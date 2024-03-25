Применения таких технологий в рамках дрона-камикадзе может дать не только преимущества, но и нести дополнительные риски

Судя по всему, российские предприятия не только освоили массовое производство дронов-камикадзе «Герань-2», но и приступили к модернизации подобных устройств. Российские военкоры публикуют информацию о повышение скоростных характеристик путём замены двигателя на реактивный. Это позволяет снизить время, которое требуется на полёт к цели, а также повышает выживаемость беспилотника. Очевидно, что попасть по медленному дрону намного проще, на у это не все нововведения, которые были зафиксированы в последнее время. В марте текущего года украинские и иностранные источники опубликовали данные о необычных обломках российского беспилотника. Это всё ещё была «Герань-2», но на этот раз внутри найдена поворотная камера. Ну а поскольку изначально продвинутой камеры у БПЛА нет, то установка подобного устройства предполагает широкие возможности для оператора. Но прежде чем переходить к открывающимся перспективам нужно понимать, что для получения обратного сигнала с дрона требуется наличие беспроводной связи. Как оказалось, с этим также нет никаких проблем, ведь ещё в ноябре 2023 года были обнаружены обломки «Герани-2», в которых находился 4G-модемом и SIM-картой украинского оператора связи.

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В Киеве предположили, что сотовая связь использовалась для получения телеметрии с беспилотника, позволяя корректировать маршрут, высоту, траекторию полёта и другие характеристики удалённо. Всё это доступно оператору в режиме реального времени и повышает тактико-технические характеристики аппарата. Насколько такое решение является массовым, не уточняется, но российские эксперты видят в интеграции в дрон-камикадзе 4G-модема как очевидные плюсы, так и минусы. Прежде всего можно предположить, что была выпущена небольшая партия, а значит речь о полноценном стандарте не идёт. Не исключены ошибки в работе системы, а в целом простая конструкция может пострадать после добавления сложного устройства. Получение телеметрии и корректировка целеуказаний способны повысить точность наведения и повысить выживаемость беспилотника. Кроме того, можно поднять высоту полёта, что снизит шансы для обнаружения и поражения со стороны зенитных орудий.

При этом стоит понимать, что использование сотовой связи может быть ограничено зоной покрытия базовой сети мобильного оператора. Не везде есть доступ к антеннам, а значит часть полёта придётся преодолевать вслепую. В итоге эксперты полагают, что потвердеть или опровергнуть высокую эффективность использования 4G-модема и обратной связи в реальных боевых условиях пока невозможно. Мало того, дополнительные технологии упрощают обнаружение беспилотника средствами РЭБ противника и позволяет наводить на него ракеты с более высокой точностью. Это делает «Герань-2» более уязвимой и поясняет, почему подобные устройства до сих пор не стали массовыми. И вот здесь эксперты делают важную ремарку, которая делает риски оправданными. Всё дело в информационной войне, которую сегодня ведут обе стороны. Важным элементом противостояния стала возможность фиксации на видео уничтожения украинской техники и личного состава. Часто над полем боя находится разведывательный дрон, а некоторые беспилотники и сами способны передать в штаб последние секунды перед попаданием в танк или броневик.

Подобные кадры играют важную роль, ну а украинская сторона по этой части сильно проигрывает. Если раньше Герани били вслепую, то видео удара по крупному складу с оружием от первого лица может стать ещё одним доказательством низкой эффективности украинских систем ПВО. Не стоит забывать, что обе стороны стремятся не только уничтожить технику противника, но и показать момент на видео. Для Зеленского это крайне важно, поскольку способствует повышению доверия среди союзников, тогда как российские ролики доказывают преимущество оружия армии РФ на иностранными боевыми единицами. Кроме того, для Украины эффективность применения БПЛА крайне важна, ведь поставки нового оружия зависят от того, разумного ли использовалось то, что было передано ранее. В этом плане «Герань-2» с камерой способна сыграть важную роль в рамках информационного противостояния и подтвердить, что цель действительно была уничтожена. Отдельно отмечается, что благодаря удалённому доступу к камере повышается точность, не говоря уже о том, что есть факты использования 4G-модемов с украинской стороны. По большей части речь идёт о морских беспилотниках, которые корректируются во время атаки при помощи сотовой связи. Любой крупный конфликт приводит к росту технологического потенциала сторон, ну а опыт применения «Герани-2» с 4G-модемами и поворотными камерами позволяет улучшить разведывательные возможности и получить преимущество над противником с минимальными затратами.