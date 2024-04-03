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Bublik1
Байден ужесточает правила экспорта чипов в Китай - под угрозой RTX 4090D и линейка GeForce RTX 50
Речь о высокопроизводительных видеокартах следующего поколения, теоретическая мощность которых превышает 70 TFLOPS.

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В 2024 году жители США стоят перед сложным выбором, ведь оба кандидата в президенты не нравятся рядовым гражданам. Многие отмечают, что хотели бы видеть на президентском кресле более молодых и энергичных политиков, но выбор в данном случае весьма ограничен. При этом кандидаты принадлежат к разным лагерям, пропасть между которыми постоянно увеличивается. Байден считается лидером либеральных изменений в обществе, в рамках которых меньшинства становятся всё более многочисленными, а мигранты заполоняют улицы крупных городов, увеличивая и без того не самую низкую криминогенную обстановку в стране. Что до Трампа, то он скорее консерватор, пытающийся отстаивать традиционные ценности и умело использующий просчёты своего оппонента в экономике и миграционной политике в свою пользу. В настоящее время Байден больше полагается на производителей оружия, тогда как Трамп руководствуется выгодой крупного бизнеса. Многие компании устали от вечных санкций, которые мешают развиваться и зарабатывать деньги. 

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Ограничения становятся всё более заметны, а опасения потерять тот или иной рынок всё более реальны. На примере России бизнес осознаёт перспективы конкуренции, ведь на место Apple и Samsung всегда готовы прийти десять китайских брендов, а стоило только Microsoft и Google присоединиться к санкциям, как доля российских разработчиков программного обеспечения и операционных систем резко увеличилась. Нечто подобное может произойти, в случае попыток давления на Индию, Бразилию и другие страны, тогда как даже Европа в последнее время раздумывает о собственных альтернативах. И вот здесь нужно признать один простой факт: между Трампом и Байденом есть точки соприкосновения, в которых позиции политиков совпадают. К большому сожалению речь идёт о санкциях против Китая, а значит давление здесь будет становиться всё более заметным, а торговая война переходить во всё более активную фазу. По данным Reuters, очередная волна накроет Китай уже этим апрелем, поскольку 29 марта Байден подписал новый документ, ужесточающий контроль за полупроводниковым сектором Поднебесной. 

Начиная с 4 апреля начнут действовать новые правила, согласно которым ввоз готовых компьютеров и отдельных компонентом мощностью выше 70 TFLOPS запрещён. Ну а это мощнейший удар по позициям NVIDIA, 40% рыночной доли которой сосредоточено в Китае. Напомним, в 2023 году власти США запретили продавать китайцам видеокарту GeForce RTX 4090. Обойти ограничения удалось благодаря выпуску версии GeForce RTX 4090D, которая оказалась примерно на 5-10% медленнее. При этом многие производители видеокарт предлагали заводской разгон, что позволяло снизить эффект от уменьшения количества ядер. Фактически, разница в производительности была почти незаметна, что позволило NVIDIA сохранить свою долю в верхнем ценовом сегменте. Ну а с 4 апреля продавать в Китай GeForce RTX 4090D будет нельзя, поскольку её оценочная производительность составляет 73.5 TFLOPS. В эту же категорию попадает и NVIDIA H20, мощность которой равна 74 TFLOPS. 

В документе сказано, что теперь США начнут проводить индивидуальный анализ каждого высокопроизводительного чипа, который готовится к поставке в Китай. Ну а поскольку уже совсем скоро в продажу поступит следующее поколение видеокарт NVIDIA, то работы у американского регулятора прибавится. Ожидается, что GeForce RTX 5090 окажется как минимум на 50% быстрее GeForce RTX 4090, а значит автоматически будет под запретом для ввоза в Китай. Но на этом ограничения не оканчиваются, ведь даже GeForce RTX 5080 будет быстрее GeForce RTX 4090, а GeForce RTX 5070 Ti также может получить уровень теоретической производительности выше 70 TFLOPS. Таким образом мы становимся свидетелями того, как США запрещают в Китай поставки не самых мощных видеокарт, многие из которых пользовались популярностью среди геймеров. Эксперты полагают, что NVIDIA легко переживёт отказ от поставок целого ряда настольных видеокарт, а вот с графическими чипами для облачных технологий всё намного сложнее. Недавно Дженсен Хуанг показал новые высокопроизводительные решения следующего поколения, которые в разы превышают максимальный порог, указанный администрацией Байдена. Если главе NVIDIA не удастся убедить представителей американского регулятора в необходимости сделать ещё одно исключение, то рыночная доля зелёных резко снизится. Эксперты полагают, что в настоящее время в Китае нет достаточного количества полупроводниковых мощностей, способных заменить высокопроизводительные решения NVIDIA, но со временем собственные технологии окончательно вытеснят американские видеокарты. Ну а поскольку выбора у Китая нет, то решение будет найдено быстрее, чем планировалось изначально. 

#nvidia #полупроводники #санкции #geforce rtx 4090 #торговая война #торговая война китай и сша
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