Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Разрушенный мост в Балтиморе обойдётся бюджету США дороже, чем военная помощь Украине на 2024 год
Эксперты полагают, что в таких условиях добиться выделения Украине военной помощи будет крайне сложно

реклама

Многие международные аналитики указывают на целый ряд техногенных катастроф, которые стали характерны для Америки времён правления Байдена. Некоторые и вовсе пишут, что США стали больше похожи на находящуюся в упадке империю и сильно напоминают умственное и физическое состояние своего президента. Известно, что Байден крайне мало внимания уделяет проблемам своей страны, предпочитая отпускать неуместные шутки на фоне происходящих трагических событий. А между тем эксперты сходятся во мнении, что США остро нуждаются в модернизации железнодорожного полотна. Существуют явные проблемы в здравоохранении, не говоря уже о социальной сфере, деньги из которой уходят на поддержку беженцев. За последние годы границу пересекли сотни тысяч мигрантов, многие из которых влились в местные преступные группировки, увеличивая и без того криминогенную обстановку в крупных городах. Метро Нью-Йорка небезопасно после наступления темноты, а улицы города завалены мусором и заставлены палатками с бездомными. Государственный сектор остро нуждается в финансовой помощи, а между тем Америка получает самый крупный военный бюджет за всю историю.

реклама

При этом сам Байден ещё и активно требует выделить Украине несколько десятков миллиардов долларов, вызывая протесты со стороны большей части общества. Транши пока зависли в воздухе, ну а вчерашняя катастрофа стала очередным напоминаем властям о необходимости уделять больше внимания внутренним проблемам. Напомним, 26 марта в городе Балтимор грузовое судно Dali врезалось в опору моста Key Bridge. Столкновение произошло так быстро, что наземные службы не успели ничего предпринять, а в итоге мост в считанные секунды развалился на части и рухнул. Не обошлось без жертв, а среди погибших числится несколько водителей машин, которые в это время находились на мосту. Удалось найти тела всего нескольких из них, тогда как другие считаются пропавшими без вести. Погибшими значатся 6 человек, но к вечеру 27 марта количество жертв может вырасти в несколько раз. Власти США вышли за связь с прессой ещё вчера, полностью отвергая версию о теракте. В Белом доме заявили, что речь идёт об отключении двигателя судна, которое начало терять ход сразу же после выхода из дока. 

Без объяснения остаются причины катастрофы, поскольку отключение двигателя должно было привести к остановке судна, а капитан обязан был бросить якорь. Эксперты пока не готовы делать точные выводы, хотя в их распоряжении имеются как карды движения Dali до столкновения, так и данные телеметрии с бортовых систем. Что любопытно, капитан корабля имеет украинское гражданство и обладает значительным опытом работы в море. Утром были опубликованы данные бортовых журналов, после чего вопросов стало ещё больше, ведь судно резко изменило курс за 2 минуты перед столкновением с опорой моста. Причин для подобного решения не было, а в настоящее время команда судна находится на допросе. Сложно сказать, получит ли общественность правдивые ответы, но пока эксперты приступили к подсчёту финансовых потерь от разрушения моста и блокировки гавани. Согласно предварительным данным, только прямой ущерб экономике США может достичь 81 миллиарда долларов, ну а сопутствующие потери будут ощущаться даже спустя несколько лет. 

Эксперты пишут, что главная проблема заключается в полной невозможности принимать и отправлять грузы в порту Балтимора. А между тем это девятый по торговым объёмам порт в США, в котором только во время катастрофы находилось 10 кораблей. В настоящее время порт закрыт, а все суда, находящиеся в нём, заблокирована на неопределённый срок. По мнению экспертов, восстановительные работы займут по меньшей мере неделю, но могут продлиться и 10-15 дней. Во многом окончательное решение об открытии порта будет зависеть от того, выделит ли правительство нужную сумму для покрытия ущерба, ну а со свободными деньгами сегодня в США всё очень плохо. Согласно официальной статистике, только за 2023 год через порт Балтимора прошло грузов на 81 миллиарда долларов, а специалисты полагают, что прямые убытки от простоя порта составляют 9 миллионов долларов в сутки. Известно, что часть грузов была перенаправлена в другие порты, но в настоящее время потребуется не только восстановить работу порта, но и создать понтонную альтернативу уничтоженному мосту. Строить новый мост никто не станет, а попытка проложить наземный маршрут обойдётся перевозчикам слишком дорого. Без прямого соединения между двумя сторонами реки эффективность порта снизится, ну а всё это окажет негативное влияние на экономику региона. Некоторые американские политики уже заметили, что ущерб от катастрофы с участием украинского капитана оказался значительно выше, чем Байден хотел выделить оружия для украинской армии. Эксперты полагают, что в таких условиях договориться о новых траншах для Киева Белому дому и Конгрессу практически нереально. 

#политика #балтимор #разрушенный мост
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
11
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
1
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
+
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
3
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
4
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
5
Golem: Поезд с двигателем на водородном топливе установил рекорд, проехал 2800 км без дозаправки
+
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
4
Московский суд заочно арестовал главу СБУ по статье о терроризме
+
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
Минобороны Дании передаст 19 истребителей F-16 Украине, а 24 продаст Аргентине
4
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
New Atlas: Парафин в бетоне поможет продлить срок его службы и растопить лёд на дороге
1
Army Recognition: Аргентина близка к завершению сделки по приобретению 24 истребителей F-16 у Дании
+
Amazfit тестирует мониторинг артериального давления на своих умных часах
1
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
4
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
1
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
11
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
72
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
31
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
25
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
2
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
11
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
26

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
16:50
Сетевой разъём... Ностальгия...
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
E. S.
16:46
Русские просто ушли из Бучи, когда было договорились с вами о прекращении действий. Но договариваться со лживыми террористами бесполезно. Мы ушли а вы продолжили войну. А все могло тогда остановиться ...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
boo4a
16:43
1050 -10% - таки ближе к телу
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
boo4a
16:41
азиатов тоже навалили
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
E. S.
16:35
Это как разговаривать с зомби террориста. Вам с детства на шествиях террористическое мышлени прививали, гиляки, на ножи и пр. Причем, это не после 14го. Я видел видео с фашистскими шествиями от 1998 г...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Сергей
16:32
«Чтобы преодолеть притяжение Земли, нужна первая космическая скорость, которая примерно равна 11,2 км/с или около 40 000 км/ч» Садись, два! Это вторая космическая скорость, необходимая для перехода о...
Китай строит гигантский электромагнитный рельсотрон для запуска космических кораблей
E. S.
16:31
Тут вот даже одного польского генерала-гастрарбайтера прихлопнули...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Зю
16:29
Харьков: Остаётся без электричества НиколайНикифоров: Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Gonshik
16:28
Как же задолбали эти каждодневные нищебродские вайны.
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
OgoGoLog
16:27
Приквел сериала "Крым за контрнахрюк". США и Украина братские народы в вопросах определения сроков военных операций.
Telegraph: Британия в случае конфликта с Россией продержится не дольше двух месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем