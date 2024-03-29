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Bublik1
CD Projekt рассказала об отличных продажах Cyberpunk 2077 и планах разработки продолжения Ведьмака
Над новой игрой работает уже больше 400 сотрудников

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Многие наши читатели помнят провал, который сопровождал выход Cyberpunk 2077. Игра должна была стать революцией в жанре, но в итоге оказалась настоящим испытанием для персональных компьютеров. Добиться нормальной производительности удавалось только на дорогих видеокартах, тогда как большая часть геймеров вынуждена была снижать настройки и разрешение дисплея. Но дело даже не в сомнительной графике, ведь количество ошибок было таким огромным, что играть в Cyberpunk 2077 оказалось просто нереально. Многие из тех, кто сделал предзаказ за несколько месяцев до официального релиза, предпочли забрать деньги, а количество недовольных росло. Польская студия пыталась в авральном режиме залатать все дыры, но количество ошибок было таким значительным, что потребовалось больше года регулярных патчей для их устранения. В какой-то момент CD Projekt столкнулась с ещё более неприятными последствиями, ведь игру принудительно удалили с игровых приставок, вынудив поляков отдать геймерам все деньги. 

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Дела шли не очень, но со временем игра становилась стабильнее, а выход полноценного обновления Phantom Liberty вернул интерес геймеров к Cyberpunk 2077. Вчера CD Projekt поделилась информацией о доходах, а также рассказала о разработке нескольких перспективных проектов. Как выяснилось, несмотря на первые неудачи Cyberpunk 2077 удалось окупить, ведь за 3 года было реализовано цифровых и физических копий на 750 миллионов долларов. На скриншоте прибыль указана в злотых, ну а мы переведём все суммы в доллары США. Итак, выручка за 2023 достигла 1.23 миллиарда злотых, что эквивалентно 307 миллионам долларов. Что важно, проект давно окупился, а в итоге чистая прибыль достигла 481 миллиона злотых или 120 миллионов долларов. Если обратить внимание на график ниже, то можно сделать вывод, что после провальных 2021 и 2022 года 2023 стал настоящим прорывом, что говорит об отличных продажах и возвращении доверия со стороны геймеров. В итоге 2023 год стал вторым по прибыльности компании за всю историю, тогда как успех 2020 был несколько омрачён, поскольку именно в 2021 студия столкнулась с массовыми возвратами и вынуждена была работать над патчами, забросив все остальные проекты. 

В настоящее время благополучию польской студии ничего не угрожает. Продажи Cyberpunk 2077 кажутся довольно стабильными, а значит самое время переключиться на разработку чего-то нового. Известно, что основные усилия брошены на проект Polaris, в рамках которого создаётся игра во вселенной Ведьмака. На конец февраля 2024 года проект включал 400 сотрудников, а команда постоянно расширяется. CD Projekt не жалеет денег, пытаясь максимально быстро выпустить продолжение культовой серии. Разработчики не раскрывают даже незначительной толики полезной информации, но инсайдеры полагают, что основной сюжет будет вращаться вокруг новых персонажей. В лучшем случае нам дадут поговорить с Геральтом, хотя не исключено участие Цириллы. Сроки выхода игры остаются неясны, поскольку на этот раз поляки не собираются торопиться и выпускать сырой проект. Также известно, что игра создаётся на бае популярного движка Unreal Engine 5, тогда как ранее CD Projekt предпочитала работать с собственным программным кодом. Известно, что речь идёт о полноценной трилогии, но это не все проекты во вселенной Ведьмака, который будут представлены в ближайшие годы. 

Есть ещё The Molasses Flood, о которой почти ничего не известно. Потенциальный хит в виде ремейка первой игры трилогии о похождениях Геральта доверен студии Fool's Theory, но сроки выхода остаются неизвестны. Есть планы расширить игровую вселенную Cyberpunk 2077. В настоящее время над концептом Project Orion трудится совсем немного сотрудников, но по мере становления сюжетной линии и появления реальных идей количество программистов на этом проекте будет расти. В наличии есть ещё один проект, который называется Hadar. Об этой игре вообще ничего неизвестно, а сама она никак не будет связана с уже выпущенными франшизами. Если предположить, что 4 часть Ведьмака появится в 2026 году, а продолжение Cyberpunk 2077 нагрянет в 2028, то первые новости о Hadar станут известны не раньше, чем через 4-5 лет. Это очередной долгострой, который в итоге может быть отменён. Эксперты полагают, что главным испытанием для студии будет релиз первой части трилогии во вселенной Ведьмака. Если игра окажется интересной, то успех CD Projekt обеспечен, а провал приведёт к трагическим последствиям и будет равнозначен банкротству. Многие эксперты опасаются, что всё идёт по второму сценарию, ведь если в игре не будет старых персонажей, то она может не заинтересовать поклонников серии и провалится в прокате. 


#cyberpunk 2077 #ведьмак #cd projekt
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