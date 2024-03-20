Новая космологическая теория не требует наличия тёмной энергии и тёмной материи для доказательства существующих уравнений

Космос всегда был объектом пристального внимания человечества. Первоначально люди видели там отражение своих страхов, но позднее начали замечать определённые закономерности, получая всё больше знаний, приближающих технологическую революцию и эру больших открытий. Даже сегодня у учёных есть масса вопросов, ответить на которых наука пока не способна. В настоящее время доминирующей является так называемая «Теория большого взрыва». Речь о модели, описывающей ранний этап эволюции Вселенной. Предполагается, что примерно 13.8 миллиардов лет назад вся материя и энергия были сосредоточены в крайне плотном и горячем состоянии, из которого произошёл массивный выброс, энтропия которого распространялась быстрее скорости света. В этот момент появилось пространство и время, а последующие события не только сформировали Вселенную, но и задали начальные условия для её дальнейшего развития.

реклама

Определение возраста Вселенной непосредственно связано с измерениями времени с момента Большого взрыва. Существует несколько методов, используемых для оценки возраста Вселенной, включая измерения космического микроволнового фона, расстояния до далёких галактик, и расчёт космических скоростей. На основе этих данных учёные пришли к выводу, что Вселенная имеет возраст около 13.8 миллиарда лет. Несмотря на то, что мы имеем глубокие представления о том, как Вселенная развивалась после Большого взрыва, существует множество фундаментальных сил и составляющих, которые до сих пор не удалось разгадать. Две из них это: тёмная материя и тёмная энергия. Первая представляет собой особый вид материи, который не способен излучать и поглощать свет, но рассеивающий электромагнитное излучение. Наблюдать тёмную материю пока не удалось, но существование этой силы доказывается при помощи гравитационного воздействия на видимую материю. Тёмная материя составляет значительную долю массы Вселенной, но её точное происхождение и состав научному сообществу неизвестны. Тёмная энергия представляет собой форму энергии, которая заполняет всю Вселенную и является причиной её ускоренного расширения. Природу данного явления научному сообществу разгадать пока не удалось. Не исключено, что и не придётся, ведь недавно известный физик Раджендра Гупта из Университета Оттавы в Канаде выдвинул довольно необычную теорию, которая частично объясняет наши тщетные поиски тёмной материи и тёмной энергии.

Согласно озвученной выше гипотезе, звуковые волны, обнаруженные в далёких галактиках, могут быть свидетельством Большого взрыва, произошедшего на 13 миллиардов лет раньше, чем это предполагается современными моделями. Основываясь на этой гипотезе, Гупта пришёл к удивительному выводу, согласно которому принятый в настоящее время возраст Вселенной может быть недооценённым из-за особенностей её структуры. Учёный утверждает, что Вселенная может быть гораздо старше (26.7 миллиарда лет), чем мы думаем, и не нуждается в существовании тёмной материи для объяснения тех или иных процессов. Эта теория уже вызвала живой интерес у астрономов и физиков по всему миру. Она ставит под сомнение принятые модели эволюции галактик и чёрных дыр, а также возраст и структуру Вселенной в целом. Если гипотеза Гупты окажется верной, это потребует серьёзной переоценки наших знаний о природе космоса. Учёные отмечают, что до недавнего времени действующая космологическая теория не нуждалась в корректировке, пока исследователи при помощи космических телескопов не обнаружили сверхмассивные галактики, которые появились менее чем через 1 миллиард лет после Большого взрыва. Согласно физической теории, ничего подобного случится не могло, ну а всё это требует нового подхода. Это ставит астрономов перед дилеммой: либо существующие модели эволюции галактик и чёрных дыр нуждаются в корректировке, либо Вселенная на самом деле существует гораздо дольше, чем мы думаем.

Эксперты пишут, что гипотеза Гупты не является совершенно новым словом в науке, ведь основу для её понимания набросал швейцарский физик Фриц Цвикки, работавший в 1920х годах. Тогда физик предположил, что красный свет далёких галактик может являться результатом потери энергии, как это происходит у марафонца, изнурённого долгим путешествием длинной в сотни километров. Его гипотеза «утомлённого света» конкурировала с ныне принятой теорией, согласно которой смещение частоты света в красную сторону обусловлено кумулятивным расширением пространства, растягивающим световые волны, как растянутая пружина. На чьей стороне правда, покажет время, пока же теория Гупты стала лишь ещё одной в длинном ряду, среди таких же недооценённых космологических моделей. Учёные полагают, что нам нужно более совершенное оборудование, которое позволит заглянуть за пределы видимости существующих приборов. Только тогда ответов на вопросы станет немного меньше.