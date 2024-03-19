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Bublik1
Джесен Хуанг одел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
Самое время изучить куртку, которая привлекла внимание прессы во время GTC 2024

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Как правило, главы крупных компаний предпочитают появляться на публике в узнаваемых образах. Особенно это касается конференций с релизами новых продуктов, где взгляды миллионов людей устремлены на важную персону на сцене. Кто-то надевает свою любимую толстовку, другие носят футболки, тогда как есть любители необычной обуви (например, вьетнамок). Гардеробы глав компаний разнятся, как и отличается стиль руководства, ну а по узнаваемому стилю можно за считанное мгновение понять, кто стоит перед вами.

Дженсен Хуанг не выходит из дома без своей любимой кожаной куртки. По словам главы NVIDIA, в настоящее время его стиль на публике определяют дочь и жена. Похоже, эти двое не сильно напрягаются, поскольку самое важное в данном случае сходить за очередной кожаной курткой. Что ж, вчера состоялось важное событие, в рамках которого было представлено сразу несколько ключевых продуктов. Об этом мы поговорим немного ниже, а пока давайте взглянем на новую куртку дядюшки Хуанга. Она сильно отличается от той, что он носил ранее и впервые была замечена на мероприятии GTC 2024. 

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Куртка чёрная, но выглядит так, как будто она сделана из кожи ящерицы. Поскольку в Калифорнии существуют некоторые запреты на подобные вольности, то у журналистов тут же возникли вопросы. На самом деле, пока большая часть представителей СМИ внимательно слушала доклад о самом быстром графическом чипе для обучения ИИ, отдельные индивидуумы судорожно искали в интернете похожую куртку.

Ответ был быстро найден, ведь Дженсен Хуанг носит куртку Tom Ford Tejus, которая принадлежит к коллекции Tom Ford SS2023. Она создана с использованием характерного тиснения, что и ввело в заблуждение многих экспертов одежды. На самом деле кожа ящерицы или крокодила не используется, а вместо этого применяется высококачественная телятина. Рассмотреть подробнее застёжки и манжеты вы можете на фотографиях ниже. А вот купить такую же будет непросто. Как оказалось, в рознице куртка Tom Ford Tejus стоит 8990 долларов, что делает её довольно солидной для повседневного кожаного изделия. На самом деле глава корпорации, которая оценивается в более чем 2 триллиона долларов, мог бы себе позволить и больше, но обычно коллеги Дженсена Хуанга тратят на одежду на несколько порядков меньше. По крайней мере мужчины. 

Что до представления новинок, то ничего неожиданного не произошло. Всё это ещё до релиза разжевали аналитики, поэтому мы остановимся на главных новостях. Прежде всего был продемонстрирован новый графический чип В200. Это суперфлагман, который включает 192 Гб видеопамяти, что сокращает дистанцию между NVIDIA и AMD, поскольку в продаже есть аналогичное решение от красной команды под названием Instinct MI300X. После анонса В200 эксперты сильно сомневаются в успехе Instinct MI300X и настроены скептически.

Ещё более печальная судьба ждёт Gaudi 2 от Intel. Данный продукт ещё даже не вышел из тестовой лаборатории, а уже сильно устарел и вряд ли способен составить конкуренцию новому В200. Также был анонсирован новый процессор Grace, получивший 72 ядра ARM. Технология больших и малых ядер не применяется. Ну и триумфом всего вечера стал суперчип GB200 Grace, представляющий собой вершину пищевой цепочки на базе новой архитектуры Blackwell.

Рассказывать о возможностях данного решения можно долго, но мы приведём основные характеристики. Итак, GB200 состоит из нескольких графических чипов В200 и процессоров Grace, что даёт ему в совокупности невероятный объём памяти в размере 864 Гб HBM3e.

Данное устройство совместимо с прошлыми поколениями, а значит готовая система одного из партнёров NVIDIA может быть усилена путём замены нескольких блоков. Пиковая мощность всего чипа достигнет 40 петафлопс, с пропускной способностью до 16 ТБ/с. Что любопытно, если не поскупиться, то можно заказать полноценную станцию из двух GB200 Grace Blackwell Superchip. Система будет поставляться в специальном корпусе и охлаждаться при помощи жидкостной смеси. В этом случае производительность в обучении ИИ достигнет невероятных 80 петафлопс, а 1.7 Тб памяти HBM3e обеспечат пропускную способность до 32 ТБ/с.

Пожалуй, никто из конкурентов не сможет создать ничего подобного ещё как минимум год или даже больше. Например, пропускная способность Instinct MI300X равна 5 ТБ/с, что ранее казалось значительным прорывом. Дженсен Хуанг заявил, что новый суперчип обеспечит 30-кратный прирост по сравнению с находящейся сегодня в продаже платформой H200 Grace Hopper. К сожалению, глава NVIDIA умолчал о конечной стоимости, которая точно окажется немаленькой. Не были озвучены и сроки появления новых продуктов в рознице, но информация об этом появится немного позднее. 

#nvidia #дженсен хуанг #blackwell #куртка #gtc 2024
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NVIDIA представила чип B200: два графических кристалла, 208 миллиардов транзисторов и 192 ГБ HBM3E
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