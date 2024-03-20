Только Франция закупила СПГ на 293 миллиона евро

В начале 2022 года европейские политики долго и уверенно рассказывали о том, как быстро они откажутся от российского газа. Ястребы Вашингтона призывали тут же перекрыть все трубы из России, игнорируя здравый смысл и не вникая в особенности энергетической безопасности континента. Ну а позднее выяснилось, что Норвегия не в силах обеспечить Европу газом, тогда как другие источники также не способны перекрыть дефицит, сформировавшийся после подрыва Северных потоков. Пожалуй, без американского сжиженного газа Старому свету пришлось бы туго, но и здесь в подсчётах появляется большая дыра. Как оказалось, пока европейские политики сражались с трубным газом, активно блокируя наземные линии поступления энергоносителей, российские поставщики развивали морские пути доставки СПГ. По итогам 2023 года российские компании вышли на второе место после США, а Европа вынуждена мириться с такими большими объёмами поставок. Отдельные политики то и дело требуют прекратить порочную практику, но власти делают вид, что не слышат упрёков в свой адрес. Что любопытно, особенно усердно закупают российский СПГ те, кто больше всего ругает русских.

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По данным Евростата, к январю 2024 года Франция стала рекордсменом среди других европейских государств, ведя активные закупки энергоносителей. Последние 14 месяцев Париж постоянно заключал новые договора на поставку, а только за январь 2024 импортировал газа на 293 миллиона евро. Аналитики обращают внимание, что речь всего об одной стране ЕС, тогда как закупки растут и у других импортёров. Например, за первый месяц текущего года Испания закупила СПГ из РФ на 274 миллиона евро. Для сравнения, в декабре импорт был в 1.7 раза меньше, а рост поставок связан с исчерпанием накопленных осенью запасов. Что удивительно, но даже страны Балтии (Литва и Эстония) покупают российский СПГ, что кажется довольно странным на фоне откровенно русофобской политики властей этих государств. По оценкам специалистов, за январь 2024 все страны ЕС заплатили в бюджет России порядка 684 миллионов евро, что стало настоящим рекордом и повергло ястребов Вашингтона в шоковое состояние.

Эксперты не называют объёмы поставок, но уверяют, что они намного меньше, чем если бы закупка велась по трубопроводам. Сообщается, что СПГ в несколько раз дороже, а в себестоимость его нужно также включать процесс длительного хранения и перевода из жидкого состояния в газообразное. Всё это требует дополнительных инвестиций, повышая конечную стоимость для потребителей. Но если обычные европейские домохозяйства оплачивают газ не в полной мере, то промышленники вынуждены тратить на электричество намного больше, чем в 2021 году. Но и здесь не всё так просто, ведь российский СПГ оказывается дешевле американского, что и делает его привлекательным в глаза европейских потребителей. Пройти спокойно мимо такой удручающей статистики американские журналисты просто не смогли. По словам авторов Washington Times, решение Байдена о запрете экспорта СПГ на внешние рынки отдаёт Европу в руки русских. Действия Белого дома наносят ущерб союзникам, а также оказывают негативное влияние на собственную энергетику.

В данном случае неясно, как более дорогой газ из США может сделать европейцев более счастливыми, но искать логику в подобных утверждениях не стоит. Что до американской энергетики, то и здесь не всё просто. Оказывается, верхние слои сланцевого газа янки почти исчерпали, поэтому добывающие компании нуждаются в разработках более глубоких залежей. Ну а это потребует дополнительных инвестиций. Вот только желающих закопать в землю десятки миллиардов долларов в Америке не так много, как хотелось бы умникам из Вашингтона, поэтому запасы газа могут быть выработаны, и тогда уже США придётся думать о закупках из других стран. По оценке журналистов Washington Times, если запрет на выдачу лицензий о поставке СПГ в Европу продлится больше года, то под угрозой окажется вся мировая экономика. Союзники в Европе уже начинают думать, что на Америку положиться в вопросах энергетической безопасности полагаться не стоит, ну а где-то рядом стоят Россия и Катар. Обе страны могут легко занять место США на рынке СПГ, а вернуться после будет крайне сложно. Обе страны предлагают более выгодные цены, а американцы удерживались только за счёт долговременных контактов. Журналисты из Washington Times забывают добавить, что поставки по большей мере были насильственными, а у импортёров никто ничего не спрашивал. Выбора просто не было, но с ослаблением положения США на мировой арене всё больше стран предпочтут скидки от поставщиков из России и Катара. Ну и добавим, что журналисты Washington Times живут в особенной реальности, поскольку верят, что европейцы были рады заменить трубный газ из России на американский СПГ. Как можно радоваться, если ты годами покупал палку колбасы и кусок сыра за 100 рублей, а сегодня тебе вынуждают платить за это 300-400 рубликов? Оставим подобный вопрос без комментариев.