Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
На российских дорогах появилась умная Lada Vesta с автопилотом
Тестирования проходит не только на специальном полигоне, но и на дорогах общего пользования

реклама

Если вы внимательно следили за технологическими новостями в последние годы, то могли слышать о планах Илона Маска выпустить полностью рабочий автопилот в 2018 году. Несмотря на все усилия добиться поставленных целей не удалось до сих пор, хотя некоторые успехи у Tesla всё же есть. Электрокары действительно способны двигаться в потоке машин и выбирать правильное направление по карте. Проблемы остаются, а иногда именно автопилот становится виновником аварии. Эксперты полагают, что существующие технологии пока не позволяют говорить о создании полноценного автопилота, а реальные подвижки на этом направлении будут нескоро. Что любопытно, главной проблемой называют не нехватку мощностей и неспособность ИИ справляться с поставленными задачами, а непредсказуемое поведение человека. Похоже, умные алгоритмы в большей части ситуаций действительно лучше справляются с управлением автомобиля, но теряются при встрече с нарушителями правил дорожного движения. 

реклама

Именно поэтому эксперты ожидают улучшение работы алгоритмов автопилота только в 30-х годах, когда на дорогах появится намного больше умных автомобилей. Как только ИИ научится обмениваться с другими участниками движения информацией о своих намерениях, аварий станет меньше, а главная задача заключается в том, чтобы исключить из уравнения человека. Пожалуй, люди и дальше будут управлять своими машинами, но до тех пор, пока количество живых водителей не снизится до минимума, о полноценной безопасности автопилота не может быть и речи. Та же Tesla в 2024 году предлагает умный алгоритм управления в тестовом режиме, а аналогичные функции есть у многих производителей авто. Даже новый Xiaomi SU7, который только поступил в продажу, способен довезти вас домой, хотя на пути такой полезной функции может встать местное законодательство. 

В России включить автопилот и спокойно спать за рулём пока нельзя, хотя такая возможность запрещена даже в США. Напомним, согласно существующим требованиям, человек должен держать руки на руле, если вдруг понадобиться перехватить управление. И всё же, технологии не стоят на месте, а сегодня стало известно, что даже российские производители рано или поздно планируют внедрить умные системы управления. Сообщается, что на российских дорогах можно встретить автомобиль Lada Vesta, который передвигается посредством управления автопилота. Отмечается, что для тестирования новой технологии выделен не только специальный полигон, но и дороги общего пользования. Представители ФГУП «НАМИ» полагают, что разработки российских инженеров позволят повысить безопасность на дорогах и в будущем снизят затраты на перевозки пассажиров и грузов. Попытки перейти на автопилот для доставки грузов производятся в некоторых странах, но пока количество подходящих для этого машин слишком мало, чтобы оказать заметное влияние на рынок. 

А вот с законодательной базой не всё просто. Как уже было сказано выше, даже если Илон Маск разблокирует работу автопилота на территории России (предварительно нужно будет заплатить за это кругленькую сумму в $8000), то использовать такую технологию на дорогах общего пользования не выйдет. Журналисты обратились в Минтранс с просьбой пояснить, кто будет нести ответственность в результате возникновения ДТП с участием автопилота. Согласно действующему законодательству, существует так называемая безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности. Проще говоря, если вам всё же разрешат использовать автопилот на дорогах общего пользования, а в какой-то момент умный алгоритм окажется не совсем умным, то никакой ответственности вы за действия машины нести не будете. А вот разработчику такой системы могут предъявить обвинения. Если удастся доказать, что авария произошла из-за ошибки в программном обеспечении, а та или иная компания выпустила сырой продукт, проблемы в котором привели к опасным для жизни людей последствиям, то наказание понесёт именно производитель ПО. Кроме того, виновным может стать и управляющий движением автономных транспортных средств диспетчер, действия которого выйдут за границы дозволенного и спровоцируют аварию. Как бы там ни было, но купить Lada Vesta с автопилотом пока не выйдет. Всё это технологии, которые будут доступны к началу следующего десятилетия, ну а пока российские и иностранные компании набираются опыта, поскольку гонка за ИИ ещё только начинается. 

#технологии #автомобили #автопилот #транспорт #lada vesta
2
Показать комментарии (2)
У Tesla продолжают падать продажи автомобилей и ухудшаться позиции в конкуренции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
16
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
24
Владелец утерянного HDD с 8000 Bitcoin с командой кладоискателей совершает ночные набеги на свалку
16
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
5
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
31
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
4
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
1
Джонсон: Установка модулей УМПК на бомбы ФАБ-3000 поможет разрушить мосты через Днепр
+
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
+
Представлен самый маленький смартфон - Nothing Phone (2a) micro
1
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку на 43,8% и получил огромные убытки в 2023 году
2
Tesla продолжает настаивать, что перевозки на электрических грузовиках Semi выгоднее, чем на дизельных
+
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
+

Популярные статьи

Как правильно проверять батарейки мультиметром
46
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
7
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
134
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
111
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
26
Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation
20
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
9
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
1
Military Watch: армия США потеряла четыре ударных вертолёта менее чем за два месяца
1

Сейчас обсуждают

Легенда
15:50
Ты в натуре какой-то овощ, вроде бы ты уже старый, но всё равно не понимаешь что это такое. Смотри что я могу. И это лишь пример, у меня уже миллионы таких жертв
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Chihonya
15:49
и беременность неожиданная...
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Chihonya
15:49
Вирус написан под майкопским и шконкой, смертельно ужасен и беспощаден, как сам шишан)
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Apsheronsky tchai
15:48
И вирус у тебя есть, и гонококков целое стадо.
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
FelsheR-BAN100712
15:47
У нас в Сибири и в тёплое время года порой обогреватели да калориферы работают. Кондиционеров ни у кого не видел. Еще один с краснодарского края чтоли?)
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
Александр
15:47
Даже интересно, они когда ни будь поймут, что ограничивая продажи цифровой техники, только заставляют быстрее разрабатывать и переходить на своё? А был бы выбор, сильно сомневаюсь, что тот же Хуавей, ...
Intel за счёт перехода на EUV смогла снизить себестоимость производства чипов почти в два раза
pOdOnOg
15:47
Звучит как угроза.
На российских дорогах появилась умная Lada Vesta с автопилотом
Asker 013
15:47
Доступ максимально упростить нужно, чтобы помех с общением и помощью людям не было. Только так. А то непонятно - тут же есть необходимость у хозяев на нем зарабатывать... И рыбку съесть и...
Разработчикам chatGPT-5 не хватает данных для обучения нейросети
Легенда
15:46
Ты рот закрой, ты знаешь сколько я уже компов взломал? У меня есть свой личный вирус, и я его сейчас повсюду распространяю. Чтобы воровать все данные. Ни один вирус тотал его не видит, а про defender...
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
32Влад32
15:46
Китя, лучше иди с кошечками играйся.
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем