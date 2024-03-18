В качестве главного игрока здесь выступает Трамп, который стремится извлечь как можно больше выгод для своей президентской компании

Противостояние между Белым домом и Конгрессом США идёт уже несколько месяцев. Первоначально на стороне Республиканцев был незначительный перевес, но по мере усиления позиции Трампа, исход становится всё менее очевидным. Бывший президент давит на представителей Республиканцев в Конгрессе и пока удерживает ситуацию под контролем. Ну, а в понимании Трампа – это значит создание полноценного хаоса в исполнительной и законодательной власти. Если обе стороны не придут к соглашению, то уже 23 марта 70% федерального правительства, включая Министерство обороны, Государственную и Внутреннюю безопасность, а также IRS и Администрацию транспортной безопасности перестанет получать финансирование. Это затронет миллионы людей по всей стране, которые крайне недовольны спорами политиков и неспособностью решить насущные вопросы. Если говорить о цифрах предметно, то две трети сотрудников IRS могут быть уволены в период наибольшей активности по подаче налоговых деклараций. Почти 1.3 миллиона военнослужащих США, находящихся на активной службе, могут остаться без оплаты труда. Ранее нечто подобное случалось с сотрудниками службы безопасности аэропортов, когда многие из них ушли на больничный во время предыдущих конфликтов между Конгрессом и Белым домом. Тогда на земле остались сотни рейсов, многие из которых пришлось окончательно отменить. На этот раз всё намного серьёзнее, поскольку США грозит полноценный шатдаун.

реклама

Ещё в пятницу переговорщики в Конгрессе были близки к соглашению о законопроекте о расходах для указанных выше агентств. Предполагалось, что стороны проголосуют в четверг. Именно тогда был принят частичный проект, в рамках которого всего 30% федеральных ведомств получили дальнейшее финансирование. Вот только в какой-то момент появились неразрешимые противоречия, что завело переговоры в тупик. Источники в Конгрессе утверждают, что причина в предстоящих выборах, ставших непреодолимым препятствием для сторон. После того как напряжённость стала нарастать, переговорщики спикера Палаты представителей Майка Джонсона обратились к Белому дому. Случилось это на выходных, предлагая присоединиться к переговорам. Подчёркивалась серьёзность ситуации и необходимость взвешенных решений, а обе стороны планировали опубликовать тексты законопроектов уже в воскресенье.

Представители Республиканской партии были готовы предложить Министерству внутренних дел примерно такой же уровень финансирования на остаток финансового года 2024, который заканчивается 30 сентября, как министерство получило в 2023, плюс некоторые дополнительные средства для контроля иммиграции. Однако из-за инфляции это означало бы существенное сокращение финансирования в реальных значениях. По словам журналистов The Washington Post, Белый дом отклонил это предложение, заявив, что такая небольшая сумма приведёт к опасному дефициту наличности в ведомстве. Переговоры продолжились в воскресенье и были сосредоточены на направлении средств на безопасность границы. Как выяснилось, Белый дом требует оставить прежний объём финансирования, направленный на содержания под стражей тысяч нелегальных мигрантов. Что до Республиканцев, то они хотят направить больше денег агентам пограничного патруля, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами. Политики уверяют, что это позволит усилить безопасность границы, тогда как команда Байдена заинтересована в сохранении статуса-кво.

Представители Белого дома указывали на хаос на границе, который может возникнуть, если Конгресс перераспределит финансирование между различными программами обеспечения безопасности. Отмечается, что иммиграционная и таможенная службы США уже испытывают нехватку средств даже при текущем бюджете. В прошлом месяце правительство разработало планы по освобождению тысяч иммигрантов и сокращению возможностей содержания задержанных, так как столкнулось с быстро уменьшающимся финансированием. С учётом более благоприятной погоды весной и летом ожидается увеличение числа попыток незаконного пересечения границы, что ещё больше ухудшит финансовое положение агентства. В итоге в воскресенье добиться прорыва не удалось, а аналитики не исключают, что на этот раз федеральные ведомства действительно останутся без денег. Байден не готов отказываться от финансирования Украины, тогда как Республиканцы готовы к переговорам на эту тему только после того, как на границе будет наведён порядок. Как уже было сказано выше, руководит всем Трамп, для которого поражения Байдена – это отличный шанс повысить свой рейтинг среди избирателей.