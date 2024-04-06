Удивительная история, которая поражает воображение, ведь мошенник даже умудрился отправить свою жертву в психиатрическую клинику

Истории кибермошенничества часто кажутся вымышленными или далекими от реальности, но иногда правда оказывается даже более удивительной, чем фантазии кинорежиссёров. Это доказывает дело Мэтью Дэвида Кейранса, 58-летнего системного администратора из Айовы, который недавно признался в преступлениях, связанных с кражей личности его бывшего коллеги и присвоением его имени на протяжении целых 33 лет. Согласно судебным документам, история началась в далёком 1988 году в маленьком городке Альбукерке, штат Нью-Мексико, где Мэтью Кейранс работал в ларьке с хот-догами. Именно там он встретил 16-летнего бездомного по имени Уильям Дональд Вудс. Эта встреча стала началом долгой и тёмной саги, которая охватила три десятилетия.

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Не упустив момент, Кейранс попытался использовать Вудса, строя коварные планы, реализовать которые было довольно сложно. Первым делом мошенник начал представляться своей жертвой и использовать личность Вудса для собственной выгоды. В течение следующих нескольких лет он активно создавал поддельные документы, такие как свидетельство о рождении, номер социального страхования США и даже форму I-9, чтобы сделать свою маскировку ещё более убедительной. В 1990 году Кейранс уже выдавал себя за Вудса во всех областях своей жизни и использовал поддельные документы, чтобы найти работу и даже заключить брак под этим именем. Но это было только начало его криминальной карьеры. Получив работу в больнице Айовы в 2013 году как удалённый системный администратор, Кейранс стал основным членом ИТ-команды и принял на себя ключевую роль в обслуживании систем больницы и клиники Университета Айовы. В течение последующих лет он заработал более 700 000 долларов благодаря своей работе и поддельной личности.

Казалось, что мошенник получил всё, что ему было необходимо и мог спокойно жить дальше под именем своей жертвы, но в какой-то момент Кейрансу этого стало мало. Он открыл счета в разных банках, взял кредиты на сумму более 200 000 долларов и даже приобрёл несколько автомобилей на имя Вудса. Все это время настоящий Вудс был лишён своей личности и перебивался случайными заработками. Он влачил жалкое существование и даже не пытался вернуть себе своё имя. Но самое удивительное в этой истории то, что мошенник не только так долго удерживал за собой чужую личность, но и не пытался скрываться. Кейранс был уверен в силе поддельных документов и даже сотрудничал с властями. В 2019 году, когда настоящий Вудс обнаружил огромный долг, взятый на его имя, он попытался разобраться в ситуации, но был арестован и заключён в тюрьму, даже несмотря на предъявленные им документы, подтверждающие его личность.

Судьба Вудса приняла ещё более печальный оборот, когда его отправили в психиатрическую больницу после того, как врач признал его психически неспособным предстать перед судом. Все это время Кейранс продолжал наблюдать за происходящим, контактируя с властями и отправляя все необходимые документы по запросу. Вудса продержали в окружной тюрьме 428 дней, после чего ещё 147 дней он провёл в психиатрической лечебнице. Там медики пытались убедить несчастного в том, что он и есть Кейранс и имеет проблемы с головой. Только после того, как Вудс признал за собой личность мошенника, его выпустили на свободу. Сбор документов и поиск доказательств занял последующие 2 года. Вудс получил данные из роддома, нашёл выписки из реестра школы, где он учился и в целом обзавёлся внушительной доказательной базой. После этого ему повезло, ведь он узнал место работы Кейранса и передал весь пакет документов в полицию города Айова.

Следствие долго разбиралось во всех перипетиях этой запутанной истории и смогло выяснить все детали только благодаря экспертизе ДНК. Мошеннику грозит 32 года тюремного заключения и штраф в размере 1.25 миллиона долларов. Что любопытно, когда Кейранс начал брать на имя Вудса кредиты, то получал порядка 100 000 долларов в год, работай в клинике Айовы на должности программиста. Можно констатировать, что против мошенника сыграла его жадность, ведь он умудрился доказать, что кредиты брал не он, хотя купить автомобиль для него не составляло труда. В рамках судебного заседания судья отменил все приговоры, которые ранее получил несчастный Вудс. Сложно сказать, что с потерпевшим будет дальше. Спустя 33 года он впервые получил право пользоваться своей личностью. Было бы логично, если бы он мог заехать в шикарный дом Кейранса, но в прессе ничего не сказано о планах Вудса. Скорее всего, он продолжит бомжевать и побираться, ведь больше ничего делать в своей жизни он не умеет. Странно и то, что сам Вудс все эти годы знал о действиях мошенника, но предпочитал молчать. Пожалуй, это укрепило уверенность Кейранса в своих действиях, совершавшего одну ошибку за другой.