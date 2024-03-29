Разработка заняла целых 4 года

Сегодня рынок настольных видеокарт разделён между NVIDIA и AMD. Первая более успешна, поэтому доминирует в основных сегментах, занимая больше 80% рыночной доли. С большим отставанием позади плетётся красная команда, руководство которой никак не может определиться с основной стратегией работы компании. В результате ни о каком успехе речь не идёт, а продажи идут крайне туго. Есть ещё Intel, обещавшая ворваться на рынок настольной графики, но не сумевшая реализовать намеченных планов. В результате синие почти не присутствуют на рынке, а доля их балансирует на уровне статистической погрешности. Не стоит забывать о существовании китайского рынка, где идёт бурное становление полупроводникового сектора. Перспективные компании пытаются догнать тройку лидеров (даже у Intel видеокарты намного быстрее), но пока демонстрируют весьма скромные успехи. Эксперты полагают, что с переходом на более высокоточные технологические процессы китайцы достигнут значительных успехов, но всё это нам ещё предстоит увидеть.





реклама

Пока же известно, что процесс производства графического чипа крайне сложный, а Дженсен Хуанг с нуля создал несколько ключевых полупроводниковых. Как оказалось, если у вас есть усердие и цель, то можно добиться довольно неплохих результатов. Любопытной историей о своём титаническом труде поделился программист по имени Дилан Бэрри. Он уже много лет занимается написанием программного кода, а несколько лет назад решил создать собственную видеокарту. Первоначально идея казалась ему довольно простой, но в итоге полноценная видеокарта появилась только спустя 4 года работы. Разработчик программного обеспечения рассказывает, что это время не прошло для него бесследно, ведь он смог значительно улучшить свои знания во многих отраслях. Например, ему потребовалось детально изучить инженерное дело, а после углубиться в процесс разработки графических чипов и столкнуться со сложностями написание программного кода, попутно выучив несколько языков программирования. Сегодня Бэрри может с гордостью заявить, что видеокарта работает и даже запускает игру Quake. Речь идёт о шутере от первого лица, выпущенном в далёком 1996 году. Если вам достижение программиста покажется незначительным, то стоит помнить, что разработка первых видеокарт требовала сотен специалистов, которые несколько лет доводили свои проекты до ума. Бэрри работал самостоятельно, а видеокарта кажется довольно современной.

Она подключается к компьютеру при помощи привычного слота PCIe и основана на платформе Xilinx FPGA. Quake идёт без задержек, а сам энтузиаст уверяет, что потенциал видеокарты ощутимо выше, а значит в будущем удастся запустить на ней и более новые игры. Оказывается, идея создать свой графический чип пришла в голову Бэрри, когда он услышал о проекте Бена Итера, который создал с нуля программируемый 8-битный компьютер. Бэрри назвал свою видеокарту FuryGPU, а визуально она смахивает на первые проекты NVIDIA, которые не требовали монструозных систем охлаждения. Вывод изображения производится при помощи портов DisplayPort и HDMI, а значит с подключением монитора проблем не возникнет. Энтузиаст рассказывает, что больше всего времени заняла разработка драйверов для операционной системы Windows. По словам Бэрри, ранее он уже имел опыт написания сложных программных кодов, но на этот раз ему пришлось выложиться на полную. Графический чип основан на платформе Arty Z7 с FPGA с использованием системных модулей Xilinx Kria SoM, включающих основные компоненты для работы системы.

Первоначально энтузиаст планировал просто собрать видеокарту, а после написать простенький код для вывода изображения на дисплей. В какой-то момент ему стало интересно пойти дальше, а результаты вы можете увидеть в ролике ниже. При написании программного обеспечения под операционную систему Windows Бэрри также разработал кастомное API для взаимодействия с GPU. В настоящее время видеокарта FuryGPU может запускать Quake в разрешении 720р, выдавая приличное количество кадров на уровне 44 fps. Программист планирует сделать свою работу открытой, выложив в свободный доступ не только драйвера, но и подробно остановившись на нюансах разработки графического чипа. Бэрри полагает, что кто-то может продолжить его работу, сделав графический чип ещё более мощным. Добавим, что пока на видеокарте запускается только Quake, а в этом нет ничего удивительного. Всё дело в том, что драйверы являются узким местом для любого графического чипа. Эксперты полагают, что именно плохие драйверы не позволили Intel заявить о себе в 2022 году. С тех пор компания выпустила несколько обновлений программного обеспечения, но было уже слишком поздно, ведь доверие потенциальных покупателей оказалось подорвано. В 2024 или 2025 синие планируют выпустить новую серию настольной графики и уже не повторят прежней ошибки.



