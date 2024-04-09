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Bublik1
В Европе придумали как избавиться от газа и нефти из РФ, но на пути стоят интересы крупного бизнеса
В Европарламенте предложили маркировать все энергоносители, но отследить некоторые поставки будет крайне сложно

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За последние два года европейские политики приняли целый ряд сложных решений, немалая часть из которых ударила по собственной экономике, нарушая тесные связи с российскими экспортёрами. По удар попало огромное количество готовой продукции, не говоря уже об отказе от российской нефти и газа. Риторика правящих элит ЕС становится всё более агрессивной, хотя эти же люди признают значительные потери для собственной экономики от действующих санкций. Многие эксперты полагают, что пути обратно у политиков нет, поэтому они и дальше будут усиливать давление на Россию.

При этом у многих стран реальных рычагов давления уже не осталось, поэтому в ход идут крайне сомнительные приёмы. Например, страны Балтии активно сражаются с русским языком на своей территории и конфискуют косметику у граждан РФ, тогда как Польша то и дело воинственно пляшет у границ Беларуси, мешая передвижению транспорта в Калининград на пару с Литвой. Ещё в 2022 поляки перекрыли трубопровод Ямал-Европа, что тут же ударило по наполнению газовых хранилищ в Германии. 

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Тогда ещё работал Северный поток, но после подрыва трубопровода осталось только украинская ветка, которая прекратит обслуживать европейских потребителей 1 января 2025 года. Есть ещё Турецкий поток, но мощности его достаточно только для нескольких стран Южной Европы. Пока эти государства не готовы отказываться от российского трубного газа, который обходится в разы дешевле американского СПГ, но в данном случае всё решают политики, ну а эти ребята не славятся заботой о собственной экономике.

Как уже было сказано выше, санкции ужесточаются. США оказывают всё более сильное давление на страны, которые позволяли России проводить платежи и закупать ту или иную продукцию в рамках параллельного импорта, и всё это создаёт дополнительные сложности российской экономике. Похоже, в стремлении нанести значимый урон России, европейские политики готовы и дальше разрушать своё финансовое благополучие, о чём сообщила Элен Фрицзон, представляющая интересы Швеции в Европарламенте. По словам этой дамы, Россия чувствует себя слишком свободно и умудряется зарабатывать на продаже углеводородов большие деньги. По мнению Фрицзон, пагубную практику нужно прекратить, как бы сложно от этого не было самим европейцам. 

Суть проблемы сводится к тому, что в Европе даже сегодня можно встретить огромное количество продукции, созданной на основе российского ископаемого топлива. В качестве наиболее эффективной меры предлагается ввести обязательную маркировку подобной продукции, включая энергоносители и многое другое. В итоге европейские компании будут знать страну происхождения нефти и газа, а значит смогут ограничить поставки такого сырья. Фрицзон напомнила, что подобная инициатива предлагалась ещё в 2011 году, но тогда она не нашла одобрения у парламентского большинства. Политик уверена, что сейчас наступило самое лучшее время для подобных решений, поэтому предлагает внести поправки как можно скорее. Отметим, что проблема волнует также и немецких политиков, некоторые из которых предлагают ввести дополнительные пошлины на продукцию химического отрасли РФ. По мнению членов Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), нужно окончательно отказаться от российского газа и нефти, а правительство должно рассмотреть инициативу как можно скорее. 

В данном случае сложно понять, о каких конкретных мерах говорят политики. Официально российский газ поступает в ЕС только через украинскую ГТС и Турецкий поток. Страны, которые закупают газ из РФ, уже не раз заявляли, что отказываться от сырья не станут. Мало того, Германия не закупает в России газ и нефть по привычным каналам, но активно импортирует сжиженный газ. Если это камень в огород СПГ, то сейчас оптимальное время для отказа от российских поставок, поскольку европейские хранилища полны. Зима выдалась тёплой, а ранняя весна позволила сэкономить значительные ресурсы. Добавим, что Европа до сих пор активно заправляет автомобили дизелем и бензином, изготовленным из российского топлива. Вот только в ЕС «Чёрное золото» поступает через третьи страны, где и происходит корректировка первоначального происхождения данного товара.

Теоретически, можно выделить дополнительные средства и начать отслеживать каждую поставку, но в этом случае могут быть недовольны страны, которые принимают значительное количество грузовых кораблей. Дальнейшие ограничения ведут к снижению прибыли той же Греции, ну а власти этой страны уже не раз требовали оставить портовую инфраструктуру в покое. Словом, интересы ястребов США вступают в конфликт с реальным бизнесом. Ну а представители последнего устали терпеть убытки и на этот раз так просто не сдадутся. 

#санкции #европа #газ #нефть
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