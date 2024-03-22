Как оказалось, рука помощи со стороны Европы всё же имеет свою цену

Далеко не все знают о том, что сельское хозяйство в Европе по большей части убыточно. Предположим, если вы унаследовали ферму, то даже путём титанических усилий добиться её рентабельности будет практически невозможно. Власти отдельных стран активно используют технологии, повышающие производительность труда, но с годами продукция фермеров становится только дороже. Всё дело в том, что фермеры многих европейских стран давно живут только за счёт дотаций со стороны государства. Это не значит, что эти ребята работают плохо. На самом деле эффективность у них выше, чем в среднем по России, но в силу различий налогового законодательства и заработной платы одни и те же товары в Германии и в РФ будет стоить по-разному. Ну а поскольку немецкое правительство не может допустить, чтобы молоко в магазинах продавалось по 4 евро (в настоящее время стоит 1 евро за 1 литр длительного хранения), то за каждую корову фермер получает 100 евро в год. Существуют и другие льготы, включая поставки горючего, без которого трактор в поле не выйдет.

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Всё это до недавнего времени прекрасно функционировало. Денег в европейской казне на сельское хозяйство было достаточно, а внутренний рынок находился под контролем. В 2022 году Европа совершенно неожиданно дала дорогу украинским фермерам на свой рынок, отменив ввозные пошлины и любые ограничения. Результатом стало банкротство тысяч хозяйств по всему ЕС, поскольку конкурировать с низкими ценами на зерновые и мясо птицы европейцы не могут. Первыми начали бунтовать польские фермеры, которые буквально жили на границе с Украиной. В какой-то момент вспыхнула вся Европа, а к польским крестьянам присоединились жители Бельгии, Испании, Франции и Италии. Фермеры выходили на улицы, устраивали массовые стачки и наполняли главные площади городов зловонными запахами. Согласно опросам, большая часть европейцев выступает в поддержку фермеров, ну а в ходе консолидированной борьбы удалось добиться ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в целый ряд стран. Соответствующее решения приняла Франция, Польша и другие государства, пытающиеся не допустить разорения собственных фермеров.

Ну а поскольку Зерновая сделка больше не работает, то фермерам из ЕС стало проще отслеживать и блокировать перемещение украинских грузовиков. Эксперты полагают, что европейские инициативы нанесут сельскому хозяйству Украины значительный ущерб, но пока обе стороны занимают выжидательную позицию. На фоне таких пессимистичных новостной канал WION обращает внимание на положение дел в России. Там подсчитали, что урожай 2023-2024 годов превысил 91 тонн зерновых, что позволило России занять четвёртое место в мире. Росту урожайности способствуют благоприятные погодные условия, а особый акцент делается на экспортной составляющей. Оказывается, по итогам сбора урожая 2023-2024 года Россия сможет поставить на мировые рынки 51 миллион тонн пшеницы, что на целых 3 миллиона выше, чем было за прошлый отчётный период. Благодаря таким показателям Россия смогла не только удержать за собой место главного экспортёра, но и упрочить позиции. Так, на долю Европейского союза пришлось 36.5 миллиона тонн зерновых, тогда как Канада заняла третью строчку, поставив 24 миллиона тонн.

Добавим, что на четвёртой позиции разместилась Австралия, экспортировавшая 23.5 миллиона тонн, тогда как Украина заняла пятую строчку, отправив за рубеж 16 миллионов тонн. И вот здесь и кроется самое важное, ведь Россия по большей части не поставляла пшеницу в Европу, тогда как основной экспорт украинских зерновых пришёлся именно на соседние страны. До 202 года ЕС не испытывал нехватки в пшенице, но из-за отмены торговых пошлин закупил огромное количество зерновых по бросовым ценам. Первое время такой шаг казался местным политикам выгодным, но внезапная череда банкротств фермерских хозяйств заставила задуматься о реальной пользе беспошлинной торговли с Киевом. Многие европейские политики крайне возмущены новыми ограничениями, тогда как в Украине данная тема на телевидении не фигурирует. Напомним, в 2014 году украинская оппозиция на Майдане обещала населению свободную торговлю с Европой, возможность работать в любой стране ЕС и массу других преимуществ. Пока из всего обещанного местное население получило только шанс умереть за немецких бюргеров. Миллионы украинцев выехали за рубеж, где претендуют на самые низкооплачиваемые работы, обслуживая всё тех же бюргеров в магазинах, в домах престарелых и других аналогичных учреждениях.