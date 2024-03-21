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Bublik1
Крупные российские ритейлеры требуют понизить беспошлинный порог до 200 евро с 1 апреля 2024 года
Обращение в правительство РФ поступило от ассоциации АКОРТ

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Сегодня любой гражданин России может заказать из китайского магазина товары на сумму до 1000 евро и не заплатить за них ни копейки в качестве таможенного взноса. Подобная практика жителям большинства стран мира недоступна, а торговые пошлины считаются простым и эффективным способом повышения спроса на внутреннем рынке. В данном случае не так важно, какие товары будут покупать жители страны, ведь с каждого из них в казну поступит не только торговая пошлина, но и налог. Ну а это отличный стимул для властей, которые таким образом получают бюджетные поступления. Подобная практика действуют повсеместно, а в некоторых государствах любой товар облагается налогами. Приведём любопытную систему расчётов в Германии. Предположим, рядовой немец решил на швейцарском сайте купить дорогой фотоаппарат. С учётом доставки на склад в Германии товар будет стоить 2020 евро. Сюда добавляется таможенная пошлина в размере 6.7% (135.34 евро). Не стоит забывать о НДС, который составляет 19% и равен 409.51 евро. Почтовая пошлина не превысит 10 евро, а в результате все издержки достигнут 551 евро, что приведёт к удорожанию товара до 2570 евро.

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Эксперты отмечают, что здесь применена не максимальная ставка, а значит в некоторых случаях придётся выложить ещё больше. Ну а в России сегодня можно ввозить товары из других стран на сумму до 1000 евро и ничего не платить. Первоначально подобная мера должна была смягчить санкционное давление на рядовых граждан. В итоге инструмент выполнил свою задачу и сегодня многим кажется несвоевременным. По данным «Известий», группа российских ритейлеров предлагает снизить пороговый лимит беспошлинного ввоза товаров с 1000 евро до 200 евро. Идея была высказана Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и уже поступила на рассмотрение российских властей. В состав группы АКОРТ входит 26 розничных сетей по всей стране. Например, М.Видео-Эльдорадо, Азбука Вкуса, X5 Group (Перекрёсток и Пятёрочка), Ашан, DNS, Магнит и многие другие. Сокращение лимита на беспошлинный ввоз означает, что, если житель страны превысит установленный лимит, например, купив в зарубежном интернет-магазине дорогой смартфон, ему придётся уплатить дополнительную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости товара. Простой пример, если сегодня купить смартфон стоимостью 50 тысяч рублей из Китая можно без дополнительных расходов, то после введения пошлины придётся отдать в казну 7500 рублей. 

Как вы могли заметить, покупатели из РФ освобождены от уплаты дополнительных налогов, которые вносят жители европейских государств. Представители АКОРТ предлагают рассмотреть инициативу как можно скорее и понизить лимит беспошлинного взноса уже с 1 апреля 2024 года. Отметим, что до 2022 года лимит действительно составлял 200 евро, а власти разработали стратегию, предполагающую понижение суммы беспошлинного воза товаров. Некоторые политики полагали, что нужно снизить порог до 20 евро или совсем его отметить, что пойдёт на пользу отечественным ритейлерам. Санкции помешали осуществлению этого плана, но сегодня поставки по параллельному импорту кажутся относительно стабильными. Крупные торговые сети наладили импорт всей необходимой продукции, переориентировав рынок на Китайский, а также закупая небольшое количество электроники и техники европейских брендов. Представители АКОРТ уверены, что все цели, которые правительство ставило путём повышения беспошлинного порога до 1000 евро, были достигнуты, а значит удерживать показатели на текущем уровне не стоит. Ассоциация обратилась к вице-премьеру России Алексею Оверчуку с предложением о том, что поддержка лимита в 1000 евро нуждается в корректировке. 

В письме указывается на необходимость поддержки отечественного производителя. Согласно АКОРТ, российские предприниматели сумели адаптироваться к санкциям и даже увеличить импорт. В некоторых случаях это негативным образом отразилось на ценах, но конкурировать с дешёвым Китаем довольно сложно. В АКОРТ уверены, что сокращение лимита станет отличным стимулом не только для российских, но и иностранных производителей. В итоге конкуренция на рынке вырастет, что позволит снизить количество товаров, ввезённых согласно так называемому «серому импорту». Журналисты полагают, что как минимум два российских министерства выступают в пользу снижения таможенного потолка до 200 евро. Одним из приверженцев подобных мер считается Минэкономразвития, где мотивируют снижения беспошлинного таможенного взноса необходимостью пополнения федерального бюджета. Известно также, что Минфин выступает против сохранения лимита на текущем уровне, ну а в результате шансы понижения верхней планки кажутся высокими. Некоторые сомнения на этот счёт высказывают представители Минцифры, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы России. Там считают, что нужно либо оставить всё без изменений, либо понизить беспошлинный взнос до 500 евро. 

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уверен, что сегодня лимит в 1000 евро оказывает значительную поддержку гражданам, позволяя избежать дефицита товаров. Он выражает опасения, что введение таможенных пошлин на товары для личного пользования может привести к сокращению числа заказов из-за рубежа. Это негативно отразится на покупательской способности населения, а также приведёт к снижению доходов «Почты России». Против инициативы выступают и представители крупных маркетплейсов. В «Озоне» настаивают на сохранении статуса-кво и уверяют, что сокращение лимита может привести к ограничению покупок со стороны рядовых жителей России. Похоже, дискуссии ещё не окончены, а окончательное решение не принято. В любом случае таможенный потолок придётся снижать, но в данном случае неясно, когда правительство решится на такой шаг. 

#беспошлинный порог #таможенный взнос
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В РФ снизят беспошлинный порог до €500 – часть товаров на Ozon, Яндекс Маркете подорожает на 15%
Беспошлинный порог для заказов из-за рубежа могут снизить с 1000 до 200 евро
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