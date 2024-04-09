В Европарламенте предложили маркировать все энергоносители, но отследить некоторые поставки будет крайне сложно

За последние два года европейские политики приняли целый ряд сложных решений, немалая часть из которых ударила по собственной экономике, нарушая тесные связи с российскими экспортёрами. По удар попало огромное количество готовой продукции, не говоря уже об отказе от российской нефти и газа. Риторика правящих элит ЕС становится всё более агрессивной, хотя эти же люди признают значительные потери для собственной экономики от действующих санкций. Многие эксперты полагают, что пути обратно у политиков нет, поэтому они и дальше будут усиливать давление на Россию.

При этом у многих стран реальных рычагов давления уже не осталось, поэтому в ход идут крайне сомнительные приёмы. Например, страны Балтии активно сражаются с русским языком на своей территории и конфискуют косметику у граждан РФ, тогда как Польша то и дело воинственно пляшет у границ Беларуси, мешая передвижению транспорта в Калининград на пару с Литвой. Ещё в 2022 поляки перекрыли трубопровод Ямал-Европа, что тут же ударило по наполнению газовых хранилищ в Германии.

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Тогда ещё работал Северный поток, но после подрыва трубопровода осталось только украинская ветка, которая прекратит обслуживать европейских потребителей 1 января 2025 года. Есть ещё Турецкий поток, но мощности его достаточно только для нескольких стран Южной Европы. Пока эти государства не готовы отказываться от российского трубного газа, который обходится в разы дешевле американского СПГ, но в данном случае всё решают политики, ну а эти ребята не славятся заботой о собственной экономике.

Как уже было сказано выше, санкции ужесточаются. США оказывают всё более сильное давление на страны, которые позволяли России проводить платежи и закупать ту или иную продукцию в рамках параллельного импорта, и всё это создаёт дополнительные сложности российской экономике. Похоже, в стремлении нанести значимый урон России, европейские политики готовы и дальше разрушать своё финансовое благополучие, о чём сообщила Элен Фрицзон, представляющая интересы Швеции в Европарламенте. По словам этой дамы, Россия чувствует себя слишком свободно и умудряется зарабатывать на продаже углеводородов большие деньги. По мнению Фрицзон, пагубную практику нужно прекратить, как бы сложно от этого не было самим европейцам.

Суть проблемы сводится к тому, что в Европе даже сегодня можно встретить огромное количество продукции, созданной на основе российского ископаемого топлива. В качестве наиболее эффективной меры предлагается ввести обязательную маркировку подобной продукции, включая энергоносители и многое другое. В итоге европейские компании будут знать страну происхождения нефти и газа, а значит смогут ограничить поставки такого сырья. Фрицзон напомнила, что подобная инициатива предлагалась ещё в 2011 году, но тогда она не нашла одобрения у парламентского большинства. Политик уверена, что сейчас наступило самое лучшее время для подобных решений, поэтому предлагает внести поправки как можно скорее. Отметим, что проблема волнует также и немецких политиков, некоторые из которых предлагают ввести дополнительные пошлины на продукцию химического отрасли РФ. По мнению членов Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), нужно окончательно отказаться от российского газа и нефти, а правительство должно рассмотреть инициативу как можно скорее.

В данном случае сложно понять, о каких конкретных мерах говорят политики. Официально российский газ поступает в ЕС только через украинскую ГТС и Турецкий поток. Страны, которые закупают газ из РФ, уже не раз заявляли, что отказываться от сырья не станут. Мало того, Германия не закупает в России газ и нефть по привычным каналам, но активно импортирует сжиженный газ. Если это камень в огород СПГ, то сейчас оптимальное время для отказа от российских поставок, поскольку европейские хранилища полны. Зима выдалась тёплой, а ранняя весна позволила сэкономить значительные ресурсы. Добавим, что Европа до сих пор активно заправляет автомобили дизелем и бензином, изготовленным из российского топлива. Вот только в ЕС «Чёрное золото» поступает через третьи страны, где и происходит корректировка первоначального происхождения данного товара.

Теоретически, можно выделить дополнительные средства и начать отслеживать каждую поставку, но в этом случае могут быть недовольны страны, которые принимают значительное количество грузовых кораблей. Дальнейшие ограничения ведут к снижению прибыли той же Греции, ну а власти этой страны уже не раз требовали оставить портовую инфраструктуру в покое. Словом, интересы ястребов США вступают в конфликт с реальным бизнесом. Ну а представители последнего устали терпеть убытки и на этот раз так просто не сдадутся.