Поставки перспективного беспилотника в зону СВО уже идут

Аналитики по обе стороны океана указывают на значительные проблемы, с которыми сталкивается украинская армия. Так, благодаря появлению нескольких десятков небольших мастерских удалось наладить выпуск собственных беспилотников, но количество это всё равно остаётся небольшим и явно недостаточно для эффективной оборонительной и тем более наступательной операции. Дроны собираются небольшими партиями, поскольку крупные заводы могут стать целями для ударов, а попытки развернуть выпуск БПЛА там часто сопровождаются прилётами крылатых ракет. В России таких проблем нет, а крупные предприятия сотрудничают с энтузиастами, которые смогли наладить производство и выходят на крупные партии. Эксперты отмечают, что если Украина и не может поставлять много беспилотников, то даже небольшая часть всё равно опасна для мирных городов и предприятий РФ. В этом аспекте крайне актуальной задачей становится отслеживание и уничтожение подобных устройств, но сделать это не так просто.

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Если пытаться сбивать БПЛА при помощи систем ПВО, то затраты на оборону становятся слишком высокими, поскольку одна ракета может стоить десятки и даже сотни тысяч долларов. Применяются также зенитные средства, но недавно поступило предложение использовать для уничтожения дронов-камикадзе российский беспилотник «Джокер-10». Устройство было разработано в 2023 и получило важные модификации, позволяющие задействовать его в качестве эффективного средства борьбы с летательными аппаратами противника. Военные эксперты полагают, что модифицированный «Джокер-10» обладает всем необходимым для подавления беспилотной активности противника в небе над Россией. Согласно озвученным оценкам, применение дрона будет намного дешевле существующих средств ПВО, а эффективность его не вызывает сомнений. Так, внутри беспилотника скрывается несколько трубок, начинённых взрывчатой смесью с осколками. Для поражения украинских БПЛА можно применять два способа. Первый заключается в таране, но возможен только в том случае, если противник использует не самые скоростные устройства. Не менее эффективно произвести взрыв на пути следования летательного аппарата ВСУ. В этом случае в направлении вражеского беспилотника выбрасывается облако осколков, которое должно поразить движущийся с высокой скоростью объект.

Особенно впечатляет, что стоимость самого «Джокер-10» не превышает цену велосипеда, а значит можно не только закрыть российское небо, но и не тратить дорогостоящие ракеты. При этом беспилотник изготовлен из пластика, что затрудняет его обнаружение с помощью радаров. Российский дрон может подойти к противнику на близкое расстояние, в то время как украинский БПЛА даже не заметит его приближения. В настоящее время «Джокер-10» уже применяется в СВО, а его использования в качестве средства противовоздушной обороны считается перспективным. Как уже было сказано выше, российские компании имеют довольно большой набор летательных аппаратов, которые получили боевое крещение на СВО. Одним из таких устройств можно назвать беспилотный разведывательный аппарат «СКАТ 350М», которые ранее поступил на баланс Северо-Восточного Оперативного командования. Как стало известно, в рамках выставки передовых технологий Экспотехностраж дрон впервые будет представлен широкой публике с 3 по 5 апреля текущего года.

СКАТ 350М

Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге, а сам беспилотник является детищем концерна «Калашников». Известно, что «СКАТ 350М» находится на вооружении подразделений Росгвардии, участвующих в боевых действиях. Устройство уже успело зарекомендовать себя с лучшей стороны, позволяя собирать данные о передвижении сил противника с безопасного расстояния. К примеру, именно «СКАТ 350М» зафиксировал место расположения РСЗО RM-70 Vampire, при помощи которой ВСУ вели обстрел Белгорода. По факту «СКАТ 350М» можно назвать следующим этапом в развитии беспилотника Supercam 350, который поставлялся в СВО в 2023 и активно взаимодействовал с дронами-камикадзе «Ланцет». После того как были изучены сильные и слабые стороны Supercam 350 в реальных боевых условиях, удалось создать «СКАТ 350М». Разработчики рассказывают об улучшенной системе управления, которая позволяет обеспечивать стабильный полёт даже в сложных погодных условиях. Беспилотник может работать в любое время суток, а часть процессов автоматизирована, что облегчает управления со стороны оператора. Доступен режим автоматического захвата цели и следования за объектом, а также многие другие функции. Размах крыльев достигает 3.2 метра, а максимальный вес не превышает 15 килограмм. В воздухе разведывательный дрон может находиться около 2 часов, а максимальная скорость не превышает 120 км/ч. Дальность полёта достигает 100 километров, что позволяет контролировать те или иные объекты на приличной глубине в тылу украинской армии. При необходимости «СКАТ 350М» может подниматься на высоту до 2 километров, а также вести контроль с высоты от 300 метров. Для посадки предусмотрен раскладной парашют, которые выбрасывается как в полностью автоматическом режиме при приближении с землёй, так и контролируется оператором.



