Похоже, остальным участникам коалиции предложить Украине кроме дружеских объятий больше нечего

В настоящее время Украина подписала с европейскими странами множество двусторонних документов, основой которых стало формирование так называемых оружейных коалиций. Существует артиллерийская коалиция, в рамках которой Киев получал ракетные установки стран НАТО, а также технику для противовоздушной обороны. Заявлена самолётная коалиция, которая предполагает поставки в Украину истребителей F-16, а также обучение пилотов ВСУ. Огромные усилия были направлены на создание бронетанковой коалиции, которая позволила поставить украинской армии несколько сотен танков. Основу составили советские машины, но Европа и США передали также сотни БМП собственного производства. В последнее время артиллерийская коалиция буксует, поскольку Европа уже и так отдала Зеленскому больше, чем могла себе позволить. Производство новых комплексов длится годами, а на восстановление резервов уйдёт как минимум 5 лет.

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С истребителями всё довольно странно, ведь буквально вчера появилась новость о том, что Дания отправит 24 самолёта в Аргентину. Прежде всего нужно понимать, что эта европейская страна лично дала обязательства Зеленскому, но политическая конъюнктура меняется, а в результате Белый дом принял решение не в пользу Киева. Аргентина получит старые истребители, которые почти выработали своё лётный ресурс, но в данном случае это политический жест, способный привести к разрушению самолётной коалиции. Первые танки в рамках коалиции бронетехники пришли в Украину в начале 2023 года, ну а сегодня стало известно о форсировании инициативы и началу второго этапа поставок. По словам руководителя комитета Верховной рады по финансовым вопросам, коалиция с центром в Варшаве продолжит работу, а результатом её станет отправка в адрес ВСУ огромного количества техники. Якобы, обновлённая коалиция включает ключевые страны Европы, а к ней присоединились Польша, Германия, Великобритания, Швеция и Италия. Поскольку советских танков почти не осталось, то не совсем ясно, чем будут заниматься поляки, англичане, шведы и итальянцы. Очевидно, что Киев будет снова давить на Германию, вынуждая отдать оставшиеся Leopard 2, тогда как другие члены коалиции не планируют расставаться со своей бронетехникой.

В Украине заявляют, что ждут появления новых Leopard 2 и Challenger 2, но в данном случае подобные высказывания вызывают массу вопросов. Прежде всего стоит отметить, что британские танки не появлялись на передовой уже достаточно давно. В прессе писали, что в Лондоне оказались недовольны тем, что российские солдаты так быстро уничтожили несколько машин, поэтому запретили ВСУ использовать оставшиеся. Немецкие Leopard 2 будут продолжать бросать в бой, ну а в настоящее время наблюдается повышенная активность Abrams. За последние несколько дней было уничтожено сразу 2 таких танка, а всего сожжено не меньше 5 единиц. Если верить заявлениям руководителя комитета Верховной рады по финансовым вопросам, то танками поделятся все члены коалиции, ну а эксперты смотрят на такие перспективы с сомнением. Недавно на страницах Forbes появилось интервью военного эксперта Дэвида Экса, который назвал британский танк самым худшим из всех, что только могла получить украинская армия. Аналитик замечает, что Challenger 2 считается одним из лучших танков в мире, но его реальное применение в боевых действиях свидетельствует об обратном.

Прежде всего Экс указывает на высокую массу танка в 71 тонну. Двигатель мощностью 1200 л.с. не способен справиться с такой тяжёлой машиной, а применение танка на пересечённой местности приводит к неприятным последствиям. Машина вязнет не только в грязи, но и на мягком грунте. При этом танк имеет плохое бронирование, а сами британцы хвастаются точной пушкой. Теоретически, это так, но практика доказала, что точность не является решающей характеристикой. Аналитик напомнил, что нарезное оружие имеет ресурс до 500 выстрелов, после чего пушку нужно менять. Обычно танковые орудия служат до 1500 выстрелов, а всё это говорит о низкой эффективности Challenger 2 в реальных боевых условиях. Экс полагает, что власти Британии никогда не предполагали своего полноценного участия в танковой коалиции. На самом деле передача 14 машин была нужна для того, чтобы стимулировать другие государства. Отправка в Украину Challenger 2 сыграла свою роль, ведь после этого Германия стала охотнее расставаться со своими Leopard 2. Что до обновлённой коалиции, то она больше похожа на очередную ловушку для немецкого правительства. Судя по всему, поляки будут заниматься ремонтом, британцы много обещать и ничего не делать, шведы передадут несколько танков, а итальянцы продолжат спорить со всеми сторонами и между собой. А вот Германия снова станет основным донором. Впрочем, Шольцу не привыкать тянуть на себе всю Европу.