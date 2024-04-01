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Bublik1
Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат новую HyperOS во втором квартале 2024 года
Судя по всему, этот список китайских версий HyperOS, но часто международные версии выходят почти одновременно

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Немногие знают, что почти все крупные производители смартфонов выпускают две версии прошивок на базе Android. Первая создаётся специально для Китая и предполагает полное отсутствие сервисов Google. В Поднебесной существуют собственные аналоги, к которым местное население привыкло уже очень давно. Кстати, был период, когда сервисы американской компании на телефонах в Китае присутствовали, а отвыкание оказалось болезненным. Поскольку за пределами Поднебесной принято активно использовать сервисы Google, то выпускается также международная версия прошивок.

Китайская чаще всего появляется на несколько месяцев раньше и в целом предлагает больше инноваций, включая новые функции. Часть из интересных возможностей в международную версию так и не попадает, ну а некоторые производители ещё и умудряются блокировать выпущенные и купленные в Китае смартфоны, которыми активно пользуются европейцы. 

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Можно добавить, что есть также европейская, российская и другие версии популярных прошивок, но на самом деле разница между ними близка к нулевой и включает предустановленные приложения, которые указаны в местном законодательстве.

Xiaomi прочно занимает третье место в рейтинге самых успешных производителей смартфонов на планете и пользуется высокой популярностью на российском рынке. В последнее время отечественные потребители активно осваивают и другие китайские бренды, но народная любовь к Xiaomi всё ещё живёт. Как вы могли слышать, в конце 2023 года китайская компания совершенно неожиданно решила отказаться от Android. Вместо этого была разработана уникальная операционная система, которая основана на Android Open Source Project. Речь идёт о проекте Google, который предполагает для разработчиков больше свободы и контроля.

Поговаривают, что Huawei, которая совершила такой переход несколько лет назад, готовится выпустить операционную систему без американских технологий, но пока кроме инсайдерских вбросов на эту тему нет более точной информации.

  1. Redmi Note 13 5G
  2. Xiaomi 12 Pro
  3. Redmi 11 Prime
  4. Redmi Note 12 5G
  5. Xiaomi 13 Pro
  6. Redmi Note 12 Pro 5G
  7. Redmi Note 13 Pro+ 5G
  8. Redmi Note 13 Pro 5G
  9. Redmi 12 5G
  10. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  11. Xiaomi Pad 6
  12. Redmi 12C
  13. Redmi Pad

Что до Xiaomi, то AOSP позволяет сохранить полную совместимость со всеми приложениями в магазине Google, но получить независимость в принятии тех или иных решений. Кроме того, создание собственной ОС – это ещё и имиджевая составляющая, а в целом HyperOS кажется довольно стабильной. В Китае эта операционная система появилась несколько месяцев назад, международная версия, должна была выйти в начале марта.

Если вы ещё помните, то рассылка сопровождалась неприятным осадком, когда многие телефоны переходили в режим цикличной перезагрузки. Это требовало полной переустановки HyperOS из корневой папки при помощи специализированного меню. Похоже, проблемы удалось решить, ведь на прошлой неделе рассылку возобновили. На этот раз первыми новую ОС начали получать не самые дорогие аппараты, поэтому понять логику Xiaomi достаточно сложно. Например, похвастать наличием HyperOS могут владельцы бюджетного Redmi 13C и довольно старого Redmi Note 11 Pro 5G. Одновременно с этим новую ОС получил и Redmi Note 13, а также несколько аппаратов серии POCO.

Эксперты полагают, что искать логику в сроках рассылки не стоит. Часто созданием прошивок занимаются отдельные команды, а в итоге первыми к финишу могут прийти совсем не те, на кого ставили первоначально. Очевидно, что флагманам уделяется больше внимания, но появление HyperOS на Redmi 13C доказывает правомерность указанных выше предположений. 

  1. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  2. Xiaomi Pad 5
  3. Redmi 12
  4. Redmi K50i
  5. Mi 10
  6. Xiaomi 11 Ultra
  7. Redmi 11 Prime 5G
  8. Xiaomi 11i
  9. Mi 11X
  10. Xiaomi 11 Lite
  11. Xiaomi 11I HyperCharge
  12. Redmi Note 11 Pro 5G
  13. Redmi 13C series
  14. Redmi Note 11S
  15. Xiaomi 11T Pro
  16. Redmi Note 11
  17. Redmi Note 11 Pro

Сегодня в интернете появилась любопытная информация, которая распространяется Xiaomi. Это короткий список, в котором значатся смартфоны первой и второй волны. Похоже, речь всё же идёт о китайской версии HyperOS, хотя перечень слишком небольшой и очень странный. Указывается, что перед нами полная первая волна телефонов, которые уже получили новую ОС в первом квартале 2024 года. Именно так, первый квартал уже подошёл к концу. Ну а следом добавляется небольшой список устройств, которые претендуют на HyperOS во втором квартале.

Посмотреть оба перечня вы можете выше. Первый по непонятной причине не содержит Redmi 13C, тогда как во втором нет полной серии Xiaomi 13 и Xiaomi 13Т, которые считаются флагманскими. Не указана серия Xiaomi 12, не говоря уже о прокачанном Xiaomi 13 Ultra. Вопросов слишком много, но одно можно сказать с полной уверенностью, если вы владеете одним из указанных аппаратов, то HyperOS прилетит к вам совсем скоро. Автор уже успел познакомиться с HyperOS детальнее и не нашёл значительных отличий от MIUI 14.

Именно поэтому спешить не нужно, ведь ничего нового вы не получите. Обновлённая шторка и слегка изменённый шрифт в глаза не бросаются, а инсайдеры полагают, что в будущем HyperOS предложит больше отличий от Android. Скорее всего, всё это будет появляться плавно, чтобы владельцы смартфонов могли привыкнуть к нововведениям. 





#xiaomi #hyperos
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