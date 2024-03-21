Пока решения не принято, Макрон пытается казаться мужественным и готовым вступить в бой, о чём свидетельствует новая фотографий из спортзала

Стоит заметить, что Макрон никогда не считался серьёзным политиком. Его можно смело назвать олицетворением своего времени с пороками и губительными чертами, полностью отражающими сложности, стоящие перед обычными европейцами здесь и сейчас. Многие журналисты, которые брали у президента Франции интервью, после писали, что Макрон обладает слишком высоким самомнением и в целом ведёт себя не так, как положено человеку его ранга. Поведение президента больше похоже на выступление перед зрителями, тогда как в реальности у Макрона полно комплексов и сильно развита неуверенность в себе. Ну а в последние недели президента понесло. Он сделал целый ряд сомнительных заявлений, часть из которых после отверг сам. Многие предложения Макрона были крайне негативно встречены не только рядовыми жителями страны, но и политиками, некоторые из которых уже поспешили дистанцироваться от президента. Даже французская пресса высмеивает лидера страны, что явно не идёт на пользу имиджу Макрона.

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Похоже, команда президента нашла отличное решение проблемы. Вчера официальный фотограф Макрона показала фотографию президента, на которой он сражается с боксёрской грушей. Сам президент в этот момент делает решительное выражение лица и в целом выглядит мужественно. Скорее всего, на фотографию никто бы не обратил внимание, если бы фотограф Соазиг не пририсовала своему подопечному бицепс на правой руке. Снимок уже стал мемным, что снова выставило Макрона в качестве посмешища. Эксперты замечают активное использование графически редакторов и уверяют, что у президента нет и не может быть бицепса, как у Сильвестра Сталлоне. Французские журналисты полагают, что данная фотография стала своеобразным ответом В. Путину, который на снимках скачет на лошади или занимается спортом. Якобы, фотография Макрона олицетворяет предельную мужественность и показывает всему миру, что лидер Франции готов к бою. Неясно, как на самом деле обстоят дела, но в последнее время Макрон действительно слишком много говорит об отправке французской армии в Украину. По мнению российских аналитиков, если официальный Париж и направит войска в Украину, то прямого участия в конфликте солдаты принимать не станут. Вместо этого они могут заменить украинских бойцов, стоящих на границе с Белоруссией или располагающихся в других областях. Например, на северной границе России.

Поскольку реальной опасности наступления российских сил на этих направлениях нет, то Макрон намерен получить нужные ему политические очки, а также обойтись без жертв среди французских граждан. А вот российские власти имеют на этот счёт другое мнение. Д. Медведев прямо заявил, что французские военнослужащие станут для армии РФ приоритетной целью. По ним будут наноситься превентивные удары, поэтому Макрону стоит как следует подумать о последствиях. По словам главы Центра изучения военных и политических конфликтов, есть высокая вероятность размещения французского контингента на правом берегу Днепра. Андрей Клинцевич считает, что в ближайшее время наступать здесь российская армия не будет, что высвободит значительную часть украинских военнослужащих для переброски в горячие точки. Очевидно, что сажать французов в лодки и переплавлять на другую сторону Днепра, никто не станет, ну а крайне сомнительное решение Макрона обусловлено ядерным зонтиком, которым располагает Франция.

Есть все основания полагать, что в Украину может быть переброшен так называемый иностранный легион, в котором сегодня числится порядка 20 000 солдат. Многие из них присутствуют в горячих точках по всему миру, включая Африку, где уже не раз встречались с ЧВК «Вагнер» и другими формированиями Минобороны РФ. В составе иностранного легиона есть мотострелковые роты, мотопехотные и инженерные подразделения, а значит бойцы способны выполнять целый спектр задач и будут востребованы в том или ином качестве. В целом аналитики отмечают, что Макрон пытается перетянуть на себя одеяло и явно хочет показать себя сильным европейским лидером. Всё это не значит, что французские военнослужащие отправятся в Украину, но позволяет президенту заявить о себе на европейской арене. Не снижают накал страстей и другие французские политики. Буквально вчера на эту тему высказался министр-делегат Франции по делам Европы. Жан-Ноэль Барро уверен, что совсем скоро на территории Украины будут построены французские заводы, на которых будут производить необходимое для наступления ВСУ оружие. Оказывается, создание подобных предприятий кажется Парижу крайне перспективным, а размещение в Украине нескольких французских заводов позволит нарастить выпуск боеприпасов и других типов вооружения. Аналогичные заявления давали и немецкие чиновники, которые обещали построить на западе Украины завод по производству танков. В прессе пишут, что предприятие строится, но находится под пристальным контролем России. В этом случае можно предположить, что завод ничего не будет выпускать, поскольку несколько гиперзвуковых «Кинжалов» обнулят все усилия строителей.