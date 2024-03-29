Рассылка только началась, а в планах у Xiaomi выпуск новой ОС на несколько десятков смартфонов

В Китае первые смартфоны на базе новой операционной системы HyperOS появились в продаже ещё в конце 2023 года. Пользователи обращали внимание на то, что большая часть интерфейса осталась без изменений, тогда как различия с MIUI 14 заметны в настройках. Например, отдельные параметры были перемещены в другие места, а общая логика работы с управлением смартфонов претерпела некоторые изменения. Изменился основной шрифт, сами значки стали выглядеть немного иначе, но в целом, если не придираться к мелочам, то визуально операционная система кажется знакомой. Эксперты полагают, что причина в том, что Xiaomi опасается негативной реакции со стороны пользователей, поэтому предпочитает вводить новые функции постепенно. Некоторые приятные сюрпризы ждут владельцев смартфонов, на которых доступна функция Always On Display, вот только далеко не все знают о существовании подобных настроек.

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Но если китайские пользователи познакомились с HyperOS ещё в декабре, то международную версию операционной системы пришлось ждать достаточно долго. Предполагалось, что она станет доступна одновременно с глобальными продажами серии Redmi Note 13, но вместо HyperOS покупатели получили MIUI 14. Данная операционная система полностью основана на Android, что сильно удивило экспертов по всему миру. Точной информации о том, с чем была связана задержка, в прессе нет, но в начале марта китайская компания приступила к рассылке HyperOS на целый ряд мобильных телефонов. И вот тут и начались проблемы. Как выяснилось, вместо стабильной работы и знакомства с новой ОС, многие пользователи увидели загрузочный экран, который находился в состоянии перманентного обновления. Запустить систему не удавалось, а восстановить работу телефона можно было только путём переустановки из инженерных настроек. Xiaomi признала проблему и остановила рассылку. Эксперты рекомендовали владельцам новых аппаратов повременить, хотя проблема коснулась небольшого числа аппаратов.

Что же, спустя несколько недель можно констатировать, что Xiaomi окончательно выявила дефект в образе HyperOS, поскольку 3-4 дня назад новая операционная система начала поступать на смартфоны по воздуху. Эксперты также советовали пользователям дождаться официальных тестов, поскольку шанс поймать бесконечную загрузку оставался. Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что проблем нет, поскольку на официальных форумах не замечено ни одной новой жалобы. Таким образом, если вы увидели в настройках информацию о возможности скачать HyperOS, можете смело выделить на это дело немного времени. А вот сколько потребуется подождать, зависит от скорости интернета. Что примечательно, рассылка началась не с флагманов прошлого поколения, а с довольно посредственных девайсов. Например, операционную систему получил бюджетный Redmi 13C. Также HyperOS прилетела на Redmi Note 11 Pro 5G. В списке значится Redmi Note 13, POCO X4 Pro 5G, POCO X4 Pro 5G и POCO C65. Выбор данных моделей довольно странный, поскольку в первую волну не попали ни флагманы, ни более новые аппараты.

Например, по непонятной причине был обновлён телефон серии Redmi Note 11, тогда как более новая серия Redmi Note 12 осталась без внимания. В серии Redmi Note 13 есть несколько более мощных и дорогих аппаратов, но они также остались за бортом. При этом обычно серия Redmi обновляется по остаточному принципу, а в этот раз получила операционную систему в первых рядах. Добавим, что с выходом HyperOS китайская компания обещает увеличить срок технической поддержки смартфонов. Информация носит инсайдерский характер, но в интернете пишут, что теперь флагманы будут получать обновления безопасности до пяти лет. Теоретически, это также значит расширенный срок получения новых версий операционных систем, но это неточно. Середняки смогут претендовать на 3-4 года полной технической поддержки, а даже серия Redmi не останется в стороне от нововведений. Стоит учитывать, что в этом году рассылка международной версии фирменной прошивки Xiaomi началась с большим отставанием от графика. Обычно флагманы прошлых поколения начинают получать обновления в феврале, тогда как на носу апрель, а HyperOS только начала распространяться. Кроме того, новую ОС получают не все владельцы указанных выше смартфонов. Оказывается, некоторым обновление пришли 4 дня назад, тогда как другие заметили информацию о новой операционной системе только вчера. Волноваться о проблемах совместимости новой ОС с приложениями Android не стоит. На смартфонах без проблем будут запускаться все игры, программы, а вот темы могут иметь некоторые отличия. Благо энтузиасты уже опубликовали несколько сотен графических тем, а в свободном доступе находится оболочка MIUI, возвращающая стиль значков и визуально устраняющая присутствие HyperOS.