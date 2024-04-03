Тестирования проходит не только на специальном полигоне, но и на дорогах общего пользования

Если вы внимательно следили за технологическими новостями в последние годы, то могли слышать о планах Илона Маска выпустить полностью рабочий автопилот в 2018 году. Несмотря на все усилия добиться поставленных целей не удалось до сих пор, хотя некоторые успехи у Tesla всё же есть. Электрокары действительно способны двигаться в потоке машин и выбирать правильное направление по карте. Проблемы остаются, а иногда именно автопилот становится виновником аварии. Эксперты полагают, что существующие технологии пока не позволяют говорить о создании полноценного автопилота, а реальные подвижки на этом направлении будут нескоро. Что любопытно, главной проблемой называют не нехватку мощностей и неспособность ИИ справляться с поставленными задачами, а непредсказуемое поведение человека. Похоже, умные алгоритмы в большей части ситуаций действительно лучше справляются с управлением автомобиля, но теряются при встрече с нарушителями правил дорожного движения.

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Именно поэтому эксперты ожидают улучшение работы алгоритмов автопилота только в 30-х годах, когда на дорогах появится намного больше умных автомобилей. Как только ИИ научится обмениваться с другими участниками движения информацией о своих намерениях, аварий станет меньше, а главная задача заключается в том, чтобы исключить из уравнения человека. Пожалуй, люди и дальше будут управлять своими машинами, но до тех пор, пока количество живых водителей не снизится до минимума, о полноценной безопасности автопилота не может быть и речи. Та же Tesla в 2024 году предлагает умный алгоритм управления в тестовом режиме, а аналогичные функции есть у многих производителей авто. Даже новый Xiaomi SU7, который только поступил в продажу, способен довезти вас домой, хотя на пути такой полезной функции может встать местное законодательство.

В России включить автопилот и спокойно спать за рулём пока нельзя, хотя такая возможность запрещена даже в США. Напомним, согласно существующим требованиям, человек должен держать руки на руле, если вдруг понадобиться перехватить управление. И всё же, технологии не стоят на месте, а сегодня стало известно, что даже российские производители рано или поздно планируют внедрить умные системы управления. Сообщается, что на российских дорогах можно встретить автомобиль Lada Vesta, который передвигается посредством управления автопилота. Отмечается, что для тестирования новой технологии выделен не только специальный полигон, но и дороги общего пользования. Представители ФГУП «НАМИ» полагают, что разработки российских инженеров позволят повысить безопасность на дорогах и в будущем снизят затраты на перевозки пассажиров и грузов. Попытки перейти на автопилот для доставки грузов производятся в некоторых странах, но пока количество подходящих для этого машин слишком мало, чтобы оказать заметное влияние на рынок.

А вот с законодательной базой не всё просто. Как уже было сказано выше, даже если Илон Маск разблокирует работу автопилота на территории России (предварительно нужно будет заплатить за это кругленькую сумму в $8000), то использовать такую технологию на дорогах общего пользования не выйдет. Журналисты обратились в Минтранс с просьбой пояснить, кто будет нести ответственность в результате возникновения ДТП с участием автопилота. Согласно действующему законодательству, существует так называемая безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности. Проще говоря, если вам всё же разрешат использовать автопилот на дорогах общего пользования, а в какой-то момент умный алгоритм окажется не совсем умным, то никакой ответственности вы за действия машины нести не будете. А вот разработчику такой системы могут предъявить обвинения. Если удастся доказать, что авария произошла из-за ошибки в программном обеспечении, а та или иная компания выпустила сырой продукт, проблемы в котором привели к опасным для жизни людей последствиям, то наказание понесёт именно производитель ПО. Кроме того, виновным может стать и управляющий движением автономных транспортных средств диспетчер, действия которого выйдут за границы дозволенного и спровоцируют аварию. Как бы там ни было, но купить Lada Vesta с автопилотом пока не выйдет. Всё это технологии, которые будут доступны к началу следующего десятилетия, ну а пока российские и иностранные компании набираются опыта, поскольку гонка за ИИ ещё только начинается.