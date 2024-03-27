Эксперты полагают, что в таких условиях добиться выделения Украине военной помощи будет крайне сложно

Многие международные аналитики указывают на целый ряд техногенных катастроф, которые стали характерны для Америки времён правления Байдена. Некоторые и вовсе пишут, что США стали больше похожи на находящуюся в упадке империю и сильно напоминают умственное и физическое состояние своего президента. Известно, что Байден крайне мало внимания уделяет проблемам своей страны, предпочитая отпускать неуместные шутки на фоне происходящих трагических событий. А между тем эксперты сходятся во мнении, что США остро нуждаются в модернизации железнодорожного полотна. Существуют явные проблемы в здравоохранении, не говоря уже о социальной сфере, деньги из которой уходят на поддержку беженцев. За последние годы границу пересекли сотни тысяч мигрантов, многие из которых влились в местные преступные группировки, увеличивая и без того криминогенную обстановку в крупных городах. Метро Нью-Йорка небезопасно после наступления темноты, а улицы города завалены мусором и заставлены палатками с бездомными. Государственный сектор остро нуждается в финансовой помощи, а между тем Америка получает самый крупный военный бюджет за всю историю.

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При этом сам Байден ещё и активно требует выделить Украине несколько десятков миллиардов долларов, вызывая протесты со стороны большей части общества. Транши пока зависли в воздухе, ну а вчерашняя катастрофа стала очередным напоминаем властям о необходимости уделять больше внимания внутренним проблемам. Напомним, 26 марта в городе Балтимор грузовое судно Dali врезалось в опору моста Key Bridge. Столкновение произошло так быстро, что наземные службы не успели ничего предпринять, а в итоге мост в считанные секунды развалился на части и рухнул. Не обошлось без жертв, а среди погибших числится несколько водителей машин, которые в это время находились на мосту. Удалось найти тела всего нескольких из них, тогда как другие считаются пропавшими без вести. Погибшими значатся 6 человек, но к вечеру 27 марта количество жертв может вырасти в несколько раз. Власти США вышли за связь с прессой ещё вчера, полностью отвергая версию о теракте. В Белом доме заявили, что речь идёт об отключении двигателя судна, которое начало терять ход сразу же после выхода из дока.

Без объяснения остаются причины катастрофы, поскольку отключение двигателя должно было привести к остановке судна, а капитан обязан был бросить якорь. Эксперты пока не готовы делать точные выводы, хотя в их распоряжении имеются как карды движения Dali до столкновения, так и данные телеметрии с бортовых систем. Что любопытно, капитан корабля имеет украинское гражданство и обладает значительным опытом работы в море. Утром были опубликованы данные бортовых журналов, после чего вопросов стало ещё больше, ведь судно резко изменило курс за 2 минуты перед столкновением с опорой моста. Причин для подобного решения не было, а в настоящее время команда судна находится на допросе. Сложно сказать, получит ли общественность правдивые ответы, но пока эксперты приступили к подсчёту финансовых потерь от разрушения моста и блокировки гавани. Согласно предварительным данным, только прямой ущерб экономике США может достичь 81 миллиарда долларов, ну а сопутствующие потери будут ощущаться даже спустя несколько лет.

Эксперты пишут, что главная проблема заключается в полной невозможности принимать и отправлять грузы в порту Балтимора. А между тем это девятый по торговым объёмам порт в США, в котором только во время катастрофы находилось 10 кораблей. В настоящее время порт закрыт, а все суда, находящиеся в нём, заблокирована на неопределённый срок. По мнению экспертов, восстановительные работы займут по меньшей мере неделю, но могут продлиться и 10-15 дней. Во многом окончательное решение об открытии порта будет зависеть от того, выделит ли правительство нужную сумму для покрытия ущерба, ну а со свободными деньгами сегодня в США всё очень плохо. Согласно официальной статистике, только за 2023 год через порт Балтимора прошло грузов на 81 миллиарда долларов, а специалисты полагают, что прямые убытки от простоя порта составляют 9 миллионов долларов в сутки. Известно, что часть грузов была перенаправлена в другие порты, но в настоящее время потребуется не только восстановить работу порта, но и создать понтонную альтернативу уничтоженному мосту. Строить новый мост никто не станет, а попытка проложить наземный маршрут обойдётся перевозчикам слишком дорого. Без прямого соединения между двумя сторонами реки эффективность порта снизится, ну а всё это окажет негативное влияние на экономику региона. Некоторые американские политики уже заметили, что ущерб от катастрофы с участием украинского капитана оказался значительно выше, чем Байден хотел выделить оружия для украинской армии. Эксперты полагают, что в таких условиях договориться о новых траншах для Киева Белому дому и Конгрессу практически нереально.