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Bublik1
Энтузиасты разработали утилиту AtlasOS для решения проблем с производительностью Windows 11
Тесты AtlasOS всё ещё идут, а пользователи фиксируют ошибки

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Прежде всего нужно понимать, что добавление в операционную систему дополнительного ПО может привести к необратимым последствиям. Большая часть популярных программ тщательно тестируется, а в результате никаких проблем с совместимостью не возникает. Разработчики находятся на связи с Microsoft, чего не скажешь об энтузиастах, которые продолжают сражаться с виртуальными мельницами. Известно, что Софтверный гигант напичкал свою ОС множеством закладок, которые занимаются отслеживанием каждого действий пользователя. Энтузиасты всё ещё пытаются заблокировать поток информации, которую получает Microsoft, вот только эффективность подобных действий вызывает массу вопросов. Напомним, обычный смартфон передаёт разработчикам ничуть не меньше данных о повседневном использовании. Кроме того, Google и Apple продают информацию аналитическим компаниям, которые собирают и систематизируют данные. Всё это изучается при помощи умных алгоритмов, а в итоге блокирование телеметрии Windows всё равно не приносит нужного эффекта. 

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И всё же, без энтузиастов, которые занимаются своими любимым делом, было бы сложно. Например, автор данного материала использует на ноутбуке и настольном компьютере утилиту, которая заменяет ужасные настройки меню «Пуск» в Windows 10 на те, что были доступны в рамках Windows 7. Первые годы работы на «Десятке» предпринимались попытки блокирования телеметрии, но сейчас эта тема уже неактуальна. Если вы не против экспериментов, то самое время познакомиться с новой утилитой AtlasOS, которая не только доступна на GitHub, но и уже начала появляться на торрентах. Разработчики пишут, что ставили перед собой амбициозные задачи. Якобы, после установки данного ПО система начнёт работать быстрее даже на старом железе. В настоящее время утилита доступна не только для операционной системы Windows 11, но и для версии Windows 10, где установка данного ПО также актуальна.

Стоит напомнить, что Windows 11 действительно оказалась более требовательной, чем предыдущая ОС. Для нормальной работы требуется мощный процессор и как минимум 4 Гб оперативной памяти. Лучше поставить сразу 8 Гб или 16 Гб, что делает невозможным нормальную работу на устаревших ПК. Не помогает даже наличие скоростного твердотельного накопителя, а разработчики AtlasOS предлагают вернуться во времена, когда операционные системы не были громоздкими. На GitHub указывается, что за счёт оптимизации ресурсов Windows 11, утилита снижает нагрузку на процессор и оперативную память, отключая бесполезные компоненты. В итоге компьютер будет работать максимально быстро, а среди приятных сюрпризов значится существенный рост количества кадров в секунду в играх. Сама Windows 11 начнёт работать более плавно, выполняя задачи с повышенной скоростью. Разработчики пишут, что важно устанавливать утилиту только на чистую версию Windows 11. Это значит, что эксперимент потребует значительного времени и понравится не всем. В случае, если попытаться поставить AtlasOS на уже какое-то время работающую версию операционной системы, то могут возникнуть конфликты и сбои. 

Отдельно уточняется, что в Windows 11 передаёт в несколько раз больше информации через встроенные инструменты телеметрии, чем это делала Windows XP и даже Windows 10. Таким образом одна из главных функций AtlasOS заключается в блокировке слежки за пользователем, с чем данная утилита неплохо справляется. Разработчики утверждают, что программа отключает всю фоновую активность в системе, а также блокирует многие редко используемые службы. Большая часть известных источников телеметрии также перестаёт отправлять информацию, а тесты доказали снижение фоновой активности во время запуска игр. По мнению разработчиков, AtlasOS понравится киберспорстменам, для которых любой фриз может привести к поражению. Ну а новое программное обеспечение избавляет от зависаний и делает фрамрейт более стабильным. Утверждается, что тесты проводились на игре Valorant, где всё вышесказанное было доказано в рамках получения данных по среднему количеству кадров в секунду, а также показателям 0.1% и 1% Low. Мы не будем давать ссылку на утилиту на GitHub, но при желании источник вы можете найти самостоятельно. Разработчики подробно описывают все необходимые настройки для сборки рабочей версии утилиты, ну а мы добавим, что это не первое ПО, которое призвано увеличить производительность Windows путём отключения ненужных служб. Практика доказывает, что в некоторых случаях происходят сбои работы системы, поскольку энтузиасты не до конца осознают предназначение отдельных компонентов Windows. 

#windows 11 #atlasos
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