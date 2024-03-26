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Bublik1
Согласно опросам, 50% руководителей компаний готовы заменить людей на умные алгоритмы на базе ИИ
ИИ ещё не достиг нужного уровня развития, а руководство компаний уже мечтает о том, как бы побыстрее избавиться от сотрудников и получать больше прибыли

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Аналитики полагают, что в ближайшие несколько лет рынок высокопроизводительных чипов для обучения систем на базе ИИ будет развиваться максимально быстрыми темпами. После небольшого затишья, когда большую часть рынка контролировала NVIDIA, попытки наладить производство аналогичной продукции предпринимают и другие крупные полупроводниковые компании. Так, Intel рассказала о высокопроизводительном графическом процессоре Gaudi 2, который вызывает интерес у многих потенциальных покупателей. Релиз данного продукта состоится ближе к концу 2024 года, ну а к тому времени Gaudi 2 может сильно устареть. Всё дело в том, что недавно Дженсен Хуанг представил новое поколение GPU на архитектуре Blackwell. Производительность графического чипа настолько высокая, что места для конкурентов на рынке может просто не остаться. Эксперты полагают, что Instinct MI300X от AMD имеет право на существование, но компании придётся пересмотреть свою ценовую политику, ну а это означает снижение маржи и может сделать видеокарту убыточной. 

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Как бы там ни было, AMD и Intel обязательно включатся в гонку, ну а результат мы увидим уже в 2025 году. Эксперты полагают, что у многих людей есть и другие заботы, ведь пока мы с интересом следим за противостоянием полупроводниковых гигантов, умные машины начнут забирать наши рабочие места. Недавно были опубликованы результаты исследования, проведённого специалистами Beautiful.ai. Эта компания работает в области создания программного обеспечения, которое неплохо справляется с презентациями с использованием искусственного интеллекта. По данным анонимного опроса ведущих руководителей в отрасли стало ясно, что многие из них не против радикальных мер, позволяющих повысить эффективность труда и увеличить доходность своего бизнеса. После опроса 3000 руководителей ИТ-компаний выяснилось, что 50% из них не имеют ничего против увольнения сотрудников и замены их на искусственный интеллект. При этом 41% уже сегодня проявляет интерес к данной проблеме и видит перспективы в появлении более продуктивных алгоритмов, способных сократить операционные расходы и наладить автоматизацию рабочих процессоров. 

Очевидно, что ИИ не нуждается в заработной плате. Машине не нужны выходные дни, не говоря уже об отпуске или болезни, когда обычные сотрудники покидают компанию на длительный срок. У ИИ нет профсоюза, а значит машина не будет требовать соблюдения своих прав и без проблем согласится выполнять задачи сверхурочно или даже круглосуточно. ИИ может писать код, искать ошибки и выполнять десятки других задач, ну а Дженсен Хуанг прямо говорит о том, что в ближайшие 10 лет большая часть программистов окажется не востребована на рынке труда. Особенно это коснётся новичков, которые плохо разбираются в своих задачах и легко могут быть заменены машиной. Также увольнения коснутся мидлов, задачи которых ощутимо сложнее и пока не по зубам ни одному ИИ. Эксперты отмечают, что искусственный интеллект способен уже сегодня решать самые сложные задачи, но в настоящее время подобные системы обладают низкой универсальностью, а проблему предстоит решить путём разработки более совершенных алгоритмов. Что до результатов опроса, то сотрудничество между умными машинами и людьми кажется всё менее вероятным, а многие аналитики уверены, что мы стоим на пороге технологической революции. Без работы останутся миллионы людей по всему миру, которым придётся получать новую квалификацию.

В ходе опроса также удалось выяснить, что 48% работодателей уверены в том, что машина окажется более выгодной в финансовом плане, чем люди. 40% руководителей даже подсчитали, что один ИИ заменит сразу несколько квалифицированных сотрудников, а умная машина без проблем сможет взять на себя и более сложные обязанности. Дошло до того, что 45% владельцев компаний и вовсе считают, что заработные платы сегодня слишком высокие. Эти руководители полагают, что можно будет снизить выплаты людям, поскольку человек не сможет конкурировать с ИИ, а значит и заработная плата менее эффективным работникам должна быть ниже. При этом 62% руководителей разделяют опасения своих подчинённых, поскольку уверены в том, что многие люди действительно находятся под угрозой потери рабочего места. В ходе опроса топ менеджеров удалось выяснить, что около 66% всех людей опасаются скорого увольнения, поскольку автоматизация стала реальностью с приходом более продвинутых систем на базе ИИ. 

По мнению аналитиков, беспокоиться следует не только программистам. Согласно некоторым прогнозам, к 2030 году до 2 миллионов человек могут лишиться своей работы только в США, но на самом деле это всего лишь начало. Всё дело в том, что умные алгоритмы действительно быстро развиваются, а эксперты полагают, что в 2030 году большая часть производств будет так или иначе использовать ИИ в своей работе. Это сделает ненужным целый ряд сотрудников, а появление умных машин так или иначе повлияет на 300 миллионов людей по всему миру к 2030 году. Авторы опроса констатируют, что около 90% специалистов, которые ежедневно работают с системами на базе ИИ, выражают беспокойство. Люди опасаются, что после того, как они обучат умные машины, то им самим места у компьютеров не останется. Отметим, что это всего лишь один из прогнозов, а примерно такая же паника возникла во времена массовой замены печатных машинок на компьютеры. Тогда эксперты полагали, что люди станут не нужны, но в итоге произошло обратное. Скорее всего, нам просто придётся повышать свою квалификацию и осваивать новые навыки. Дать более точный прогноз нереально, ведь пока ни одна крупная компания не столкнулась с массовыми увольнениями, а значит судить о последствиях прихода ИИ слишком рано. Или уже поздно, ведь руководство крупных компаний интересует две вещи: как повысить прибыль и как без потери для бизнеса уволить как можно больше сотрудников. 

#технологии #интересное #искусственный интелект
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