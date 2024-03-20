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Bublik1
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
Теперь владельцам подобных компьютеров придётся переходить на Windows

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Известно, что Apple не продаёт свою технику дёшево. Логика компании заключается в том, что все владельцы попадают в закрытый клуб, где ставки высоки, а уровень обслуживания ощутимо выше, чем у конкурентов. Пользователей ждёт отличный сервис и высокая стабильность. При этом качество продукции крайне высокое, а доступ к новым функциям позволяет находиться на пике технологий. Такова официальная точка зрения, вот только в реальности большая часть утверждений либо устарела, либо притянута за уши. Фактически, потенциальные покупатели техники яблочной компании платят в разы дороже за базовые комплектующие, которые по скоростным характеристикам (и уж тем более по качеству) ничем не отличаются от аналогов других брендов. Маржа Apple максимальная и намного превышает заработки конкурентов. Всё это в какой-то момент создало вокруг яблочной компании некий ареол привлекательности, а в результате на свет появились так называемые «хакинтоши».

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Речь идёт о персональных компьютерах, которые работают под операционной системой macOS, но не имеют ничего общего с оригинальной техникой Apple. Оказывается, первые хакинтоши появились в 2005 году и с тех пор популярность подобных компьютеров постоянно росла. Внутри подобных систем можно найти материнскую плату производства яблочной компании, тогда как всё остальное представляет собой сборную солянку других брендов. В наличии никем не сертифицированные твердотельные накопители, сомнительная оперативная память и процессоры Intel. В итоге такой комплект позволяет сэкономить на покупке оригинального ПК от яблочной компании несколько тысяч долларов, но даёт пользователю все преимущества работы с операционной системой macOS. Долгое время Apple боролась с хакинтошами, выпуская заплатки и удаляя возможности для взлома. Несмотря на это в каждой новой версии операционной системы энтузиасты находили лазейки, позволявшие поддерживать компьютеры в актуальном состоянии и дальше. Похоже, временя хакинтошей стремительно уходят в прошлое. 

По данным разработчика iOS по имени Александр Вачич, жизненный цикл подобных компьютеров подходит к концу. Как оказалось, в новой версии macOS с индексом 14.4 (выпускается под названием Sonoma) нет целого ряда ключевых драйверов. Многие из них предназначены для устаревших устройств, которые входят в комплект хакинтошей. Наиболее важно отсутствие программного обеспечения для модулей Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom, которые до недавнего времени были основой построения хакинтошей. Сама Apple прекратила закупку подобного оборудования ещё в 2014 году, ну а спустя 10 лет после этого решила окончательно удалить старые драйверы из новой операционной системы. По данным эксперта, сборщики хакинтошей не зря ставили в компьютеры именно старое оборудование Broadcom, ведь именно это железо обеспечивало полную совместимость с сервисами iMessage, AirDrop и FaceTime. До сих пор никому не удалось заменить старые модули на что-то более современное, а все попытки приводили к нестабильности работы системы и многочисленным ошибкам. Ну а поскольку macOS 14.4 не содержит нужного ПО, то теперь старые компьютеры работают со сбоями. Сетевое соединение может отключаться по нескольку раз в день, а новые драйверы для USB и вовсе приводят к отключению самых базовых устройств. Даже мышь и клавиатура могут работать некорректно. 

Вачич считает, что причиной этих изменений стал отказ Apple от старой системы драйверов KEXT в пользу современной DEXT. Он утверждает, что Apple не стремилась окончательно избавиться от хакинтошей. Похоже, это приятный бонус для компании, которая пыталась решить данную проблему годами. Представители яблочной компании пока не дают комментариев относительно удаления старых драйверов из операционной системы. Стоит учитывать, что в пользовательском соглашении macOS можно найти запрет на установку этой операционной системы на компьютеры, непрошедшие полную авторизацию Apple. Несмотря на это яблочники долгие годы не занимались преследованием частников, которые у себя дома размещали хакинтоши. А вот компания Psystar выплатила яблочникам приличный штраф, поскольку выпускала подобные компьютеры под брендом Open Computer. Известно, что Apple также пытается блокировать распространение инструкций среди пользователей, где прямо указано на то, как собрать и настроить сборку под хакинтош. До недавнего времени усилия яблочников приносили минимальный результат, поскольку охватить весь интернет и тысячи форумов для энтузиастов просто невозможно. Эксперты полагают, что владельцам подобных компьютеров остаётся сидеть на старой версии macOS. Какое-то время она будет актуальной, ну а после придётся делать выбор. Остаётся или покупать дорогостоящий компьютер от Apple, либо возвращаться на Windows, где порог вхождения не такой высокий. 

#apple #интересное #хакинтош
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