планете тоже нет

Согласно данным, собранным со спутников и астрономических обсерваторий, скорость вращения планет значительно различается и не всегда зависит от размера, массы и близости к звезде. Например, Меркурий, самая близкая к Солнцу планета, имеет очень медленную скорость вращения вокруг своей оси, примерно 10% от скорости Земли, что приводит к тому, что сутки там длится около 59 земных суток. С другой стороны, Венера, близкая по размеру к Земле, но с гораздо более плотной атмосферой, вращается вокруг своей оси очень медленно и в обратном направлении, что делает её самой медленно вращающейся планетой вокруг своей оси в Солнечной системе. Земля, средняя по размеру и расстоянию от Солнца, имеет скорость вращения, которая обеспечивает относительную стабильность климата и жизни на планете. На противоположном полюсе Солнечной системы находится Юпитер. Эта самая большая планета Солнечной системы вращается быстрее всех остальных, а в результате день там длится всего 9 земных часов.

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Учёные отмечают, что в нашей Солнечной системе есть планеты, которые вращаются вокруг своей оси быстрее, тогда как другие делают это медленнее. Как бы там ни было, но все планеты делают полный оборот, хотя в нашей Вселенной существуют необычные миры. Уже давно исследователи предполагали, что рано или поздно мы найдём планету, которая из-за высокой гравитации звезды не может вращаться вокруг своей оси. В результате одна сторона находиться в вечной тьме, тогда как другая горит под палящими лучами светила. На днях стало известно, что учёные обнаружили небольшую планету, привязанную к звезде при помощи приливной гравитации. Мир, получивший название LHS 3844b (другое название Kua'kua), располагается рядом со звездой и вынужден совершать постоянные вращения по внутренней орбите без смешения своей оси. Астрономы полагают, что планета непригодна для жизни, поскольку на одной её стороне бушуют вулканы и текут лавовые потоки, тогда как другая поражает крайне низкой температурой. С момента своего формирования первая половина Kua'kua никогда не получала передышки от пялящих лучей звезды, тогда как вторая часть обречена находиться в вечном холоде.

Данное открытие может показаться незначительным, но учёные полагают, что это важная веха, поскольку ранее существование подобных планет было исключительно теоретическим. Исследователи полагают, что экзопланеты, связанные со своей звездой приличной гравитацией, распространены гораздо чаще, чем может показаться, а значит в ближайшее время мы увидим их при помощи космических телескопов. Напомним, приливная блокировка – это явление, которое мы наблюдаем не только во Вселенной, но и в Солнечной системе. Оно происходит, когда гравитационное воздействие между двумя телами заставляет их вращение синхронизироваться с орбитой более крупного тела. Примером такой блокировки является Луна, которая всегда обращена одной стороной к Земле. Экзопланеты, находящиеся близко к своим звёздам, подвержены сильному гравитационному воздействию, что повышает шансы возникновения приливных явлений. В настоящее время существующие технологии не позволяют наблюдать такие планеты воочию, а выводы делаются на основе анализа целого ряда данных.

Например, Kua'kua имеет различный температурный режим на двух полушариях. Кроме того, там разнится и интенсивность отражаемого света и некоторые другие показатели. Команда исследователей, под руководством астронома Синьтуна Лю из Пекинского университета в Китае, разработала глобальную тепловую модель экзопланеты без атмосферы и сравнила её с наблюдениями системы, полученными с помощью инфракрасного телескопа Спитцер. Они обнаружили, что Kua'kua слишком холодна и не имеет атмосферы. Судя по данным компьютерного моделирования, эта планета больше похожа космический глаз, одна часть которого тёмная и холодная, ну а другая представляет собой большую глазницу, повёрнутую в сторону звезды. Скорее всего, увидеть подобное явление нам удастся очень нескоро, поскольку потенциал существующих космических телескопов сильно ограничен. При этом противоречия между странами замедляют освоение космоса, а власти с большим интересом инвестируют деньги в оружие, чем в развитие космической отрасли. В результате даже в США Лунная программа уже давно не считается приоритетной, тогда как главное внимание сосредоточено на спутниках, способных следить за потенциальным противником с безопасного расстояния.



