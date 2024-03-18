Детективная история в духе Эркюля Пуаро, которая грозит её участникам реальными тюремными сроками

Не секрет, что одной из главных проблем России является высокий уровень коррупции среди чиновников. На разных этапах существования государства с этим явлением пытались бороться как власти, так и общественные деятели, но так и не добились значительных успехов. Чиновники брали, берут и будет брать взятки, а силовые методы и попытки разобраться с разгильдяйством встречают сопротивление на местах. Теоретически, если со временем заработные платы населения увеличатся хотя бы в 2 раза, то опасения потерять свою должность перевесят потенциальные выгоды. Пока же взятки позволяют получить доступ к тому, что нельзя купить легальным путём. Тема противостояния с Западом сегодня оттеснила коррупцию на второй план, но не стоит думать, что оборотни в погонах куда-то исчезли. Кто-то затаился, тогда как другие продолжают вести свой небольшой бизнес. О любопытном происшествии стало известно совсем недавно. Дело началось 1 апреля 2022 года. Неизвестный доброжелатель анонимно сообщил в правоохранительные органы о систематических кражах электричества в СНТ «Восход-1». По прибытии на место полиция действительно зафиксировала несколько высоковольтных кабелей, которые вели на участок под номером 135. При этом специальный прибор для учёта потребления на подстанции был выведен из строя, а внутри нескольких помещений правоохранители обнаружили десятки компьютеров, занимающихся майнингом криптовалют. По документам удалось выяснить, что всё железо находится здесь на основании договора между владельцем и неким арендатором. Владелец помещения тут же прибыл на место происшествия, где заявил о том, что не был в курсе кражи электричества. Несмотря на протесты со стороны владельца полиция погрузила все компьютеры в транспортные средства и увезла как вещественные доказательства.

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Через две недели после этого было возбуждено первое уголовное дело по статье 165 часть 2 УК РФ о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Данное преступление предполагает принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет. В деле указан ущерб на сумму до 700 тысяч рублей, который возник из-за потребления электричества майнинговой фермой на участке №135. Что любопытно, само железо было завезено в январе 2022 и на момент обнаружения использовалось в тестовом режиме и не было полностью подключено. По крайней мере так заявляет владелец. Спустя какое-то время хозяин оборудования обратился в полицию с требованием вернуть ему его собственность, вот только ничего получить уже не удалось. Выяснилось, что в неизвестном направлении исчезло около 70 компьютеров и несколько специализированных комплектов для добычи криптовалют. Якобы, они были отправлены в частный ангар, а после растворились в воздухе. Известно, что Следственный комитет России (СКР) начал расследование уголовного дела, а на балансе имеется обширный материал. Имена обвиняемых не называются, но юристы полагают, что им может грозить реальный тюремный срок.

По словам владельца оборудования, вывезенного с участка, он не совершал никаких противозаконных действий. На конец марта 2024 года майнинг не был запрещён в России ни с административной, ни с уголовной точки зрения. Аренда помещения оплачивалась в полном объёме, а владелец помещения должен был вносить оплату за электричество. Если хозяин бытовок самовольно подключился к электросети, то это уже его проблема, которая не имеет отношения к изъятию оборудования. В ходе разбирательства и обращения в прокуратору выяснилось, что полицейские не оформляли изъятое оборудование в качестве улик. Якобы, полицейские получили от своего начальника указание самостоятельно найти место для размещения железа, поскольку склад с вещественными доказательствами был переполнен. Не найдя ничего лучшего, как снять частную бытовку, сотрудники полиции отгрузили туда все компьютеры и удалились. Данное помещение располагалось в одном из ангаров торгового центра «Старт». В деле фигурирует некий начальник угрозыска УВД Вячеслав Орликов, который в устном порядке посоветовал своим подчинённым отвезти компьютеры в данный торговый центр. Там они поступили (тоже в устном порядке) на баланс предпринимателя А.А. Саакова, ну а следователь просто не мог найти эксперта, который бы своевременно изучил вещественные доказательства. Когда полиция прибыла в арендуемый ангар позднее, то увидела, что двери были взломаны, а всё железо вывезено в неизвестном направлении.

Но и это ещё не всё. Оказывается, следственные органы не давали владельцу компьютера эту информацию почти год и только после возбуждения третьего уголовного дела всё прояснилось. До этого следователь тянул время, рассказывая о необходимости провести экспертизу, а после в итоге разрешил забрать оборудование, которого на месте давно не было. Итог дела остаётся неясен. Будет сложно доказать причастность полицейских к краже, поскольку видеофиксации на месте преступления не велось. Пока же можно сделать вывод, что владелец майнинговой фермы окончательно потерял вложенные деньги. Ну а сколько на самом деле стоили компьютеры, в деле не пишут, поскольку многострадальные компьютеры украли так быстро, что никто не успел их даже изучить.