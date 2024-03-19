С письмом к правительству обратился руководитель ИЦК «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование»

Наш мир не стоит на месте, а быстрая смена технологий позволяет не только соответствовать требованиям рынка, но и обходить конкурентов, которые медлят и экономят, не желая тратить деньги на инновации. Сегодня во всех сферах нашей жизни чувствуется приход современных технологий, а многие из них не только делают нашу жизнь комфортнее, но и обеспечивают высокую безопасность при производстве той или иной продукции. Не осталась без внимания добывающая отрасль, где присутствие новых технологий заметно не только на производстве, но и в рамках работы вычислительных систем. Как оказалось, далеко не все довольны происходящим. По данным «Коммерсанта», руководитель ИЦК «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» направил премьер-министру России письмо с просьбой разобраться в сложившейся проблеме. По словам Александра Дюкова, в последние годы со стороны регулирующих органов наблюдается внесение массы новых требований, сильно осложняющий работу компании.

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В письме выражается просьба ограничить изменения в методологических рекомендациях по цифровой трансформации, а также указывается, что в настоящее время требования со стороны Минцифры обязательны к исполнению. Дюков не предлагает отменить так называемую цифровую трансформацию, но считает необходимом сохранить требования в среднесрочной перспективе. Проще говоря, утвердить следующую редакцию методических рекомендаций не ранее 2025 года, а затем менять их не чаще одного раза в три года. Представители Минцифры уже заявили, что при разработке новых подходов к цифровизации важных отраслей нужно быть готовыми действовать быстро. По их словам, частота методических рекомендаций и их актуализация в производстве должны соответствовать современным тенденциям. Если этого не произойдёт, то ожидать позитивных изменений придётся годами, а поставленных задач достичь не удастся.

Дюков отметил, что с 2020 года было получено несколько методологических рекомендаций, которые приводят к необходимости непрерывной актуализации стратегии цифровизации. При этом возникает очевидная невозможность реализации того или иного подхода, поскольку часто появляются дублирующие рекомендации, некоторые из которых и вовсе могут противоречить ранее предложенным. Ну а бывает и так, что регулятор публикует определённые условия, выполнить которые просто невозможно. Например, выдвинуто требование отказаться от операционных систем Windows с 2025 года. Реализовать задуманное специалистами Минцифры в настоящее время невозможно, поскольку процесс перехода на отечественные аналоги занимает больше времени и требует дополнительных финансовых инвестиций. Ещё в апреле ТЭК России обращался в правительство с просьбой пересмотреть сроки перехода на российское программное обеспечение. Тогда утверждалось, что отечественные аналоги не обладают всем необходимым функционалом, а сжатые сроки могут привести к многомиллиардным потерям и даже дефициту электричества в стране. Неясно, чем закончились переговоры между сторонами, но уже в конце прошлого года «Россети Северо-Запад» выделили порядка 243 миллионов рублей на замену иностранного программного обеспечения. Тогда сообщалось, что потребуется купить 8 тысяч лицензий операционных систем и офисных пакетов, а также дополнительных коммуникационных систем для работы с клиентами.

Участники рынка сообщают, что очень часто требования по импортозамещению специализированного ПО трудно выполнить из-за отсутствия аналогов на российском рынке. Но даже если программное обеспечение доступно, нужно потратить какое-то время на его тестирование, поскольку речь идёт о переводе не только учётной, но и финансовой части структуры. Это значит, что нужно убедиться в наличии полного набора нужных функций и проверить полную совместимость поставленными требованиями. Специалисты констатируют, что многие иностранные прикладные системы оказываются несовместимы с российскими СУБД. Таким образом тестирование может занять годы, а переход затянуться и потребует значительного финансирования. Порой приходится вступать в контакт с разработчиком ПО, пытаясь убедить его внести нужные изменения, без которых переход на новую систему управления базами данных невозможным. Нет никаких сомнений, что в итоге российские компании смогут привыкнуть к новым условиям рынка, поскольку иностранные разработчики делают всё возможное, чтобы усложнить использование работающих продуктов. Первым делом была прекращена техническая поддержка, что снижает безопасность ПО и вынуждает наращивать темпы отказа от ПО известных американских или европейских компаний.