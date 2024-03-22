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Bublik1
Илон Маск рассказал о новом чипе Neuralink Blindsight, который сможет вернуть зрение слепым людям
По словам Илона, технология уже работает на обезьянах

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Вчера Илон Маск опубликовал видео, на котором первый человек, решившийся принять участие в тестирование мозгового импланта, играет в шахматы силой мысли. Подробности работы технологии не раскрываются, но на видео можно рассмотреть реакцию самого пациента и понаблюдать за эффективностью технологии Neuralink. Мужчина по имени Ноланд Арбоу рассказал, что пытался с помощью силы мысли играть в Civilization VI и шахматы. Как уже было сказано выше, подробности не разглашаются, но в данном случае очевидно, что технология слишком сырая и не смогла осилить такую масштабную стратегию. А вот с шахматами всё проще, что открывает широкие возможности перед самим пациентом. Арбоу заявил, что пока у технологии есть только один недостаток в виде быстро разряжающегося аккумулятора. Оказывается, батарейки хватает только на пару часов игры, а после приходится ждать, когда она получит заряд. Пациент рассказал, что в будущем планируется поставить более ёмкий аккумулятор, который будет заряжаться в тот момент, пока человек спит. 

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Словом, пока дела и Илона идут неплохо, ведь первый результат уже есть. Не секрет, что похожую технологию показывали и менее именитые стартапы, но только у Маска есть достаточно денег, чтобы сделать мозговые импланты массовыми. Похоже, миллиардер не собирается останавливаться на достигнутом, ведь сразу же после ролика в сети появилось его заявление об ещё более амбициозном проекте. Речь о проекте Neuralink Blindsight, главная задача которого будет заключаться в том, чтобы восстановить или даже вернуть зрение слепым людям. Илон напомнил, что в 2023 году он обещал начать работу в этом направлении, ну а сегодня Neuralink добилась важного прорыва, о чём следует сообщить заинтересованной общественности. Оказывается, технология испробована на обезьянах, где показывает неплохие результаты. Илон признал, что первое время ожидать запредельного качества картинки не приходится. Графика будет похожа на ту, что давали первые игровые приставки Nintendo, но со временем визуальная составляющая не только достигнет уровня привычного людям, но и уйдёт вперёд. 

И вот здесь и кроется самое интересное. Всё дело в том, что на начальных этапах инвестирования в Neuralink Маск говорил исключительно о суперспособностях. Он долго и упрямо рассказывал о скором приходе продвинутого ИИ, который несёт опасность человечеству. Якобы, машина будет намного более продвинутой обычных людей. Она сможет быстрее думать, принимать более верные решения и хранить в памяти невероятное количество информации. Именно тогда Илон начал сетовать на недостатки нашей физиологии и необходимость усиления человека путём новых технологий. Неясно, с какими сложностями на пути столкнулся миллиардер, но в какой-то момент его риторика приобрела совершенно другой оттенок. Вместо суперспособностей он заговорил о помощи парализованным людям, а после перешёл к необходимости восстановления зрения и других функций человеческого тела за счёт ещё не существующих имплантов. Осенью 2023 Маск заявил, что разработка чипа для восстановления зрения продлится несколько лет, а только после этого будут представлены результаты. Похоже, определённых успехов с обезьянами удалось достичь уже сегодня, хотя никаких подтверждений прессе предоставлено не было. 

Эксперты полагают, что восстановление зрения будет происходить не так, как хотелось бы многим людям. Запустить повреждённые нервные окончания технология не способна, но зато может передавать информацию напрямую в мозг. Таким образом человек будет одевать специальные очки или массивный шлем, который сможет обрабатывать зрительные сигналы. После этого информация будет поступать в кору головного мозга, что позволит человеку видеть те или иные объекты. По мере совершенствования технологии зрение будет всё более чётким, а сам Илон уверен, что в будущем это позволит вернуть зрение даже тем, кто родился слепым. Ну и очевидно, что скрытой целью является разработка более продвинутых технологий, которые дадут человеку способности оптического увеличения удалённых объектов, фотографирования и многое другое. Ну а первым пациентам предстоит пройти долгий путь. По мнению учёных, людям придётся в буквальном смысле научиться видеть. Даже если передать изображение в мозг, то зрение не вернётся за одну секунду. Потребуются длительные тренировки, а со временем процесс станет проходить быстрее и будет менее болезненным. 

#технологии #илон маск #neuralink #neuralink blindsight
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