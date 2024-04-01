Эволюция порой совершает удивительные прорывы, понять смысл которых не всегда удаётся

Учёные десятилетиями спорят о том, какими будут разумные существа на других планетах. Кто-то говорит о том, что Вселенной правят гуманоиды, тогда как другие полагают, что разнообразие форм бесконечно. Нужно учитывать условия гравитации, размер планеты и её химический состав. При этом многое будет зависеть от случайных факторов, не говоря уже о зрелости цивилизации и способе общения между её членами. Есть мнение, что подводная раса разумных существ не будет нуждаться в создании технологий коммуникации для передачи информации на расстояние, поскольку под водой звук распространяется намного дальше. Не стоит забывать, что на некоторых планетах может не быть всех нужных химических веществ для создания технологических приспособлений, а предсказать путь эволюции того или иного вида крайне сложно. Фактически, мы не можем этого сделать даже на Земле, а некоторые учёные полагают, что ответы нам нужно искать на нашей планете. Зачем предполагать о том, как будут выглядеть инопланетяне, когда животный мир таит больше секретов, чем мы можем представить.

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Пожалуй, наиболее интересной темой считается зрение обитателей Земли, о чём мы сегодня и поговорим. Всё дело в том, что многим из нас кажется, что все вокруг воспринимают мир одинаково. Долговременные исследования доказали, что отличия есть между мужчинами и женщинами, а каждый из нас видит окружающую действительность немного иначе, чем другие. Но всё становится куда удивительнее, если изучить эволюцию зрительных органов в животном мире, где причудливые формы поражают воображение. В качестве примера можно привести обычную каракатицу, которая обладает зрачками в форме буквы W. Эти зрачки помогают сбалансировать неравномерное световое поле, характерное для водной среды, в которой подобные создания обитают. Но это только начало. У каракатицы есть только один тип фоторецепторов, что означает, что они видят мир в монохромном режиме. Тем не менее широкие зрачки могут способствовать уникальному способу восприятия цвета, возможно, даже позволяя им видеть цветовой спектр, о существования которого люди не подозревают. А ведь у каракатиц есть ещё и поворачивающиеся глаза, что открывает перед ними возможности стереоскопического зрения. Это даёт животным преимущество в обнаружении и оценке окружающей среды, позволяя видеть мир совсем не так, как видим его мы с вами.





Ещё один пример уникального зрения представляют собой птицы. Их крошечные глаза обладают не только уникальным цветовым зрением, но и способностью воспринимать магнитные поля. Исследования показывают, что криптохромы, чувствительные к синему свету, могут быть связаны с этим феноменом, что позволяет птицам использовать магнитные поля для навигации в пространстве. Но не только морские создания и птицы поражают своими уникальными способностями зрения. Даже у рыб есть свои собственные удивительные адаптации. Например, Anableps anableps, известные как четырёхглазки, имеют глаза, которые позволяют им видеть как над, так и под водой одновременно. Это помогает им отслеживать как потенциальных хищников, так и добычу, и адаптироваться к разным условиям света в различных средах. Пожалуй, самой необычной зрительной системой обладают креветки-богомолы. Эти небольшие морские ракообразные проводят всю жизнь в норах и на морском дне и могут похвастать настолько сложным зрением, что учёные до сих пор пытаются изучить все особенности зрительного аппарата креветок-богомолов. Есть мнение, что эти ракообразные обладают самыми сложными глазами среди всех известных нам живых существ на планете.

Итак, человек обладает четырьмя фоторецепторами, у птиц их целых шесть, но креветки-богомолы, относящиеся к отряду Stomatopoda, переплюнули всех своими 16 рецепторами. Эти глаза не просто видят – они видят всё, что только может быть доступно в самых разнообразных спектрах. Играть в прятки с креветкой – это самое глупое занятие, которое вам только может прийти в голову. Что любопытно, учёные пока не готовы ответить, для чего этим ракообразным понадобилась такая сложная зрительная система. Пока нам даже трудно представить, что видят перед собой креветки, ведь у этих существ есть как обычные цветные фоторецепторы, так и фоторецепторы, чувствительные к ультрафиолету. Это не так уж и уникально в животном мире, поскольку у некоторых насекомых, птиц и даже северных оленей также имеется способность видеть ультрафиолетовый свет. Но креветки-богомолы обладают ещё более поразительными возможностями – они могут видеть пять различных диапазонов ультрафиолетовых частот. Более того, они могут видеть поляризованный свет, то есть ориентацию колебаний волны распространяющегося света. Многие животные способны видеть линейно поляризованный свет, но креветки-богомолы являются единственными известными животными, способными видеть свет с круговой поляризацией.

Каждый глаз креветки-богомола установлен на ножке и может перемещаться независимо. Кроме того, каждый глаз обладает способностью воспринимать глубину, что даёт им возможность оценивать расстояния к объектам с поразительной точностью. Если человеку для восприятия глубины требуется бинокулярное зрение, креветкам-богомолам достаточно одного глаза. Они даже способны заметить опасность до того, как она станет явной, обладая чем-то похожим на шестое чувство. Для чего такому примитивному живому существу понадобилось такое зрение, нам ещё только предстоит понять. Пока же можно сделать вывод, что мир вокруг нас таит массу секретов, а если разумные расы за пределами Солнечной системы и существуют, то отличия их будут ещё более поразительными. Удастся ли нам понять братьев по разуму, вполне возможно, но первым делом придётся понять креветку-богомола и разобраться в особенностях нашей собственной эволюции.