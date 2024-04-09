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Испания откажется от выдачи «золотых виз» из-за большого количества инвесторов из России
С 2013 года граждане РФ купили недвижимости в Испании на 3.4 миллиарда евро

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Уже много лет в США действует программа гражданство в обмен на инвестиции. От человека требуется купить жильё или положить в местный банк 800 тысяч долларов. В данном случае вам светит квартира в небольшом городке с населением до 20 тысяч жителей, ну а если вы не хотите сталкиваться с ограничениями, то смело берите 1 миллион и получайте для себя и всех членов семьи полноценное гражданство. Политика неизменна и способствует притоку в страну значительных инвестиций, при этом никак не ограничивает права новоприбывших. Потребуется доказать легальное происхождение денег, а в остальном вопросов к соискателю гражданства будет очень мало. До недавнего времени подобная практика действовала и в некоторых европейских странах, но сегодня наблюдается ужесточение правил, а правительства отдельных государств и вовсе отказываются от инвестиций. 

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Как стало известно, Испания прекращает действие программы «золотая виза». Ранее власти предоставляли иностранным гражданам вид на жительство и возможность работать в стране целых три года после инвестиции в недвижимость в размере 500 тысяч евро. По мнению премьер-министра, данная мера себя исчерпала и считается устаревшей. Информацией с журналистами Педро Санчес поделился в понедельник 8 апреля, а заявление уже вызвало волну негодования в интернете. Премьер полагает, что в последнее время владение жильём в Испании стало предметом спекуляций, ну а он намерен доказать ценность частной собственности, вернув жителям страны гордость и остановив массовое завладение домами со стороны иностранцев. Добавим, что условия в Испании действительно были щадящими. Требовалось инвестировать в недвижимость от 500 тысяч долларов, что позволяло трудоустроиться и жить в любом месте ЕС целых 3 года. После этого можно было продлить визу, а также подать заявление на получение местного гражданства. Акция позволяла состоятельным людям, не являвшимся гражданами ЕС, без проблем интегрироваться в европейское общество и жить в любой стране без ограничений. 

Премьер Испании утверждает, что 94 из 100 выдаваемых виз в стране так или иначе связаны с программой инвестирования, а особенно это актуально для крупных городов. Якобы, рынок недвижимости там находится в крайне сложном положении, а в итоге местные жители сталкиваются с невозможностью купить дом, поскольку иностранные миллионеры могут себе позволить платить выше рыночной цены. В итоге рядовые налогоплательщики всё чаще становится арендодателями, тогда как граждане третьих стран превращаются во владельцев недвижимости. Санчеса такая ситуация не устраивает, поэтому он намерен вернуть право владения недвижимостью народу. Судя по всему, политик пытается набрать побольше баллов у населения, а решение по отмене «золотой визы» эксперты считают ошибочным. Прежде всего стоит знать, что с 2013 года, когда программа только начала работать, было реализовано 4.5 миллиона объектов недвижимости в Испании. Вот только иностранцы купили всего 0.1% от этого количества, а значит никак не могли повлиять на ценообразование на рынке. 

Аналитики допускают, что в категории люксовой недвижимости в крупных городах стоимость жилья действительно могла подвергаться коррекции, вот только обычные работяги никогда не могли себе позволить дом за 1 миллион долларов. Ну а поскольку на стоимость обычной недвижимости «золотая виза» никакого влияния не оказывала, то решение об её отмене можно назвать популистским. Премьер Испании сообщил, что уже в рамках следующего заседания кабинета министров стартует процесс отмены опасной программы, а случится это во вторник 9 апреля. Согласно статистике, с 2013 года Испания выдала около 5000 «золотых виз». В данном случае неясно, идёт ли речь обо всех членах семей участников программы, либо учитывается только отдельная покупка недвижимости в стране. По данным аналитиков, охотнее всего в испанскую недвижимость инвестировали китайцы. На втором месте оказались жители России, которые с 2013 умудрились купить жилья в этой стране на 3.4 миллиарда евро. Аналитики уверены, что отмена программы не окажет серьёзного влияния на бюджет, но может спровоцировать снижение привлекательности люксовой недвижимости. Дешеветь обычные квартиры не будут, а значит рядовые жители страны не почувствуют изменений. Критики новой инициативы правительства уверены, что властям стоило бы направить свои усилия на строительство новых многоквартирных домов, что и приводит к дефициту недвижимости и постоянному росту цен. Ну а в итоге международные инвесторы просто откажутся вкладывать в Испанию деньги, что станет ещё одной ошибкой Санчеса. Кстати, временно приостановить выдачу «золотых виз» решили и власти Португалии. Там также фиксируется дефицит недвижимости, ну а иностранцам предлагается передавать средства напрямую в строительные фонды. Всё это происходит под давлением со стороны Европейской комиссии, члены которой указывают на то, что русские и китайцы получают свободный доступ в Европу, а всё это происходит на фоне ужесточения санкционного давления. Похоже, политика снова берёт верх над разумом, хотя сегодня покупку жиля в Испании или Португалии со стороны граждан РФ назвать проявлением разума сложно. Очевидно, что власти этих государств могут в любой момент конфисковать ваше жильё, как уже было в 2022 году с собственностью лиц, попавшими под санкции со стороны ЕС. 

#санкции #испания #золотая виза
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