Работа над документом велась целых 5 лет

Вчера пресс-служба Ватикана (в понедельник 8 апреля) опубликовала новый документ, прошедший утверждение со стороны Папы Франциска. Согласно заявлению главы Католической церкви, попытки изменить свой гендер и использование технологии суррогатного материнства являются оскорблением человеческого достоинства. По мнению авторов документа, получаемый человеком при рождении пол является неотъемлемым даром от Бога, и любое вмешательство в изменение пола угрожает уникальному достоинству, которое присуще каждому человеку. Люди, желающие личного самоопределения, согласно догмам современных гендерных норм, рискуют поддаться вековому искушению стать выше бога. Относительно суррогатного материнства документ однозначно заявил об оппозиции Римско-Католической церкви, независимо от того, принуждалась ли женщина к ношению чужого ребёнка или дала добровольное согласие. По мнению понтифика, суррогатное материнство делает ребёнка средством, подчинённым произвольной выгоде или желаниям других.

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Документ был опубликован в качестве широкого заявления о взглядах церкви на человеческое достоинство, включая эксплуатацию бедных, мигрантов, женщин и других уязвимых категорий людей. Папа признал, что всё это касается сложных вопросов, но считает, что в период больших потрясений такое заявление необходимо, а значит очень важно, чтобы церковь выразила мнение по этому вопросу. Эксперты полагают, что долгое время Папа избегал разговоров о новых гендерных веяньях, а высказанная позиция уже вызвала консолидацию консерваторов, выступающих против идеи о гендерном нейтралитете. Известно, что над документом работали целых 5 лет, ну а вчера его публикация вызвала опасения у представителей ЛГБТ-сообщества. Активисты полагают, что текст будет использован против трансгендерных людей и опасаются, что отдельные страны получат ещё большие основания для преследования представителей нетрадиционной ориентации.

Особенно остро на публикацию документа отреагировали в США, где несколько организаций привали отозвать спорные заявления и изменить формулировки. Американцы заявляют, что в документе представлена устаревшая теология, которая основана на внешности и слепа к новой реальности, поскольку гендер включает в себя психологические, социальные и духовные аспекты человека. В данном случае неясно, с чего вдруг представители общественных организаций считают себя вправе указывать Папе, слова которого веками считались священными. Критики Ватикана указывают, что документ демонстрирует поразительное отсутствие осведомлённости о реальной жизни трансгендерных и небинарных людей, а его авторы проигнорировали трансгендеров, которые долгое время делились своими опытом с церковью. Не иначе, как речь идёт о фактах насилия над подростками, которые десятилетиями замалчивались и совершались католическими священниками. Стоит отметить, что документ вызвал много вопросов, поскольку ранее Папа Франциск проявлял все признаки либерализации церковного подхода к вопросу трансгендеров.

К примеру, Папа проводил встречи с представителями ЛГБТ, рассказывая о необходимости более открытого взгляда со стороны церкви на данную проблему. Ну а всего несколько месяцев назад Франциск расстроил более консервативные круги католиков, позволив представителям ЛГБТ получать благословение от священников и разрешив трансгендерным людям креститься и выступать в качестве крёстных родителей. В понедельник кардинал Фернандес попытался объяснить указанные выше противоречия. По его словам, есть некоторые проблемы в формулировках, но Папа хотел сказать, что союз людей нетрадиционной ориентации не способен дать новую жизнь. Кардинал полагает, что в будущем удастся подобрать более точные слова, но позиция Ватикана озвучена. Фернандес напомнил об обеспокоенности Папы проблемой идеологической колонизации, в рамках которой одни народы навязывают свои взгляды на понимание гендера, суррогатное материнство и религиозные традиции людям, которые со всем этим не согласны. В документе сказано, что гендерная теория играет центральную роль в этой концепции и что её научная целостность является предметом дебатов среди экспертов.

В Ватикане полагают, что попытки придумать третий пол противоречат человеческому достоинству, но признаёт неверным, что в некоторых местах люди находятся в тюрьме исключительно из-за своей ориентации. Кардинал попытался примирить две точки зрения, рассказывая о недопустимости преследования по гендерному признаку, при этом доказывая правомерность заявлений Папы. Фернандес уверен, что документ не призывает к декриминализации, а лишь указывает на то, что церковь считает верным. Кардинал добавил, что документ начал разрабатываться в 2019 году, а в 2023 Папа вернул уже готовый текст с просьбой уделить больше внимание темам, касающихся бедности, насилия, торговли людьми и миграции. Фернандес отметил, что в документе наблюдается явный прогресс в понимании человеческого достоинства, поскольку церковь выступает за искоренения рабства и ущемление прав детей, больных и людей с инвалидностью.

Кардинал считает, что церковь также видит серьёзные нарушения достоинства, что включает аборты, эвтаназию, смертную казнь, многожёнство, пытки, эксплуатацию бедных и мигрантов, торговлю людьми и сексуальное насилие, насилие в отношении женщин, неравенство капитализма и терроризм. В документе сказано, что устранение сексуальных различий подрывает понятие семьи, а происходящее оказывает разрушительное воздействие на воспитание молодого поколения. Кардинал Фернандес считает, что если пара не может иметь ребёнка, то нужно обратиться к усыновлению, а не пытаться использовать возможности суррогатного материнства или экстракорпорального оплодотворения, потому что эти практики разрушают человеческое достоинство. Ну а индивидуалистическое мышление подчиняет универсальность достоинства индивидуальным стандартам, когда люди слишком обеспокоены личным благополучием и признанием заслуг. Папа пишет, что достоинство не может быть субъектным, поскольку в этом случае человек теряет себя и начинает действовать в интересах властей и других лиц.