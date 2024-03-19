Оказывается, чем более агрессивной является политика правообладателей, тем чаще мужчины прибегают к скачиванию нелегального контента

Так сложилось, что у истоков современного интернета стояли энтузиасты. Многие из них верили в свободу самореализации и полагали, что действующие авторские права сильно ограничивают прогресс человеческой расы. Разработчики свободного ПО пытались сделать интернет доступным каждому, а в итоге протоколы обмена данными появились одними из первых и пользовались высоким спросом. Люди могли делиться музыкой, изображениями и книгами, что стало драйвером для роста интернета и привлекало туда миллионы пользователей. Вот только в какой-то момент корпорации решили поставить технологии себе на службу, что привело к тотальному контролю за цифровым контентом. К примеру, в целом ряде европейских стран тщательно изучается исходящий трафик. Если провайдер или другие надзорные инстанции обнаружат, что кто-то делится с кем-то информацией при помощи пирингового (P2P) сетевого протокола, то тут же выпишут такому пользователю солидный штраф.

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В России пользоваться торрентами пока разрешено, ну а привлекательность подобной технологии распространения информации увеличилась после ухода целого ряда крупных иностранных компаний и введения санкционных ограничений в 2022 году. В итоге доходы беглецов снизились, а российские зрители могут смотреть все выходящие фильмы без ограничений. Точно такая же ситуация наблюдается с музыкой и компьютерными играми. Не все они взламываются пиратскими группировками, но многие действительно есть в наличии и доступны бесплатно. Российские власти так и не решились разрешить пиратский контент, но смотрят на проявления миллионов пользователей сквозь пальцы. Требования предъявляются только в отношение отечественной продукции, включая отложенный релиз экранных версий популярных отечественных блокбастеров на торрентах. На самом деле в США пиратов не меньше, чем в России, ну а учёные из Портсмутского университета в Великобритании и вовсе пришли к выводу, что попытки запугать пользователей штрафами и запретами неэффективны.

Английские исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают угрозы со стороны контролирующих органов. Так, когда мужчина получает сообщение о печальных последствиях пиратства, то с высокой долей вероятности предпочтёт проигнорировать эту информацию. Мало того, многие мужчины и вовсе воспринят сообщение в качестве вызова. В этом случае они начнут более активно использовать пиратский контент и нарушать законодательство. На женщин подобные сообщения чаще всего оказывают желаемый эффект, уменьшая склонность к незаконному скачиванию цифрового контента. По мнению специалиста по поведению из Портсмутского университета, гендерные различия должны учитываться правообладателями при работе с обычными пользователями. Кейт Уитман отмечает, что мужчины чаще совершают незаконные действия и плохо поддаются угрозам со стороны регулирующих органов. Особенно часто мужчины скачивают пиратский контент, когда полностью уверены в своей анонимности.

После того как исследователи разослали пользователям сообщения угрожающего характера, они начали наблюдать за тем, какой эффект информация окажет на мужчин и женщин. Выяснилось, что мужчины на 18% увеличили активность по закачиванию противозаконного контента, тогда как женщины снизили его на 52%. Уитман называет происходящее психологически реактивным сопротивлением. Оказывается, с точки зрения эволюционной психологии, мужчины более чувствительны к угрозам для личной свободы, а значит склонны реагировать противоположно здравому смыслу. Исследователи уже отправили результаты своей работы крупным медикампаниям и призывают их разумно подходить к выбору аргументов за и против распространения пиратского контента. Если правообладатели не будут учитывать гендерные различия между пользователями, то угрозы приведут к росту скачиваний нелегального контента. Ну а понимание различий между мужчинами и женщинами позволит снизить уровень пиратства и защитить интересы индустрии развлечений.

Добавим, что многие эксперты сходятся во мнении, что пиратство не оказывает на прибыльность правообладателей никакого влияния. Если пользователь действительно намерен скачивать пиратский контент, то попытки остановить его окажутся нерезультативны. Такой пользователь будет использовать маскировку своего IP-адреса, тратить деньги на покупку VPN, но не станет платить за легальный контент. При этом на общем фоне количество пиратов остаётся небольшим, поскольку большая часть пользователей предпочитает годовые и ежемесячные подписки. Даже среди законопослушных пользователей встречаются те, кто не против посмотреть фильм на пиратском сайте. Ну а поскольку данная ниша пока не закрыта, то доступ к подобному контенту продолжает привлекать любителей Весёлого Роджера.