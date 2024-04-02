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Bublik1
Владелец утерянного HDD с 8000 Bitcoin с командой кладоискателей совершает ночные набеги на свалку
Жёсткий диск был утерян ещё в 2013 году, а стоимость всех монет на нём сегодня превышает 500 миллионов долларов

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Несколько лет назад в прессе была популярна история об одном из первых криптоинвесторов по имени Джеймс Хоуэллс, который потерял большую часть своего состояния по глупости. Как оказалось, в далёком 2013 году девушка Джеймса решила сделать в доме уборку. Похоже, владельца квартиры в это время не было дома, или он был занят более важными делами. Как бы там ни было, но уборка была проведена максимально качественно, поскольку в мусорное ведро ушли все предметы, которые показались девушке ненужными. По несчастливой случайности среди мусора оказался жёсткий диск, представлявший собой холодное хранилище для криптовалюты. Внутри были данные для восстановления кошелька, на котором находилось 8 000 ВТС. На самом деле даже в 2013 году потеря была очень неприятной, ведь по самому скромному курсу в 65 долларов за монету Хоуэллс потерял более полумиллиона долларов. Похоже, с такой потерей парень всё же смирился, но, когда курс первой криптовалюты начал бить рекорды, наш герой перешёл к активным действиям. 

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Прежде всего он обратился к прессе, рассказав о своей потере. История была стремительно растиражированна по всему миру, ведь не каждый день удаётся поговорить с тем, кто потерял 500 миллионов долларов на ровном месте. После общения с прессой, наш герой пошёл в муниципалитет города Ньюпорт, где и располагалась злополучная свалка. Несмотря на уговоры, в доступе к свалке Хоуэллсу было отказано, но на этом инвестор не остановился. Даже если предположить, что за 1 монету можно выручить 40 тысяч долларов, то общая сумма, которая хранится на жёстком диске, равняется 320 миллионам долларов. Вот только в последнее время Bitcoin демонстрирует все признаки роста, что самым негативным образом отразилось на владельце утерянного жёсткого диска. В какой-то момент он перестал давать интервью журналистам и вместе с группой единомышленников начал проводить ночные набеги на свалку. Джеймс раскапывает глубокие слои, в надежде отыскать заветный чёрный пластиковый контейнер. 

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь даже эксперты спорят о судьбе жёсткого диска. Есть мнение, что устройство давно пришло в негодность и не представляет никакой ценности. Но целый ряд экспертов указывает на то, что период полураспада пластика превышает тысячу лет, а пакет, который использовал для хранения HDD сам Хоуэллс, был изготовлен из многослойного и крайне плотного материала. Если предположить, что в ходе транспортировки упаковка не получила повреждений, то данные на диске в полном порядке. На самом деле их можно достать даже в том случае, если сам накопитель деформирован, поскольку современные технологии позволяют и такое. Одним словом, шансы на то, что жёсткий диск всё ещё работает очень высоки. Кажется, что всё давно должно было закончится хорошо, но здесь на пути встала администрация города, которая наотрез отказывается давать технике доступ к свалке. Экологи уверяют, что такой шаг нанесёт огромный экологический урон окружающей среде. В настоящее время отходы 2013 года залегают на глубине нескольких десятков метров. Это значит, что потребуется серьёзно покопаться в мусоре, что кажется чиновникам губительным для природы. 

Свалка, где скрывается утерянный HDD

За последние несколько лет Хоуэллс перепробовал все доводы. Вначале он предложил муниципалитету 40% от всех денег, которые хранятся на диске. После этого повысил ставку до 50%, а в какой-то момент согласен был отдать большую часть своих монет. Парень нашёл инвесторов, которые были готовы за десять миллионов долларов перекопать всю свалку, а также гарантировали бережное отношение к мусору. Поступали и другие предложения, но в итоге власти города Ньюпорт отказались от любых встреч с Джеймсом. В 2022 году казалось, что парень почти смирился с утерей, но в последние месяцы потерянный диск не даёт ему спать спокойно. Как оказалось, есть и другие охотники за сокровищами, который параллельно с Хоуэллсом совершают набеги на свалку. Люди приходят с подручными средствами и всю ночь копаются в отходах. Дошло до того, что охранники выдворяют с территории свалки большие группы людей и устали от назойливости кладоискателей. Популярность истории с жёстким диском так высока, что на её поиски приезжают люди не только со всей Британии, но и других стран. В интернете есть закрытые чаты, где эти ребята составляют планы набегов, а остановить безобразие становится всё труднее. Судя по всему, местные власти устали от такого внимания, поэтому не так давно огородили свалку высоким забором по всему периметру. Кроме того, внутри увеличилось количество камер наблюдения, а за охрану теперь отвечает новая команда, получившая значительное пополнение. В муниципалитете Ньюпорта уверены, что навсегда избавились от Хоуэллса и его приспешников, вот только на носу халвинг. Именно так, уже совсем скоро награда за каждый добытый блок станет в 2 раза меньше, а многие аналитики уверены, что курс Bitcoin стремительно пойдёт вверх. Не исключено, что после того, как за 1 ВТС будут давать 100 000 долларов, то искателей утерянного жёсткого диска не остановят никакие стены и камеры наблюдения. Пока же поиски сокровища на время прекратились. 

#криптовалюта #биткоин #bitcoin #интересное #истории
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