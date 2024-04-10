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Bublik1
В США начались испытания беспилотных F-16 – могут ли истребители с ИИ прилететь в Украину
Программа только стартовала и включает всего 3 самолёта

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Есть мнение, что сегодня даже европейские лидеры не знают, когда смогут передать Киеву истребители F-16. Существует целый ряд условий, но главную команду даст Вашингтон, откуда пока никаких дополнительных указаний не поступало. А между тем положение ВСУ становится всё более сложным, что снижает эффективность применения авиации на поле боя. Даже в США поговаривают, что пользы от передачи Зеленскому пары десятков самолётов не будет, при этом потери для НАТО окажутся существенными. Особенно сложно ситуация обстоит с обучением пилотов. По некоторым оценкам, к концу лета всего 10 украинцев пройдут ускоренные курсы, получив сертификаты на право пилотирования F-16. Большая часть кандидатов не прошла языковой барьер, поэтому подготовка лётчиков затянется на неопределённый срок. В итоге даже если в Белом доме и примут решение о передаче истребителей, то управлять ими будет некому. 

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Поговаривают, что проблема будет решаться за счёт наёмников из стран НАТО, состоящих из бывших военнослужащих одной или нескольких европейских стран. В данном случае возникает вопрос к кандидатам, ведь далеко не каждый согласится пилотировать самолёт в крайне невыгодных условиях. Мало того, что российская авиация не уступает американской, так ещё прилёт ракеты может застать машину прямо на аэродроме. Кому захочется получать большие деньги, если потратить их уже не удастся? Словом, проблем много, но сегодня в сети появилась любопытная информация, позволяющая оценить участие вооружённых сил США в будущих конфликтах. Известно, что человеческий фактор сильно мешает развитию технологий. Инженерам приходится идти на компромиссы, поскольку даже организм подготовленного пилота не выдерживает перегрузки. В итоге самолёты делают медленнее, учитывая особенности лётчика при проектировании. Не исключено, что авиация шестого поколения избежит подобных компромиссов, поскольку в США начались испытания F-16, результаты которых позволят в будущем исключить из конструкции живого человека. 

Тренировочные полёты стартовали на базе ВВС США Эглин. Сообщается, что самолёты были переоборудованы для удалённого управления, но подробностей о внесённых изменениях нет. Судя по пресс-релизу, речь идёт о долговременных испытаниях, а значит это не разовая акция, задачи которой были бы гораздо скромнее. Всего было модифицировано три F-16, которые ранее находились на балансе программы VENOM-AFT. Ну а это ещё один масштабный проект, в рамках которого проводились эксперименты по управлению летательных аппаратов с помощью искусственного интеллекта. Итоги VENOM-AFT засекречены, но точно известно, что разработка включала целый ряд автономных боевых машин, испытания с которыми проводились в рамках программы Collaborative Combat Aircraft. Эксперты отмечают, что специалисты ВВС США не только проводили полёты, но и разрабатывали умные алгоритмы, которые в будущем смогут взять на себя часть функций по пилотированию боевой авиации. Известно также, что три истребителя распределены между 96-й и 53-м авиаполком и будут использоваться для проведения автономных и полуавтономных полётов. Подчёркивается, что контроль над машиной всегда будет находиться в руках лётчика, что позволит оценить успешность ИИ воочию. 

В данном случае не совсем ясно, будут ли пилоты находиться в самолёте, или им позволят управлять машинами при помощи специальных шлемов. Второе было бы более предпочтительным, но подобные подробности не разглашаются. Уточняется, что лётчики будут отвечать за безопасность и контролировать действия умных алгоритмов. По команде из штаба пилоты смогут активировать и деактивировать тот или иной сценарий, в рамках которого за управление различными системами машины будет отвечать ИИ. Как уже было сказано выше, информации о программе слишком мало, но эксперты не исключают, что таким способом США перекроют потребности в украинских пилотах. Лётчиков можно посадить на военной базе в Польше или Румынии, что позволит исключить задержку сигнала, а после этого поднять в воздух десятки F-16, не опасаясь за жизнь пилотов. В данном случае проблема лишь в том, что истребители крайне дорогие, поэтому выступать в качестве одноразовых беспилотников не могут. Ну а поскольку мы стоим на пороге коренных изменений, то можно предположить, что это не последняя идея инженеров. 

Российские специалисты полагают, что у США возникла проблема не только в отсутствие украинских пилотов, но и в невозможности безопасно разместить самолёты на территории Украины. Теоретически, машины могут взлетать с военных аэродромов в Польше и Румынии, но это грозит серьёзными последствиями, поэтому такой сценарий исключается. Вполне возможно, что ВСУ и вовсе не получат истребителей в 2024 году, поскольку свои машины Дания передала Аргентине. Ну а Нидерланды успешно молчат. Учитывая тот факт, что предвыборная компания в США ещё только началась, времени для манёвра у Байдена будет очень мало.

#авиация #истребители #f-16 #самолёты
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