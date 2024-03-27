Причина в быстром старении мозга бедных людей, что и приводит к утере когнитивных навыков

Учёные и философы тысячелетиями бились над теорией существования идеального общества. Об этом говорил Платон, а после к теме подключились писатели и философы средних веков. Религия подходит к данному вопросу намного проще, указывая на существование лучшего мира за границами нашего понимания. Таким образом страдание и неравенство в религии преподносится как нормальный процесс, который проходят люди перед обращением к богу. Главным движущим элементом такой логики является вера, которая позволяет человеку справляться со всеми насущными трудностями. А между тем статистика свидетельствует о том, что классовое неравенство между людьми продолжает расти. Пожалуй, такой огромный разрыв между богатыми и бедными наблюдался только в средние века, после чего население многих стран получило больше возможностей для самореализации. Ну а сегодня большая часть всего ценного сосредоточена в руках 100 наиболее состоятельных семей, которые управляют не только добычей, но и производственными мощностями.

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Ведущую скрипку играет полупроводниковая отрасль, где рост инноваций позволил нескольким компаниям получить в своё распоряжение неограниченные финансовые ресурсы. В то же время целые страны и регионы продолжают страдать от бедности, выступая в качестве ресурсной базы для США и Европы. Иногда богатые государства бросают этим странам несколько косточек с барского стола, но по большей части всё ограничивается моральной поддержкой. При этом давно замечено, что первые поколения выходцев из бедных стран даже при получении европейского или американского гражданства редко добивается успеха. Даже люди с образованием получают минимальную заработную плату и не могут выбраться из долгового капкана. Похоже, сегодня у учёных появился неожиданный ответ, который проливает на особенности когнитивных функций людей. Любопытными результатами эксперимента поделились исследователи из Университета Лозанны и Женевского университета в Швейцарии. Особый интерес представляют выводы, которые позволили проследить влияние социально-экономических факторов на здоровье мозга.

Учёные выяснили, что низкий доход семьи может быть связан с более быстрым старением белого вещества в мозгу. Проще говоря, если человек долгое время жил в нищете и остро нуждался в пище или предметах первой необходимости, то его когнитивные функции будут потенциально ниже, чем у изнеженного удобствами европейца. Для проведения исследования было проанализировано состояние мозга 751 человека в возрасте от 50 до 91 года. После учёта различных факторов, включая возраст, пол и основные проблемы со здоровьем, учёные пришли к выводу, что у людей из более бедных семей наблюдался более выраженный процесс старения белого вещества мозга по сравнению с теми, кто не испытывал проблем с доступа к пище и предметам первой необходимости. Отмечается, что белое вещество играет важную роль в передаче сигналов в мозгу, и его количество позволяет говорить о высоких или низких когнитивных способностях человека. Ну а результаты исследования доказали, что у людей из бедных семей было меньше белого вещества в мозге. С возрастом количество белого вещества в голове постоянно испытывающих нужду людей снижается, что говорит о стремительном старении мозга и ухудшении когнитивных функций.

Что любопытно, образование и физического состояние организма не оказывает влияния на количество серого вещества. Человек мог ранее получить высшее образование, но находясь в бедной среде будет уступать своим сверстникам по уровню когнитивного развития. В итоге продолжительная нужда приводит к тому, что бедные просто не способны тягаться с богатыми на равных, занимая низкие должности и получая плохое качество жизни. Одновременно с этим учёные обнаружили, что у людей с более высоким уровнем дохода изменения в мозге не оказывали такого негативного влияния на когнитивные функции даже с возрастом. Это может свидетельствовать о том, что более высокий уровень дохода может выступать своеобразным защитным механизмом от ухудшения когнитивных способностей, несмотря на процессы старения мозга. Исследователи не ставят знака равенства между бедными и глупыми людьми, но констатируют наличие высокой корреляции между отсутствием доступа к нормальному образу жизни и посредственными когнитивными навыками. При этом реальная жизнь показывает, что часто состоятельные люди с высшим образованием не всегда пользуются потенциалом своего мозга, тогда как бедные вынуждены постоянно находиться в движении, пытаясь найти средства для пропитания. На следующем этапе исследователи планируют детально изучить вопрос с участием групп людей из разных этносов. Это позволить оценить разницу в когнитивных навыках и количестве серого вещества в голове европейцев и жителей беднейших стран в Африке. Также будет интересно выявить наследственность и изменения в количество белого вещества в мозгу людей, которые уже родились в странах Европы и не испытывают нужды.