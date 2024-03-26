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Bublik1
«Байкал электроникс» пытается наладить процесс корпусирования чипов на российских фабриках
Пока больше половины чипов оказываются бракованными

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Даже до распада СССР полупроводниковая промышленность страны не считалась самой передовой в мире. Определённые успехи были, но соперничать с иностранными конкурентами было сложно. Ну а после того, как свободный рынок захватил некогда единое пространство СНГ, о собственном производстве и вовсе забыли. Казалось, что американские компании обеспечат россиян достаточным количеством продукции, но в какой-то момент стало ясно, что янки настроены не очень дружелюбно. Особенно отчётливо о намерениях Вашингтона стало понятно после начала торговой войны между США и Китаем. В настоящее время в Поднебесной разрабатываются альтернативные технологии, но догнать иностранные компании пока не выходит. В какой-то момент в Белом доме запретили поставлять в Китай литографы для производства современных чипов, ну а данная технология крайне сложна, а создание собственных станков займёт несколько лет. 

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Ну а в России до 2022 года прекрасно обходились незначительными заказами на заводах TSMC, где свои процессоры выпускала компания Baikal. Собственные литографы никто и не думал развивать, а в итоге после введения санкций на острове Тайвань зависло 300 000 процессоров российской компании. Поскольку доступа к 14-нм технологическому процессору в России нет и не было, то перевести чипы на собственные технологии оказалось невозможно. Несколько лет назад правительство озвучило планы, согласно которым к 2030 году российские инженеры смогут создать собственные литографы, выпускающие чипы по 14-нм технологическому процессу, но даже сегодня неясно, удастся ли подобные планы осуществить в условиях санкций. Как бы там ни было, но некоторые движения вперёд наблюдаются, о чём сообщают «Ведомости». В издании пишут о том, что «Байкал электроникс» расширяет эксперименты про корпусированию своих чипов. Оказывается, ещё в 2021 году были произведены первые попытки упаковки кристаллов в специальный корпус, а тесты проводились на базе холдинга GS Group в Калининградской области. Были ли тесты успешными, в прессе не пишут, но недавно было принято решение начать упаковку на мощностях «Микрона» и «Миландра», располагающихся в Зеленограде недалеко от Москвы. 

Для информации, корпусирование представляет собой процесс упаковки кристаллов в готовый корпус, изготовленный под определённый сокет. Процесс требует высокой точности и включает несколько стадий, в рамках каждой из которых применяется полная автоматизация без участия человека. Обычно людям доверяют только конечный осмотр готового процессора перед его упаковкой в коробку. Сам процесс корпусирования намного проще производства самого чипа, но требует создания высокоточной производственной базы, которой ранее в России не было. До 2022 года выпуск самих чипов и их корпусирование осуществлялось на фабриках тайваньской TSMC. Уже больше двух лет российские заказчики находятся под санкциями, а значит приходиться искать альтернативные решения. Ну а поскольку из-за дефицита полупроводниковых мощностей в 2021 году TSMC была завалена заказами, то российская «Байкал электроникс» решила начать эксперименты по корпусированию чипов. Эксперты считают, что стоимость этого процесса может быть равна половине цены готового чипа, а значит речь идёт о чрезвычайно выгодном предприятии. 

На отечественном рынке корпусированием микроэлектроники занимаются несколько предприятий, включая GS Nanotech, Зеленоградский нанотехнологический центр и Воронежский завод полупроводниковых приборов. Указанный выше «Миландр» ранее не имел опыта корпусирования сложных чипов, занимаясь процессом упаковки микроконтроллеров и периферийных микросхем. По данным журналистов, первые партии чипов не вызывают оптимизма, поскольку процесс столкнулся с трудностями. Оказалось, что больше половины готовой продукции представляет собой брак, а эксперты полагают, что потребуется какое-то время на настройку оборудования и получение достаточного опыта. Сотрудники должны полностью освоить процесс корпусирования, поскольку без этого добиться желаемого не выйдет. На предприятии сообщают, что всё это не проблема, а значит вскоре процент брака снизится до приемлемого уровня. В данном случае неясно, где «Байкал электроникс» взяла кристаллы для чипов, которые упаковываются на российском производстве. Отечественные литографы способны выпускать процессоры в лучшем случае на 65-нм технологическом процессе, а более тонкие узлы пока не созданы. Добавим, что частично проблему нехватки процессоров для нужд госсектора удалось решить благодаря китайским поставкам. В прессе писали о поставках со стороны Loongson, но точное количество единиц, поступивших на российский рынок, не называлось. 

#полупроводники #технологии #байкал электроникс
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