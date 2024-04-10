Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Астрономы обнаружили планету, похожую на космический глаз, связанную гравитацией со своей звездой
Kua'kua не пригодна для жизни и атмосферы на этой планете тоже нет

реклама

Согласно данным, собранным со спутников и астрономических обсерваторий, скорость вращения планет значительно различается и не всегда зависит от размера, массы и близости к звезде. Например, Меркурий, самая близкая к Солнцу планета, имеет очень медленную скорость вращения вокруг своей оси, примерно 10% от скорости Земли, что приводит к тому, что сутки там длится около 59 земных суток. С другой стороны, Венера, близкая по размеру к Земле, но с гораздо более плотной атмосферой, вращается вокруг своей оси очень медленно и в обратном направлении, что делает её самой медленно вращающейся планетой вокруг своей оси в Солнечной системе. Земля, средняя по размеру и расстоянию от Солнца, имеет скорость вращения, которая обеспечивает относительную стабильность климата и жизни на планете. На противоположном полюсе Солнечной системы находится Юпитер. Эта самая большая планета Солнечной системы вращается быстрее всех остальных, а в результате день там длится всего 9 земных часов. 

реклама

Учёные отмечают, что в нашей Солнечной системе есть планеты, которые вращаются вокруг своей оси быстрее, тогда как другие делают это медленнее. Как бы там ни было, но все планеты делают полный оборот, хотя в нашей Вселенной существуют необычные миры. Уже давно исследователи предполагали, что рано или поздно мы найдём планету, которая из-за высокой гравитации звезды не может вращаться вокруг своей оси. В результате одна сторона находиться в вечной тьме, тогда как другая горит под палящими лучами светила. На днях стало известно, что учёные обнаружили небольшую планету, привязанную к звезде при помощи приливной гравитации. Мир, получивший название LHS 3844b (другое название Kua'kua), располагается рядом со звездой и вынужден совершать постоянные вращения по внутренней орбите без смешения своей оси. Астрономы полагают, что планета непригодна для жизни, поскольку на одной её стороне бушуют вулканы и текут лавовые потоки, тогда как другая поражает крайне низкой температурой. С момента своего формирования первая половина Kua'kua никогда не получала передышки от пялящих лучей звезды, тогда как вторая часть обречена находиться в вечном холоде.

Данное открытие может показаться незначительным, но учёные полагают, что это важная веха, поскольку ранее существование подобных планет было исключительно теоретическим. Исследователи полагают, что экзопланеты, связанные со своей звездой приличной гравитацией, распространены гораздо чаще, чем может показаться, а значит в ближайшее время мы увидим их при помощи космических телескопов. Напомним, приливная блокировка – это явление, которое мы наблюдаем не только во Вселенной, но и в Солнечной системе. Оно происходит, когда гравитационное воздействие между двумя телами заставляет их вращение синхронизироваться с орбитой более крупного тела. Примером такой блокировки является Луна, которая всегда обращена одной стороной к Земле. Экзопланеты, находящиеся близко к своим звёздам, подвержены сильному гравитационному воздействию, что повышает шансы возникновения приливных явлений. В настоящее время существующие технологии не позволяют наблюдать такие планеты воочию, а выводы делаются на основе анализа целого ряда данных. 

Например, Kua'kua имеет различный температурный режим на двух полушариях. Кроме того, там разнится и интенсивность отражаемого света и некоторые другие показатели. Команда исследователей, под руководством астронома Синьтуна Лю из Пекинского университета в Китае, разработала глобальную тепловую модель экзопланеты без атмосферы и сравнила её с наблюдениями системы, полученными с помощью инфракрасного телескопа Спитцер. Они обнаружили, что Kua'kua слишком холодна и не имеет атмосферы. Судя по данным компьютерного моделирования, эта планета больше похожа космический глаз, одна часть которого тёмная и холодная, ну а другая представляет собой большую глазницу, повёрнутую в сторону звезды. Скорее всего, увидеть подобное явление нам удастся очень нескоро, поскольку потенциал существующих космических телескопов сильно ограничен. При этом противоречия между странами замедляют освоение космоса, а власти с большим интересом инвестируют деньги в оружие, чем в развитие космической отрасли. В результате даже в США Лунная программа уже давно не считается приоритетной, тогда как главное внимание сосредоточено на спутниках, способных следить за потенциальным противником с безопасного расстояния. 


#космос #наука #интересное
+
Написать комментарий (0)
Ракета-носитель "Ангара-А5" снова осталась на стартовом столе
Военная космическая стратегия: США планируют ввести орбитальное обслуживание и дозаправку спутников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
23
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
1
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
4
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
2
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
4
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
+
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
1
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
8
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
25
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
101
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
5
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
36
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
192
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
6
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
20:20
Пойдёт. Если охлаждение позволяет - я бы поставил лимиты Motherboard.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Guestishe
20:17
Если цены на мониторы с миландром задирать то и не такие цифоы показать можно
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
Валерий Саватеев
20:12
Не особо понимаю о чём ты) Я её всё равно по другому не поставлю. И да, она подключена в OPT, в разъёме CPU не хочет работать. Но ради тебя снял эту крышку(ненавижу её потом обратно ставить)
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Мамбет Иванов
20:06
тогда пусть пропердит гимн франции
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Mallory
20:05
Офигеть у тебя шиза. То есть ты целую статью накатал где рассказываешь про жуткие накрутки, потому что твоему комментарию поставили аж двадцать минусов, а мысль что может быть двадцать человек которы...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Spike Rus
20:05
А депутатов там менять на ИИ не планируют? Я думаю что ИИ будет куда эффективнее нежели армия бесполезных толстопузых тел.
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
Mallory
20:04
Умные мысли преследовали чимбала, но он был быстрее.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
lesik78
19:57
Вы еще пздца и близко не видели
Генсек НАТО заявил, что удары ВСУ по объектам в России законны
lesik78
19:54
Вы еще гайдара вспомните с его "зачем чтото производить в России, если это можно купить на западе"
Глава Республики Сербской призвал Россию «идти до конца» в вопросе Украины
lesik78
19:53
2 года, а вы так ничего и не поняли. Не нужна быстрая сво. По многим причинам, как внешним, так и чисто внутренним.
Глава Республики Сербской призвал Россию «идти до конца» в вопросе Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем