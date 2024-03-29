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Bublik1
Стали известны подробности ударов по энергосистеме Украины в ночь на 29 марта 2024 года
Энергосистема становится всё менее стабильной после каждого удара

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В ходе массированного удара по объектам на Украине в ночь с 28 на 29 марта было использовано разнообразное вооружение, что привлекло внимание российских экспертов и военкоров. Среди используемых средств были крылатые ракеты Х-101 и Х-555, гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал», баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», крылатые ракеты Х-59, а также дроны-камикадзе «Герань-2». Особое внимание было уделено применению беспилотных летательных аппаратов, количество которых по сравнению с прошлыми ударами постепенно увеличивается. По данный военкоров, на этот раз в Украину прилетело не меньше 65 дронов-камикадзе, многие из которых успешно поразили намеченные цели. В данном случае БПЛ выполняли две основные функции: разведку и поражение объектов.

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Что примечательно, удар произошёл всего через неделю после предыдущего, в результате которого были практически полностью уничтожены генерирующие мощности Днепрогэса. Предполагается, что в этот раз атакованы были Днепровская ТЭЦ, Приднепровская ТЭС, а также подстанция «Прометей» 330 кВ в Каменском (Днепропетровская область). Также удары производились по Среднеднепровской ГЭС и подстанции «Павлоградская» на 330 кВ. В Кривом Роге были атакованы Криворожская ТЭС и смежные подстанции. В результате удара в Днепропетровской области был введён режим аварийной работы энергосистемы. По некоторым данным, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области повторно подверглась атаке. Газовая насосная станция в городе Стрый (Львовская область), где расположено крупнейшее подземное газовое хранилище Украины понесла значительный урон.

С военной точки зрения удары в ночь на 29 марта имеют ряд особенностей. Предполагается, что для стрельбы «Калибрами» использовалась подводная лодка Черноморского флота, а крылатые ракеты Х-101 преодолели более 2.2 тысячи километров до целей на Западной Украине. Это уже не первый случай ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что говорит о систематичности атак. Есть все основания полагать, что удары будут продолжены, поскольку в Украине достаточно неповреждённых объектов. Эксперты полагают, что ожидать обрушения энергосистемы Украины сегодня не стоит. В настоящее время задача заключается в том, чтобы замедлить доставку грузов на Донбасс при помощи железнодорожного транспорта. Также выбиваются ключевые узлы, которые соединяют части действующей единой энергосистемы Украины. 

Всё это снижает возможности для быстрой переброски подкреплений и открывает широкие возможности в случае наступательной компании армии РФ этим летом. При этом энергосистема Украины и дальше будет давать сбои, поскольку стоит задача сделать её менее стабильной. Утро 29 марта многие украинцы встретили без электричества. Света нет в Одессе, Харькове и нескольких других регионах. В случае, если аналогичный удар повторится, то восстановление доступа к электричеству будет происходить всё дольше. Пока власти пишут, что свет в дома местных жителей вернётся к 8 вечера, тогда как неделю назад потреблялась в 2 раза меньше времени на перераспределение мощностей. Эксперты обращают внимание, что в 2022 и в начале 2023 года наносились удары по подстанциям, тогда как сегодня выбиваются именно сами энергоблоки. Восстановить подстанцию можно за несколько месяцев, а вот ввести в строй ТЭЦ удастся только после завершения конфликта. 

#аналитика #сво
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